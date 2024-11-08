Кто такой блогер Панда Саха: история сельского учителя, у которого больше 15 миллионов подписчиков со всего мира

Панда Саха — самый известный якутский блогер, который прославил регион без лишних слов Источник: Вячеслав Романов / @pandasakha_official «Дзен»











Количество подписчиков у самого известного якутского блогера Панды Саха на YouTube приблизилось к 6 миллионам. При этом в «ТикТоке» его аудитория набрала уже почти 7 миллионов человек плюс больше двух миллионов в соцсетях. В общем счете на Панду подписано больше 15 миллионов человек со всего мира.

Многих блогеров поражает, как немногословный и скромный житель села из глубинки собрал армию поклонников. Все его видео набирают миллионы просмотров, а их общее число перевалило за 10 миллиардов. Откуда он родом, почему его зовут именно Панда Саха и сколько он зарабатывает на блогинге, рассказывают наши коллеги из 14.RU.

Источник: Городские порталы

Кто такой Панда Саха

Блогера Панда Саха зовут Вячеслав Романов, ему 37 лет, он живет в родном селе Норагана Мегино-Кангаласского района Якутии. Вячеслав окончил Чурапчинский институт физкультуры и спорта, сейчас работает учителем в сельской школе. В детстве и юношестве Вячеслав занимался вольной борьбой. Даже стал чемпионом и призером Дальнего Востока, Якутии и Мегино-Кангаласского улуса.

У Панды Саха счастливая семья: он женат и воспитывает двух сыновей. Жена Дария работает в администрации наслега специалистом по молодежной политике, сыновья учатся в школе. Вячеслав до сих пор выступает на улусных соревнованиях по вольной борьбе, а жена увлекается стрельбой из лука и настольным теннисом. Сыновья Уйгун и Урсун тоже любят спорт — занимаются волейболом. В 2017 году семья Романовых заняла первое место на республиканских соревнованиях «Мама, папа и я — спортивная семья».

Как Панда Саха пришел в мир блогинга

В мир соцсетей Вячеслав Романов пытался попасть еще в 2016 году. Тогда они с женой решили открыть канал на YouTube.

— Нам давно хотелось показать жизнь простых людей, рассказать о том, как мы живем в условиях сурового климата, — рассказывал Вячеслав Романов изданию Sakhaday.

Но времени на блогерство не хватало, к тому же оказалось, что подписчики на YouTube набираются очень медленно. Поэтому канал закрыли.

Вторая попытка случилась в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса весь мир ушел на удаленку и наступил расцвет соцсетей. Младший сын показал отцу приложение «ТикТок», где нужно размещать 30-секундные видео. Вячеславу понравилось: всё быстро, лаконично и информативно.

Самым первым роликом, набравшим популярность, стало видео про мунха (зимняя подледная рыбалка в Якутии на карасей). Ролик за сутки посмотрели 10 тысяч раз (на сегодняшний день у видео более 4,6 миллиона просмотров).

Что такое мунха и как рыбачат зимой в Якутии

С тех пор всё и закрутилось. А в 2021 году Панда Саха снова открыл канал на YouTube. За три года он заработал себе золотую кнопку, почти 6 миллионов подписчиков, а его ролики набрали почти 4 миллиарда просмотров.

Как Панда снимает свои видео

Обычно Вячеслав снимает видео про кулинарию и жизнь в селе, как он рыбачит и охотится, заготавливает дрова и лед, собирает ягоды и грибы. Его видео полны якутского колорита. При этом Панда — главный герой, а вот за кадром стоит его оператор — жена Дария. Съемка одного ролика занимает обычно час, если готовят еду, то часа два. Конечно, подледная рыбалка и заготовка дров или сенокос отнимают куда больше времени.

Как жарить мясо на костре Источник: @pandasakha_official / «ВКонтакте»

Снимала семья вначале всё на айфон, и так и осталось по сей день. Постепенно купили необходимую технику: стабилизатор, осветительные лампы, квадрокоптер и прочее.

— Жена — моя первая помощница и оператор. Сыновья Уйгун и Урсун тоже снимают и незаменимы в монтаже, — говорит Вячеслав Романов.

Изюминка блога Панды в том, что он рассказывает о жизни в Якутии без лишних слов. В прямом смысле слова: ни одно его видео не сопровождается ни на якутском, ни на русском, ни на английском языках.

— Если бы мы снимали видео на якутском языке, нас смотрели бы только якутяне. Снимали бы на русском — русские, на английском — иностранцы. А мы хотели, чтобы о жизни на селе узнали все. Так и получилось, — рассказал Панда Саха.

