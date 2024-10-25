Его кубикам позавидует Том Круз: 39-летний актер Роман Курцын обнажил торс в спортзале. Горячее видео

Ярославский актер Роман Курцын похвастался своим накаченным телом. Ролик из спортзала он выложил на личной странице в соцсетях.
— Погнали! Вы со мной? — так актер подписал видео.
На кадрах Роман Курцын демонстрирует точеные бицепсы и шесть кубиков на животе.
Ролик вызвал фурор среди поклонниц Курцына.
— В мыслях с тобой, — написала Елена.
— Красавчик-актер, успехов в проектах, — пожелала Ирина Зайцева.
— Хоть полюбоваться на фигуру Романа, давно не видела! — оставила комментарий Галина Климанова.
— Главное не тело (хотя приятно), а талант! Какое перевоплощение, какая игра! — отметила Samoriadova.
Актер Роман Курцын родился и вырос в Ярославле. Он стал известен широкой публике по сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильмам «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).
Ранее у нас выходило эксклюзивное интервью с Романом Курцыным. О том, как актер стал продюсером и начал снимать себя в главных ролях, читайте в этом материале.