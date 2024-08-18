Бедная юность, адские гастроли «Миража», четыре брака и пропажа. Что вы еще не знали о певице Наталье Ветлицкой

17 августа Наталье Ветлицкой исполнилось 60 лет Источник: клипы Натальи Ветлицкой на песню «Посмотри в глаза», 1991 г., 2023 г.











Если напеть «Посмотри в глаза, я хочу сказать. Я забуду тебя, я не буду рыдать...», миллионы людей, чья юность пришлась на начало 90-х, ответят «Я хочу узнать, на кого ты меня променял». Такого же эффекта можно добиться, если в ход пойдет строчка «Изучай меня по картам, изучай меня по звездам...» В клипе, который крутили преимущественно поздней ночью, на экранах телевизоров появлялась тонкая воздушная Наталья Ветлицкая — секс-символ тех лет. Не верится, но ей исполнилось 60 лет. Редакция MSK1.RU рассказывает, как певица благодаря одной песне стала популярной и где артистка сейчас.

Наталья Ветлицкая давно уже живет в Испании. Но в начале 2024 года среди фанатов прошел слух, что она вернулась и даже собирается дать несколько концертов. Мы дозвонились в офис певицы. Трубку взял охранник:



— Ох, а вы ее и не найдете!



— Почему?



— Наталья в Испании. Давно уже. Помещение, где был ее офис, сдает. Никто с ней не общается, связь не поддерживает.



Впрочем, известие было ожидаемым. Ветлицкая никогда не являлась типичной поп-звездой, купающейся во всеобщем внимании. Даже на пике популярности она редко появлялась на публике.

Просто красивая девочка

Две самые известные песни Натальи «Посмотри в глаза» и «Изучай меня» Источник: клип Натальи Ветлицкой на песню «Изучай меня», 2012 г.











Наташа родилась в приличной, но небогатой семье физика-ядерщика и преподавательницы фортепьяно. Девочка рано увлеклась танцами и была уверена, что свяжет с ними жизнь. Но бросила это дело и уже после того, как стала популярной, жалела об этом, не раз говорила, что с большой тоской смотрит на танцоров.

Нас в семье было много — я, два брата, родители, бабушка — жили небогато. Хотелось всегда знать, что в холодильнике есть еда, уверенности хотелось. певица Наталья Ветлицкая в интервью журналу «Огонек»

У мамы с папой Таня «получилась уж очень хорошенькая». Она никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Но при этом ее не устраивало то, что все считают ее «просто красивой девочкой» и не берут во внимание другие заслуги. Наталья окончила школу с золотой медалью и с тех пор, как себя помнит, много работала.



Одно время трудилась сразу в трех местах. Днем преподавала танцы, вечером подрабатывала посудомойщицей в кафе или мыла полы в парикмахерской. Прагматичность и готовность взяться за любое дело помогли в карьере.

Работу найду обязательно, ведь я не «белоручка», не брезгливая, у меня есть и голова на плечах. Наталья Ветлицкая, певица

Малоизвестный послужной список

Поклонники певицы до их пор не знают всех тех мест, где ей удалось поработать. Между тем послужной список у Натальи внушительный. Судите сами.

1. Хореограф. Сразу после выпуска из школы в 1981 году, когда ей было всего 16, Наталья начала работать хореографом в школе бальных танцев. По другой информации, она трудилась вместе с мужем в Государственном эстрадном оркестре РСФСР. В любом случае зарплаты не хватало, поэтому Наталья решила сменить род деятельности.

2. Певица. В 1983 году, сидя в звукозаписывающей студии у мужа, Ветлицкая услышала песню к фильму «Мэри Поппинс, до свидания» и начала подпевать. Редакторам понравился ее голос, и они предложили записать его как бэк-вокал к песне «Непогода». В 1984 и 1985 годах Наталья снялась на пару с... кошкой (!) в эпизодической роли в фильме «Выше радуги», артистку показали в программах «А ну-ка, девушки!» и «Утренняя почта». Позже у Натальи появились и другие роли в кино.



3. Танцовщица у Пугачевой. В том же 1983 году через друзей Ветлицкая попала в танцевальную труппу Аллы Пугачевой «Рецитал». С самой Примадонной Наталья познакомилась только через 10 лет, уже после того, как стала известной. Случай свел Ветлицкую с музыкантами группы «Рондо», и она ушла к ним балетмейстером, а вскоре у них же стала и бэк-вокалисткой.



4. Солистка. После «Рондо» Наталья временно заменяла артистку в группе «Идея Фикс» и ставила как хореограф музыкантам выступления. На гастролях в 1988 году талантливую девушку заметил и пригласил к себе Андрей Литягин — руководитель сверхпопулярной тогда группы «Мираж». Оттуда ушли две основные солистки — Наталья Гулькина и Светлана Разина, и группе срочно требовались новые лица.