Панда очень любит вкусно поесть

В роликах Панды Саха больше всего пользуются популярностью видео о национальной кухне. Например, блогер показывал, как ест сырой мозг оленя, делает строганину и кровяную колбасу, готовит говядину на костре с ароматным картофелем, собранным со своего же огорода, варит уху или жарит щуку, выловленную из ближайшей речки.

Как правильно есть мозг оленя Источник: @pandasakha_official / «ВКонтакте»

Подписчики постоянно выпрашивают у Вячеслава рецепты блюд с пошаговой инструкцией. А блогер признаётся, что всегда любил готовить, тем более когда в Якутии все продукты натуральные и всегда под рукой.

— А как иначе: человек в день три раза ест. И это должно быть вкусно. Из всех наших блюд нравится обычное простое мясо без приправ. Считаю, ничего вкуснее нет, — говорит Панда Саха.

Хотя в его роликах то и дело мелькают коровы и лошади, своего скота у Вячеслава нет.

— Коров мы не держим. Это рядом с моим двором старшие братья содержат скот, а у моих родителей есть табун лошадей в 10 голов. Для них и косим сено. Охочусь и рыбачу с сыновьями, — рассказал Панда Саха журналистам из Якутияdaily.

Адмирал, Принцесса и Норд

Как рассказывает жена блогера Дария, подписчики с особой теплотой относятся к их собакам. Они породистые лайки, зовут Адмирал и Принцесса, у них родился щенок, которого прозвали Норд. Собаки служат в роли охранников, живут не в доме — у них есть свое помещение. Но они присутствуют практически в каждом ролике, а Панда Саха обязательно в конце видео не забывает их накормить.

— Нашу собаку зовут Адмирал. Это наша фишка. Если он не появится в кадре, то комментаторы обязательно спрашивают, что с ним, где он. Некоторые шутят: наверное, собачка села на диету, — рассказывает жена Дария.

Почему Вячеслав Романов зовет себя Панда Саха

— Изначально мы ориентировались на Азию. Поэтому взяли такой ник — панду все любят, ест он экологически чистую пищу. Уникальное и красивое животное, миролюбивое. Кстати, эмблемой Международной организации охраны природы является ведь панда. Наша аудитория — 70% иностранцы и преимущественно из Азии. Так что мы угадали, — объяснил Вячеслав Романов в комментарии шоу «РоманOFFF».

Милота этого фото зашкаливает Источник: Вячеслав Романов / @pandasakha_official «Дзен»

В прошлом году блогер с женой Дарией осуществили мечту — съездили в Китай. Там Панда сходил в зоопарк, где познакомился с настоящими пандами.

Все четыре года, что ведет свой блог, он работает и живет с семьей в селе Норагана и любит это место. Сельская жизнь ему по душе. По его словам, время в деревне идет медленнее, чем в городе, и всегда свежий воздух.

— Еда здесь натуральная. Плюсов много на самом деле. Всё успеваешь, главное — рано встать. Детей сопровождать не надо. В городе хорошо в гостях, а так слишком суетно. Уже привыкли к размеренности, к спокойному быту, — признаётся Вячеслав в интервью в «РоманOFFF».

Сколько зарабатывает Панда Саха на блогинге

Блогер-миллионник в 2022 году получил золотую и серебряные кнопки YouTube. Несмотря на свою огромную популярность, Вячеслав не участвует в рекламных проектах, как другие блогеры. Считает, что это лишняя суета. Про свою прибыль он не рассказывает, как и очень редко делится своей жизнью с журналистами.

— На самом деле заработок несерьезный. Есть предложения в соцсетях, но я стараюсь выбрать из них хорошие. На всякую ерунду не соглашаюсь. Что касается «ТикТока», то там нет такой системы монетизации, как в «Ютьюбе», — сказал Панда Саха.

И всё же под своим брендом pandasakha Вячеслав презентовал именные якутские ножи в ограниченном количестве.

— Мы с другом Петром Христофоровичем своими руками сделали именные якутские качественные ножи, — написал он в своем блоге.

Вячеслав показал весь процесс их производства. Пользователи признались, что впервые видят полный цикл изготовления. А этой осенью Вячеслав презентовал серебряные изделия под своим брендом.

Фанаты у Панды есть по всему миру

Если почитать комментарии под видео на каналах Панды Саха, то можно встретить сообщения от подписчиков со всего света: Бразилия, Индия, Китай, США, Италия, Германия, страны СНГ.

Действительно, поклонники у Панды Саха есть по всему миру. Подписчики часто приглашают Вячеслава к себе в гости. Например, он недавно ездил в Казахстан и Кыргызстан, где порыбачил и приготовил форель прямо на берегу горной речки, а еще приготовил куорчэх.

