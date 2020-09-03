В ярославском университете студентам поручили самим мерить температуру друг у друга

В Ярославле студентов заставили самих мерить температуру друг у друга
Одним из требований Роспотребнадзора к работе образовательных организаций в условиях коронавируса стало обязательное измерение температуры у всех, кто приходит на учёбу. Как это сделать, должны решить в самом учреждении. Ярославский педагогический университет возложил эту ответственность на самих студентов.
— Нас поставили перед фактом, что мы сами должны мерить температуру друг у друга. Назначаются дежурные, которые обязаны стоять при входе перед началом с бесконтактными термометрами и мерить у всех температуру. А так как занятия у разных групп начинаются в разное время, то стоять при входе нужно на каждой перемене. Мне кажется, что условия для работы университета во время пандемии должен обеспечивать университет, а не студенты. Нас вроде бы хотят обезопасить от вируса, а получается ровно наоборот. Нас ставят в самую кучу народа в час-пик, где никакие маски не помогут, — пожаловалась 76.RU студентка факультета русской филологии и культуры ЯГПУ София.
Мы обратились в университет с просьбой прокомментировать ситуацию. Там нас заверили, что подобные дежурства — дело добровольное.
— Измерение температуры — обязательное и очень важное требование Роспотребнадзора для безопасной организации учебного процесса на всех факультетах. Многие студенты сами изъявили желание стать волонтёрами и измерять температуру на входе всем, кто входит в учебные здания. К сожалению, университет не располагает достаточным количеством медиков, а у преподавателей нет этого в служебных обязанностях. Но волонтерство — дело сугубо добровольное. Заставлять, конечно, никого нельзя. Мы надеемся, что желающих сделать доброе дело и вовремя обезопасить себя и окружающих все же будет больше, чем тех, кто привык отсиживаться на «камчатке», — отметил заместитель начальника Управления молодёжной политики ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Никита Энзельдт.
На вопрос, как вуз будет выполнять требования Роспотребнадзора, если студенты откажутся брать это на себя, мы четкого ответа не получили.
— Разумеется, все требования Роспотребнадзора университетом будут исполнены, — ответили на это в учебном учреждении.
При этом Никита Энзельдт обратил внимание на то, что сами студенты к руководству университета с жалобами на эту тему не обращались.