Наталья была эталоном красоты для многих девушек, чья юность пришлась на 1990–2000-е годы. При этом сама она не считала красоту своим главным достоинством Источник: n_vetlitskaya / VK











На пике популярности группа давала до пяти концертов в день. В интервью «Комсомольской правде» певица вспоминает, что ни адский холод, ни проливной дождь не могли стать причиной для отмены концерта.

Но вскоре оказалось, что такой напряженный график гастролей, как у «Миража», не по зубам даже трудолюбивой Ветлицкой. Через год она ушла из группы по состоянию здоровья, на ее место взяли Ирину Салтыкову.

Сейчас артистам непонятно, как можно из какого-нибудь Бийска ехать в Барнаул на холодном уазике, без сидений, на облезлых табуретках. певица Наталья Ветлицкая в интервью «Комсомольской правде»

— Ледяные концертные залы... Публика в зале сидит в шубах, шапках, а ты раздетый. В Магадане была жуткая гостиница, где все сплошь облеплено тараканами — все кишело ими так, что невозможно было сесть на стул. Клопы в Молдавии. В Казахстане, по-моему, была невыносимая жара, температура за 40 и никаких кондиционеров, невозможно было просто спать. И мы мочили простыни, клали на себя, пока они не высыхали. Или в Чимкенте страшный ливень. Я в полной уверенности, что концерт отменят, потому что не то что невозможно на сцене стоять, но и на трибунах было не усидеть. И тем не менее был полный стадион, все стояли под зонтиками, над нами была какая-то полиэтиленовая крыша, которая периодически прорывалась. Огромные потоки воды рушились на нас, мы только успевали отбегать. Микрофон бил током... — рассказывала она в интервью.

5. В 88–90 годах Наталья выступала, как танцовщица и бэк-вокалистка группы «Класс». В то же время подрабатывала натурщицей в художественной лаборатории. Секс-символ, собиравшая стадионы еще в прошлом году, остро нуждалась в деньгах.

Я знаю, что такое иметь 3 рубля в кармане и что такое 3 миллиона. певица Наталья Ветлицкая

В 1990 году Наталья познакомилась с продюсером Сергеем Слепцовым, который оплатил ей студию и первый сольный альбом. В сотрудничестве с композитором Андреем Зуевым родился хит «Посмотри в глаза».



В 2011 году, по версии журнала «Афиша», песня «Посмотри в глаза» вошла в список самых ярких и запомнившихся российских поп-хитов за последние 20 лет.

В 92–96-м годах певица выпустила три альбома. Третий диск «Раба любви», треки из которого находились в топ-рейтинге многих радиостанций, закрепили за Натальей статус суперзвезды.

«Не люблю жару, все эти пальмы»

Вскоре наступило затишье, Наталья изредка выступала с концертами, раз в пятилетку снимала клипы, но не выпускала новых песен. В общем, вершин не покоряла. В 2004 году родила дочь, а в 2012 году переехала с ней в Испанию.

— Уехала чисто по медицинским причинам моего ребенка. Это не то, что мне тут все надоело. Я родилась здесь. Мне нравится жить дома, естественно, среди родных, которые говорят на моем языке. И в любимом климате, потому что не люблю жару, все эти пальмы. Там влажность большая, много комаров, — через много лет после переезда рассказывала Наталья в программе «Привет, Андрей!».



В 2019 году, спустя семь лет молчания, Ветлицкая решила напомнить о себе и сообщила о возвращении на сцену. Первый и, как выяснилось, единственный раз она вышла туда после долгого перерыва 31 января 2020 года на концерте, посвященном 50-летию бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова. Исполнила песню «Душа», которую певец написал для нее после расставания в 1990 году.

На 2020 год был запланирован концертный тур. Однако из-за пандемии его перенесли на 2021 год, а затем и вовсе отменили.

В августе 2022 года выпустила мини-альбом Mama Loca, который включает шесть композиций на итальянском, французском и английском языках. Но о прежней популярности разговоров и не велось.

Четыре брака, два из них — фиктивные, и единственная дочь в 40 лет

Несмотря на то, что сама Ветлицкая в интервью описывает себя как «девушку скромную», она перебрала множество мужчин, в том числе знаменитых плейбоев. Артистка иронично замечает, что главное в мужчине ум, а остальное, на крайний случай, может исправить пластическая операция.



