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Развлечения обзор Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака: кому в этом месяце повезет больше других

Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака: кому в этом месяце повезет больше других

Одних ждет прибавка к зарплате, других — приятные знакомства с продолжением

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В ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака

Как минимум первая половина октября для каждого из нас будет переменчивой. Всё потому, что до 17-го числа Венера переходит из Скорпиона в Весы. И у этой планеты самая приятная зона ответственности — финансы, отношения, симпатии и земные удовольствия. Также она отвечает за расходы, внешнюю подачу, поиск своего стиля и образа. Но что всё это принесет каждому их нас? Об этом нам рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. На что нужно обратить внимание всем
  2. Овен
  3. Телец
  4. Близнецы
  5. Рак
  6. Лев
  7. Дева
  8. Весы
  9. Скорпион
  10. Стрелец
  11. Козерог
  12. Водолей
  13. Рыбы
1

На что нужно обратить внимание всем

Изменения, которые произойдут в октябре у многих, связаны с несколькими сферами. У одних на горизонте — приятные знакомства с многообещающим продолжением, у других — финансовые возможности, которые помогут наконец-то воплотить в жизнь давние желания.

— Вообще, это период, когда случаются приятные романы и находятся нужные деловые партнеры, — говорит Ольга Якубовская. — Появляется больше возможностей достигать компромисса, решать споры мирным путем, заканчивать дискуссии без мордобоя. Но и нерешительность, неуверенность тоже могут выходить на поверхность. Так что в диалогах давайте без лишней скромности, поувереннее отстаивайте свою позицию.

Октябрь — самое время выйти в люди. Это возможность и беседу завязать, и платье выгулять, и пищу для ума получить.

— И не забывайте посвящать время уходу за собой любимыми: спа, массаж, уход за телом и лицом, обновление гардероба, стиля — отличные занятия для раскачки весовской энергии, — обращает внимание астролог.

2

Овен

Овнов в октябре чаще обычного могут поджидать конфликтные ситуации, в которых на раз можно закипеть и создать из искры пламя. Постарайтесь отстаивать свои интересы более мягко. Вынужденные дискуссии и переговоры стоит решать мирным путем. Для вас в октябре лучше плохое перемирие, чем хорошая война.

3

Телец

Тельцам октябрь может принести жажду изменений в собственном стиле. Дерзайте, особенно если это не касается необратимых процессов.

Денежная сфера так же активно фонит весь октябрь. Всё чаще в голове звучит вопрос: «Как увеличить и стабилизировать доход?» Подумайте, как вы можете использовать свои знакомства на благо дела, в которое вы вкладываете все силы и время. Вполне вероятно, что вы могли и не задумываться над удачным партнерством с соседом, а тем временем есть все шансы попробовать вдохнуть свежий воздух в работу именно благодаря человеку из близкого круга общения.

4

Близнецы

Близнецам в октябре стоит попробовать создать из себя любимого флагманский продукт и поработать над этим — возможно, именно вы и есть самый лучший бренд. Тем более что в октябре вы можете удачно решать финансовые вопросы, особенно если не будете поддаваться интеллектуальным перегрузкам.

А еще октябрь активно включает вас в творческие проекты и интересное общение, которое может привести к началу романа.

5

Рак

Ракам захочется запереться дома. Фокус внимания и достаточно большое количество сил будет уходить на вопросы ремонта, обустройства уюта, перепланировки жилища.

Могут возникать ситуации, при которых вы вне зависимости от желания будете вовлечены в вопросы своей семьи.

6

Лев

Для Львов октябрь может оказаться весьма насыщенным. Во-первых, хорошо будет даваться всё, что связано с интеллектуальной деятельностью и обучениями, а во-вторых, частые мелкие передвижения не заставят скучать.

Внимательнее перепроверяйте поступающую в информацию и не поддавайтесь на соблазны быстро заработать, остерегайтесь мошенников и сто раз подумайте над инвестированием.

7

Дева

Девам октябрь подсвечивает финансовую сферу. Зарабатывать станет чуть легче, но новые поступления лучше не тратить сразу же, а откладывать. И если экономить в последнее время приходилось чаще обычного, то в октябре вы сможете наконец вздохнуть свободнее, но всё же подходите рационально к вопросам трат.

Октябрь может увлечь новым обучением, поездками и коммуникацией с другими людьми. В кругу друзей вы можете присмотреть того самого человека. Не отказывайтесь от знакомств и будьте готовы к неожиданным, но по большей части приятным событиям.

8

Весы

Весам октябрь не предоставит шансов махнуть на себя рукой. Обращайте внимание на свой внешний стиль, вид и самопрезентацию. То, как вы выглядите и какое впечатление производите на других людей, будет крайне важно в октябре.

Можно весьма удачно сменить имидж или преобразить визуал в социальных сетях.

Даже финансовая сфера выиграет от вложенных в себя усилий.

9

Скорпион

Октябрь для Скорпионов — островок передышки и уединения. Вам больше обычного захочется побыть в спокойствии, но постарайтесь не замыкаться, а просто устройте себе разгрузку.

Это отличное время, чтобы уехать в лес, на природу, погрузиться в глубины своего сознания, в том числе и в кресле психолога. Попробуйте освоить медитативные или дыхательные практики, и желательно сделать так, чтобы вам в этот момент никто не мешал. Может проснуться интерес к эзотерике и прочим неведомым вещам, далеким от понимания разумом. Удачное время, чтобы раскрыть свой потенциал.

10

Стрелец

Стрельцы в октябре тянутся к общению с новыми и интересными людьми. Попробуйте найти общие интересы и увлечения, неплохим вариантом будет мозговой штурм в кругу своих друзей и людей, с которыми вы недавно познакомились. Вполне возможно, что новые друзья окажутся в последующем партнерами как по бизнесу, так и по жизни. И обязательно выделите время в октябре на написание списка желаний и целей на будущее.

11

Козерог

В октябре Козероги будут сфокусированы на вопросах работы и карьеры. Второй месяц осени принесет много удачных возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь. Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца. Множество текущих дел и задач лучше распределять заранее в графике, чтобы случайно не забыть про что-то важное.

12

Водолей

У Водолеев октябрь — месяц идейный и мотивирующий. Не исключен какой-нибудь полезный отпуск, путешествие или другой род занятий с уклоном на заграницу (от покупки иностранных товаров до изучения языков). Постарайтесь в октябре принести пользу миру — поучаствовать в движении «зеленых», попробовать себя в роли волонтера. А еще может манить археология и архитектура, которую захочется изучить не онлайн, а прикоснуться к истории в месте ее возникновения.

13

Рыбы

Рыбы в октябре могут оказаться в водовороте напряженных событий. Складывающиеся вокруг кризисные ситуации, несомненно, закаляют характер, но еще и знатно действуют на нервную систему, так что заранее подумайте, как вы можете справляться с накатывающим желанием взорваться или разрыдаться.

Представители этого загадочного знака в октябре могут испытать достаточно серьезные трансформации и метаморфозы, возникающие вне зависимости от их желания. Помните: что не ломает — то делает нас сильнее!

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