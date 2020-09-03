В ярославском университете студентам поручили самим мерить температуру друг у друга

Одним из требований Роспотребнадзора к работе образовательных организаций в условиях коронавируса стало обязательное измерение температуры у всех, кто приходит на учёбу. Как это сделать, должны решить в самом учреждении. Ярославский педагогический университет возложил эту ответственность на самих студентов.



— Нас поставили перед фактом, что мы сами должны мерить температуру друг у друга. Назначаются дежурные, которые обязаны стоять при входе перед началом с бесконтактными термометрами и мерить у всех температуру. А так как занятия у разных групп начинаются в разное время, то стоять при входе нужно на каждой перемене. Мне кажется, что условия для работы университета во время пандемии должен обеспечивать университет, а не студенты. Нас вроде бы хотят обезопасить от вируса, а получается ровно наоборот. Нас ставят в самую кучу народа в час-пик, где никакие маски не помогут, — пожаловалась 76.RU студентка факультета русской филологии и культуры ЯГПУ София.

