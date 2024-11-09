Стала моделью, чтобы избавиться от комплексов. Как 19-летняя россиянка победила в мировом конкурсе красоты

Конкурс Princess Of the Universe стал для Алины четвертым Источник: Алина Клокова











19-летняя студентка из Барнаула Алина Клокова победила на мировом конкурсе красоты Princess Of the Universe, который проходил в Турции. Этот успех — далеко не первый. В интервью NGS22.RU красавица рассказала, как ей удается покорять сердца жюри, и поделилась планами на будущее.

«Всегда стоит рисковать»

Алина — опытная участница конкурсов красоты. Она с 12 лет занималась в модельной школе, куда пришла, чтобы бороться с комплексами.

— Я росла довольно замкнутой девочкой. Была высокая (сейчас рост Алины 180 см), худощавая, немного стеснялась себя. У меня были комплексы. В 12 лет увидела в соцсетях, что модельная школа проводит набор. Показала объявление маме, и она сказала сходить попробовать, чтобы приобрести уверенность в себе, понять, что комплексы — это преимущество, — рассказывает Алина.

И об этом решении она не пожалела: за пять лет занятий со специалистами удалось раскрыть в себе все свои лучшие качества. И, когда в 2020 году увидела набор на кастинг «Мисс Барнаул», подала заявку и завоевала первое место.

— Мне понравилась эта атмосфера: все зрители смотрят на тебя, как на королеву, когда идешь по сцене. Я захотела дальше участвовать в других конкурсах и развиваться в этой сфере, — говорит Алина.

После этого она участвовала в конкурсах «Мисс Алтайская регата — 2024» и «Жемчужина Черного моря — 2024» в Севастополе. И в обоих случаях конкуренток не нашлось. А спустя месяц после последнего шоу с Алиной связался его организатор и предложил поехать уже за границу для участия в международном конкурсе Princess Of the Universe.

Проживание и питание для участниц были бесплатными Источник: Алина Клокова











— Он скинул им мои данные, они их оценили, сказали, что подхожу и они готовы пригласить меня на этот конкурс представлять Россию. У меня было буквально два дня, чтобы подумать: я не знала, соглашаться или нет. До этого ни разу не была за границей, это было немножко страшно, но посоветовалась с родными, и они сказали, почему бы нет, когда еще такой шанс выпадет? Рискни, попробуй, и вот оказалось, что всё не зря. В жизни всегда стоит рисковать, — отмечает красавица.

Алина начала усиленно готовиться к поездке. Собираться нужно было максимально быстро. Работы предстояло много: подготовить национальный костюм, выбрать наряды, а также не забывать и о себе — заниматься спортом и следить за питанием, чтобы поддерживать хорошую форму.

— Было, конечно, трудно, но я смогла совмещать учебу и параллельно готовиться к конкурсу. Когда у меня заканчивались пары, бежала в магазины, выбирала наряды. После магазинов — в спортзал. Также нужно было подготовить видеовизитку о своей стране. Я рассказывала, что учусь в колледже на правоохранительной деятельности. Потом многие удивлялись, что я, на вид довольно милая, выбрала такую неженственную профессию. Но внешность может быть обманчива, — подчеркивает Алина.

«Нужно было всегда быть на высоте»

По словам Алины, в одиночку так быстро подготовиться к новому конкурсу она бы не смогла. Мама помогала с выбором одежды, а друзья — с видеовизиткой. Поехать вместе с Алиной в Турцию близкие, увы, не смогли, однако, как подчеркивает победительница, их поддержка даже на расстоянии вселяла в нее веру в себя и, возможно, помогла выиграть.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участницы показали видеовизитки, в которых немного рассказали о себе и своей стране. После этого было несколько отдельных выходов в национальных костюмах с флагами стран, в купальниках, а также в вечерних и коктейльных платьях.

В качестве национального костюма Алина выбрала наряд Снегурочки: голубой кокошник, жакет и юбку с узорами. Для того, чтобы со сцены наряд выглядел красиво и эффектно, пришлось самой клеить на него блестки.

