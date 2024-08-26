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Развлечения обзор Тельцам — перемены, Овнам — знакомства: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака

Тельцам — перемены, Овнам — знакомства: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака

Чего нам ждать от первого месяца осени

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В ближайший месяц будет такой период, когда можно полагаться на удачные стечения обстоятельств, и такой подход принесет результаты

Если на протяжении августа дела тормозил ретроградный Меркурий, то с самого начала сентября он сдаст свои позиции, и всё пойдет быстрее, веселее, продуктивнее. В общих чертах: сентябрь 2024 года — самое время решать вопросы, касающиеся договоров, поездок, покупки высокотехнологичной техники и разного рода общения. А вот о частностях расскажет астролог Ольга Якубовская.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
  13. На что нужно обратить внимание всем
1

Овен

Овнам в сентябре не стоит отказываться от новых знакомств и предложений сходить куда-нибудь с друзьями. Совершенно неожиданно можно найти хороших знакомых, а тем, кто еще не в отношениях, — обзавестись второй половинкой. Да не простой, а такой, кто может улучшить социальный статус.

Единственное, на что стоит обратить внимание, — это импульсивные траты и спонтанные покупки. Старайтесь распределять бюджет разумно, а не пускать пыль в глаза новым знакомым, крича на весь ресторан: «Бей посуду — я заплачу!»

2

Телец

Тельцам в сентябре захочется перемен. Причем это может касаться как внешнего облика, так и смены работы. Идеи могут спонтанно приходить в голову, как вспышки, поэтому лучше обсудить их рациональность с друзьями и домашними.

Финансовая сфера достаточно активно дает о себе знать в сентябре, потому старайтесь ухватить за хвост возможности улучшить материальное состояние.

3

Близнецы

Близнецам в сентябре совершенно не захочется сидеть на месте. Постоянно куда-то тянет и манит дорога. Кстати, вполне вероятно, что случайный попутчик может оказаться в дальнейшем удачным партнером. Да и идеи по формированию нового прибыльного дела тоже сможет подкинуть. Так что смена картинки за окном окажется не только приятной, но и полезной затеей, которая расширит и без того большой круг общения.

4

Рак

Ракам захочется уединения и тишины. Максимальное количество сил и мыслей уходит на размышления о том, как бы организовать свое собственное гнездышко таким образом, чтобы всё устраивало. Не исключено, что многие Раки ради такого даже пойдут в банк за осуществлением своей мечты, пусть и в кредит.

Круг общения по тем или иным причинам может претерпеть значительные изменения. Беседа с незнакомцем будет длиться до рассвета, а вот со старыми друзьями общение может прекратиться.

5

Лев

Львы в сентябре в случайном попутчике могут разглядеть вторую половинку. Сфера отношений в первом месяце осени может претерпеть значительные изменения. И это касается не только личной жизни, но и других партнеров, например, по работе.

Да и сама карьера может сделать неожиданный виток, причем таким образом, о котором Львы и не догадывались. Так что лучше держать нос по ветру, а хвост пистолетом и быть готовым к разного рода сюрпризам.

6

Дева

Девы в сентябре максимально сконцентрированы и собраны. Единственное, что здравыми размышлениями вряд ли захочется с кем-то делиться. «Молчание — золото» — ваш девиз в этом месяце.

Финансовые сбережения пойдут на повышение квалификации или другие обучения, позволяющие добиться расширения клиентской базы. И это в том случае, если не захочется психануть и укатить на море. Если подойти к вопросу своей карьеры разумно, то есть все шансы улучшить свое социальное положение.

7

Весы

Весы в сентябре как никогда органичны и знают, с какой стороны себя лучше подать. Это весьма удачно можно использовать для самопиара и узнаваемости.

Единственное, что может омрачать настроение, — это первые осенние походы к врачам. Заранее позаботьтесь о том, чтобы витаминизироваться и подготовить организм к переменчивой погоде.

8

Скорпион

Скорпионам в сентябре стоит задуматься о своем личном деле. Новое хобби или увлечение может значительно повлиять на текущее положение дел. Не возбраняется обратиться за помощью к знакомым, чтобы те использовали свои ресурсы для достижения желаемой вами цели.

О крупных финансовых тратах лучше лишний раз промолчать, не привлекая внимание.

9

Стрелец

Стрельцов в сентябре может посетить идея о том, не поменять ли свою привычную работу на что-то более финансово выгодное.

И действительно, такая возможность есть, особенно если поделиться своими мыслями с друзьями. Те и подсказать что-то дельное смогут, и партнера для вашего нового бизнеса найдут. Так что дерзайте, у вас это хорошо получается.

10

Козерог

В сентябре Козероги будут сфокусированы на вопросах формирования своего графика. Нужно всё успеть и потому грамотно распределить время, цену которому по-настоящему знают только Козероги.

И не забыть в своем плотном расписании оставить местечко для форс-мажоров, которые могут подкинуть дети. Сюрпризы и неожиданности, связанные с продолжателями вашего рода, могут знатно выбивать из колеи.

Успокоиться и стабилизировать нервную систему поможет разговор с подружкой или вечернее чаепитие с соседкой. Так что не отказывайте себе в этом полезном мероприятии.

11

Водолей

Водолеям сентябрь уготовил удачные стечения обстоятельств, которые могут значительно улучшить финансовое положение. Только придется приложить усилия и пораскинуть мыслишками, каким именно образом можно монетизировать свое увлечение.

Новый знакомый может не только подсказать правильные пути развития, но и поучаствовать, приложив свои силы и привлекая полезные связи.

12

Рыбы

Рыбы в сентябре, несмотря на свои желания, будут вынуждены ими пожертвовать и сфокусироваться на вопросах семьи и быта.

Хаотичность, которая может образовываться из-за снежного кома скопившихся дел, лучше всего минимизировать, составляя себе достаточно четкий график или расписание. В противном случае будет возникать ощущение, что успеть хотя бы что-то просто невозможно.

А от этого меланхолия, неврозы и прочие прелести стрессового характера. Оно вам надо? Тайм-менеджмент в помощь, да построже — это поможет сберечь львиную долю нервных клеток.

13

На что нужно обратить внимание всем

Конечно, есть и общие аспекты, которые в этом сентябре коснутся каждого. Например, в середине месяца не стоит упускать возможность расширить сферы своего влияния с помощью полезных знакомств. Влиятельные люди могут существенно поправить текущее положение ваших дел благодаря своей протекции. Так что не стесняйтесь просить о помощи и услугах.

Может возникать желание потратить внушительную сумму на свой имидж и вопросы красоты. Что ж, если вы давно откладывали, середина месяца — самое подходящее для этого время.

С 17 по 19 сентября будьте осторожны в высказываниях. Сложно будет договориться о чем-то, ощущение, что разговариваешь со стеной, посетит многих из нас. А у некоторых и вовсе общение может оборваться.

Зато последняя неделя сентября благоволит для разного рода удачных стечений обстоятельств. Можно значительно улучшить течение своих дел в совершенно разных сферах жизни. Главное — хорошо продумать, что именно вам нужно, а еще лучше — выписать и пройтись по пунктам, отсекая лишнее и незначительное, сфокусировавшись на важном.

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Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Астролог Гороскоп Сентябрь Осень
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