Кто чаще выигрывает миллионы? Топ-5 женских имен, обладательницы которых срывали куш

Какие имена притягивают удачу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В «Национальной лотерее» назвали топ-5 женских имен, обладательницы которых чаще всего выигрывали призы от одного миллиона рублей. В компании привели статистические данные за 2024 год.

Чаще всего крупные куши доставались Натальям. Среди тех, кому удалось поймать удачу за хвост их 13%. Следом идут обладательницы имени Елена. Они собрали 10% от общего числа победителей-миллионеров. Следующие в рейтинге — Татьяны (8%). А Ирины и Ольги в списке счастливчиков составили по 5%.

— Имена счастливчиков имеют восточнославянское, латинское, более позднее римское и греческое происхождения. Так, имя Наталья ассоциируется с символами рождения и новой жизни, Елена — с сиянием и светом, при этом Татьяна означает «повелительница» и является одним из самых распространенных женских имен в России за более чем 120 лет. Ирина символизирует мир и спокойствие, а Ольга — плодородие и жизненную силу, — рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

В компании рассказали, что чаще всего женщины используют выигрыши практично. Например, тратят деньги на жилье.

«Национальная Лотерея» — новый бренд государственных лотерей, организованных Минфином России. Осуществляет деятельность, направленную на развитие лотерейного рынка России.

Ярославская журналистка однажды тоже решила попытать удачу и скупила лотерейные билеты. В авторской колонке она честно рассказала о результатах эксперимента и сумме выигрыша.