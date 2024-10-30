«Я суперкондитер»: ярославна снялась в популярном кулинарном шоу на «Пятнице»

Кондитер из Ярославской области снялась в популярном кулинарном шоу «Король Десертов» (16+). 32-летняя Екатерина Летова из Переславля-Залесского участвовала в поединке по приготовлению самого вкусного зефира.
— Сильна я в своих зефирных тюльпанах. Они у меня получаются как настоящие и очень-очень вкусные, — поделилась кондитер на съемках. — Пришла на шоу, чтобы показать свои таланты и, кончено, победить.
По правилам шоу, Екатерине надо было приготовить два десерта. Она выбрала испечь бенто-торт и сделать фирменный зефир.
— Я люблю экспериментировать, и вообще, я суперкондитер, — заявила участница во время готовки.
Собственно, способности Екатерины Летовой оценил и звездный ведущий Ренат Агзамов. Медовик с ягодами восхитил кондитера.
— И мед чувствуется, и смородина. Но есть один минус, — ведущий сделал паузу. — Я не ем сладкое, иначе съел бы целиком. На данный момент — это лучший медовик в этой студии.
В выпуске состязались шесть кондитеров, но только одна из участниц прошла в суперфинал. Несмотря на похвалу Рената Агзамова, Екатерина из Ярославской области не попала в следующий тур.