Алина в наряде Снегурочки, который на время конкурса стал национальным костюмом Источник: Алина Клокова











В образе внучки Деда Мороза Источник: Алина Клокова











— На финал узнавать результаты мы выходили в красивых длинных вечерних платьях. По условиям конкурса мы должны были обменяться подарками с другими участницами. Каждая привезла с собой мини-сюрпризы. Я подготовила небольшие бальзамы для тела, потому что они — компактные, удобно везти, — рассказывает Алина.

Члены жюри — всего их было 18 — оценивали не только дефиле, но и поведение, и внешний вид участниц в обычной жизни. Все 10 дней подготовки к конкурсу и самому шоу конкурсантки находились под пристальным взглядом судей. Те следили за тем, как красавицы общаются и ведут себя в коллективе, а также отдыхают. При этом на конкурсе был строгий дресс-код.

— Нужно было всегда быть на высоте: с макияжем, в платье и на каблуках. За какие-нибудь спортивные шорты могли отчитать. Под запретом были и кроссовки. Мы всегда должны были ходить на каблуках. Конечно, ноги уже отваливались, но не было выбора, — сетует Алина.

«Понимаешь, что можешь все»

На конкурсе Алина была одной из фавориток, однако несмотря на это и опыт прошлых шоу, полностью избавиться от волнения не удалось — боялась подвести людей, которые верили в нее и переживали.

— Когда я выходила, смотрела в глаза членам жюри, кто-то улыбался, а кто-то был готов съесть взглядом. Пригодился опыт участия в трех конкурсах. Я выходила на сцену и говорила себе: «Делай, как раньше, всё красиво и с улыбкой», — говорит Алина.

При этом она вместе с участницами из Беларуси, Латвии и Кыргызстана считалась одной из фавориток на победу. Алина вспоминает, что когда судьи объявляли результаты с пятого по первое место, было очень волнительно.

— Я сжала кулаки, когда назвали первую четверку и осталось одно место — первое. Я в этот момент ничего не слышала, просто думала, хоть бы я, хоть бы я. Когда объявили Россию, у меня был просто шок. Сразу начала звонить всем родным, естественно, эмоции зашкаливали. В такие моменты понимаешь, что ты можешь всё, — подчеркивает Алина.

Вместе с россиянкой за победу боролись почти 20 конкурсанток Источник: Алина Клокова

Волнительный момент! Источник: Алина Клокова

Всего в конкурсе боролись за победу 18 девушек. Они приехали из Хорватии, Сербии, Украины, Косово, Албании, а также Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Были и другие россиянки. Однако они представляли регионы РФ — Татарстан и Крым, — тогда как Алина получилась возможность выступать за Россию в целом.

— Когда я летела на конкурс, переживала, как меня встретят. Так сказать, надеялась на лучшее, но готовилась и к худшему. Кроме того, когда едешь на конкурсы красоты, боишься, что из-за конкуренции будут пакости от других участниц. Но всё прошло вне политики и в дружелюбной атмосфере, — рассказывает студентка.

По словам Алины, все участницы и организаторы оказались веселыми и добрыми людьми. Хорошо общались, отлично проводили время и рассказывали о традициях и обычаях своих стран.

«Прощались со слезами»

Из–за плотного расписания времени позагорать и поплавать было мало. Однако организаторы конкурса всё же старались разнообразить досуг конкурсанток.

Так, в перерыве между репетициями их привезли в священное место, где можно загадать желания. Чтобы мечта исполнилась, нужно было написать ее на листочке и привязать его к стене. Чем дольше листочек там провисит, тем вероятнее, что желание сбудется.

Кроме того, из Турции студентка привезла родным талисманы и сувениры.

Вместо того, чтобы спорить и конфликтовать, все участницы стали большой и дружной семьей, и расставаться было грустно.

В следующем году Алина планирует продолжить участвовать в конкурсах красоты Источник: Алина Клокова











— Все девочки классно и дружно общались, обменивались контактами и соцсетями. Языковой барьер не мешал. Где-то помогал переводчик, где-то друг друга учили словам, например, девочка из Монголии учила меня монгольскому, а я ее — русскому. Прощались со слезами, — отмечает Алина.

После Princess Of the Universe Алина стала получать приглашения и на другие конкурсы. Однако до конца года она хочет немного отдохнуть как физически, так и морально.