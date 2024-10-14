Отложите покупки и серьезные дела! Расклад Таро на неделю для ярославцев

Прогноз на неделю от таролога Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Таролог из Ярославля Елена Петрова рассказала, чего ждать на наступившей неделе, с 14 по 20 октября. По словам эксперта, на ближайшие семь дней стоит отложить важные дела и больше заниматься саморефлексией.

— Этот прогноз является общим для всех. Он служит тем, чтобы вы смогли так скорректировать свою жизнь, чтобы быть в гармонии с окружающим миром, пространством и царящими в нем энергиями, — объяснила таролог Елена Петрова. — Неделя будет напряженной, полной конфликтов и противостояний. В ближайшие семь дней лучше избегать принятия серьезных решений.

Прогноз на неделю от таролога

В понедельник, 14 октября: выпала карта восьмерка Кубков — она символизирует добровольный уход, разочарование и отток энергии. Покупки не принесут должного результата и пользы. Встречи также не приведут к нужному финалу. В понедельник все начатые дела не будут иметь ясного конца.

Во вторник, 15 октября: тройка Кубков. С одной стороны, карта хорошая, радостная, веселая. Но она абсолютно не серьезная. Этот день подходит для развлечения и отдыха. Если планируете свидание, то лучше его провести во вторник. А вот работу, покупки и серьезные дела лучше отложить на попозже. Все дела, совершенные на волне тройки Кубков, будут эмоциональными, с отсутствием просчета и холодного разума.

В среду, 16 октября: девятка Жезлов — карта, символизирующая усталость и легкую апатию. Как и в понедельник, не стоит начинать какие-либо дела. Лучше сделать выбор в пользу отдыха.

Согласно прогнозу карт Таро, вся неделя говорит: «Возьмите отдых и отдыхайте». Елена Петрова таролог

В четверг, 17 октября: карта Императрица. Единственный положительный день на неделе. Она благоприятная, плодородная, дает зеленый свет любым начинаниям, изысканиям. В этот день мы имеем единственную возможность реализовать задуманное. Всё, что вы захотите сделать в четверг, всё будет удачно.

В пятницу, 18 октября: девятка Мечей. Это карта страхов, опасностей и в некоторых случаях необоснованных подозрений. Не поддавайтесь негативным мыслям. Все подозрения, возникшие в пятницу, не будут иметь под собой почву, иногда это будет иллюзия. Самый неблагоприятный день во всей неделе. Поэтому 18 октября лучше посидеть дома.

В субботу, 19 октября: десятка Кубков. Отличный день — радостный, эмоциональный, абсолютно не серьезный. Хорошо пройдут посиделки с семьей, свидания, встречи с друзьями. Неблагоприятный день для решения деловых вопросов, крупных покупок. Поэтому большие деньги в субботу лучше не тратить.

В воскресенье, 20 октября: туз Мечей — острая энергия противостояния. Этот день хорош только для работы с информацией. Во всём остальном он будет давать острую негативную реакцию. Поэтому выходной лучше посвятить чтению, изучению чему-то. Неблагоприятный день для личных отношений.