Вячеслава зовут в Ташкент, в Алма-Аты, Улан-Батор и другие города. При этом иностранцы сами мечтают приехать к Панде в гости и увидеть всю красоту якутской земли своими глазами.

По словам блогера, количество туристов в Якутии может увеличиться за счет популяризации региона через его блог.

— Все говорят, чтобы мы берегли ее. И очень многие хотят приехать к нам. Всем уже надоела Европа, Египет, Турция, Таиланд. По нескольку раз многие были. А у нас в Якутии туриндустрия не готова к такому наплыву гостей. А он будет. Надо быть готовыми, — заявил Панда Саха.

Но при этом Вячеслав к себе домой никого не приглашает и адрес своего места жительства не раскрывает.

— У меня, простого сельского жителя, нет условий, чтобы встретить их, так что адрес свой я не называю, — признаётся блогер.

Источник: @pandasakha_official / «ВКонтакте»

Однако нашлись среди подписчиков более упертые. В этом году к Панде домой нагрянули гости из Казахстана. Они заехали к Вячеславу, заранее не предупредив. Вначале гости не застали Панду и уже решили вернуться обратно, оставив презент. Но потом, через некоторое время, калитку открыл сам Вячеслав.

— Панда Саха, как и мы, был в шоке. Кто мы, зачем приехали к нему? Оказывается, никто ранее так не приезжал! Нам стало так неудобно, что мы его побеспокоили. В итоге Вячеслав оказался очень гостеприимным человеком, простым, без понтов. В общем, максимально свой, родной. И это была одна из самых душевных встреч. Мы попробовали множество блюд якутской кухни от рыбы до оленины. В общем, ребята, это просто кайф- человек! — рассказали блогеры из Go_Ferma.

Источник: @pandasakha_official / «Инстаграм»* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Что Панда Саха советует начинающим блогерам

В видео Панды Саха всегда присутствует якутский колорит: суровая красота бескрайнего Севера, ослепительные огни северного сияния, реки и озера и, конечно, простая сельская жизнь, где можно увидеть пасущихся коров или табун лошадей.

Изюминка видео от Панды Саха в том, что все они не постановочные, всё происходит естественно. Он не готовится, не подбирает одежду, не выбирает новую посуду. Одним словом, никого из себя не изображает. При этом все его ролики, как короткие, так и длинные, не сопровождаются закадровой озвучкой или его личными рассказами. Приятная музыка на фоне и насыщенная интересная картинка — и этого достаточно, чтобы видео пересматривали миллионы раз.

Источник: Вячеслав Романов / @pandasakha_official«ВКонтакте»

Вячеслав и Дария считают, что сегодня нужно показывать именно настоящую жизнь. В своих видео они хотят рассказывать не именно о своей жизни, а о жизни простых сельских жителей Якутии.

— Снимайте на свой телефон всё, что видите. Главное — это должно быть вам интересно, вы должны любить, что снимаете, и уметь те действия, которые запечатлеваете. И не делайте постановок. Всё должно быть естественно. Кстати, сейчас появилась новая профессия — мобилография. Мобилограф снимает всё на свой мобильник и сразу выкладывает в Сеть. За ней будущее, — заверил Вячеслав Романов.

Популярность Панды Саха столь возросла, что появились его прототипы в Китае. Там есть приложение, похожее на «ТикТок», называется Douyin. Оказалось, что некий человек завел блог, где выкладывает видео Вячеслава. Об этом блогеру сообщили подписчики из Китая. Этот китаец набрал уже более 300 тысяч подписчиков, а просмотров видео Панды набрали более 100 миллионов.

— Обидно, что он не указал нашу республику, а написал, что автор из Монголии. В результате он стал популярным и даже открыл магазин «Панда саха». Китайцы, оказывается, очень быстрые, — рассказывал Вячеслав.

Как бы там ни было, Панда Саха ни на кого не держит ни обиды, ни зла. Он живет своей жизнью и желает всем тоже наслаждаться своей, не упускать лучшие моменты. Несмотря на свою мировую известность, он не хочет быть амбассадором или лицом рекламной кампании.

— Я не люблю такие дела, — сказал Панда.

В своих видео он показывает быт простого человека из глубинки: колет дрова, заготавливает сено, ходит на охоту и рыбалку, учит своих детей самостоятельности. Благодаря его роликам весь мир узнал о Якутии и, конечно, о национальной кухне народа саха. Фанаты называют его «истинным якутским мужчиной»: немногословным, умеющим всё, любящим свою деревню и родину.