Замуж в первый раз Наталья вышла в 17 лет за Павла Смеяна. Он был старше на семь лет, состоявшийся музыкант. Именно он подтолкнул молодую, но амбициозную девочку начать сольную карьеру, но и он же, после того как жена обрела популярность, стал устраивать сцены ревности и пить. Домашние ссоры доходили до рукоприкладства. И через три года Наталья подала на развод;

через полгода после развода на концерте в Крыму она познакомилась с композитором и исполнителем Дмитрием Маликовым. Страстный роман длился три года. Маликов рассказывал, что их союз распался из-за «несовпадения характеров». Артист посвятил девушке несколько песен;



второй брак с певцом Евгением Белоусовым продлился всего 9 дней, с 1 по 10 января 1989 года. Впрочем, и знакомы молодожены были на тот момент всего три месяца. Позже Наталья призналась, что брак был фиктивный и затевался в целях пиара. А с Белоусовым они всегда были не более, чем хорошими друзьями;



Наталья Ветлицкая с Евгением Белоусовым Источник: Starhit.ru











третий брак с Кириллом Кириным — манекенщиком и администратором певца Филиппа Киркорова — по слухам, тоже был фиктивным. Этот союз, как говорят, нужен был для того, чтобы решить вопрос с пропиской. Штамп в паспорте продержался нешуточные пять лет;

также у Ветлицкой были отношения с радиоведущим Павлом Ващекиным, певцом Владом Сташевским и бизнесменами Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым. У последнего потом случился роман с еще одной видной красавицей — балериной Анастасией Волочковой;



в начале 2000-х певица вышла замуж в четвертый раз — за инструктора по йоге Алексея. От него же (хотя есть версии, что отец девочки до сих пор неизвестен) в 40 лет и родила единственную дочь Ульяну.



Ветлицкая много раз говорила, что никогда не хотела детей. По слухам, уговорил оставить ребенка близкий друг, он убедил Наталью в том, что с появлением малыша все изменится. Позже звезда признавалась, что рождение дочки стало самым глобальным разочарованием в ее жизни. Ульяна часто болела, поэтому артистке пришлось переехать в Испанию и на долгое время забыть о карьере. В школе Ульяна еще и подвергалась нападкам со стороны сверстников. Так что относительно «для себя» Ветлицкая снова начала жить только после совершеннолетия дочери.

Дочь Ульяна, будучи подростком, одевалась как неформалка Источник: @n_vetlitskaya / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Язвительное запретное творчество

Помимо музыки и кино, Ветлицкая так же промышляет стихами, рассказами и баснями. Долгое время вела блог в «Живом Журнале» — так было легче поддерживать связь с публикой и не отрываться от работы.

Ветлицкая всегда была резка в высказываниях и в какой-то момент выложила в ЖЖ скандальную «сказку». Там она раскритиковала закрытый концерт для членов правительства в середине девяностых, куда была приглашена. Запись из ЖЖ завирусилась, что ударило по репутации певицы. Она удалила пост, но, когда буря подутихла, выложила его еще раз без изменений.

С тех пор в скандальном блоге в ЖЖ не раз поднимались животрепещущие и спорные темы. А после того как о «Живом Журнале» забыли, блог перекочевал в «Твиттер» и другие соцсети.

Интернет помнит все, поэтому в 2022 году, когда певица вновь заговорила о концертах в России, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин поднял «архивы» ее блога и резкие высказывания в соцсетях, в том числе свежие, что послужило поводом для проверки. Он хотел признать певицу иноагентом. Ничего не нашли, но осадочек остался. Возможно, именно это обстоятельство стало причиной окончательной отмены концертов. Тогда же Наталья закрыла все социальные сети.

Из секс-символа — в бедного испанского риелтора

В 2019 году певица вышла из тени и посетила шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Там она жаловалась, что в Испании ей не нравится и переехала она туда только из-за здоровья дочери. К тому же живет она относительно бедно. По словам артистки, первое время приходилось покупать самую дешевую еду. Нужда заставила выучиться на реставратора, и Наталья стала заниматься перепродажей домов.

Судя по тому, как выглядит, Наталья живет не так плохо, как рассказывает Источник: @n_vetlitskaya / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Однако после эфира музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что Ветлицкая прибедняется. Он напомнил, что в 90-е Наталья состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым, и тот подарил ей целый особняк на Новой Риге. После продажи дома певица приобрела виллу площадью 470 квадратных метров в испанском городе Дения.



Времени после ухода Ветлицкой со сцены прошло много, но поклонники не забывают яркую и миловидную певицу, ставшую одним из символов эпохи. Яркое тому доказательство — недавний случай в аэропорту Жуковский. Там фанат для того, чтобы полететь к Наталье, пошел на крайние меры. О том, что он сделал, читайте тут.