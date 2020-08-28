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Несколько дней до начала учебного года: в Ярославле не хватает 150 школьных учителей

Как мэрия города и руководители учебных заведений собираются решать проблему

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В Ярославле не хватает учителей русского и английского языков, математики, начальных классов

В Ярославле не хватает учителей русского и английского языков, математики, начальных классов

За несколько дней до учебного года в Ярославле не хватает 150 учителей

Через несколько дней начнется новый учебный год, но на данный момент в школах Ярославля не хватает нужного количества учителей.

— На начало 2020/2021 учебного года вакантными остаются около 150 ставок педагогов, — рассказали в департаменте образования мэрии Ярославля.

Больше всего не хватает учителей начальных классов, английского языка, математики, русского языка и литературы. Родители подозревают, что отчасти на ситуацию повлиял коронавирус.

— У нас несколько пожилых учителей уволились, опасаясь заразиться, — рассказали родители одной из брагинских школ.

Впрочем, как утверждают в департаменте, коронавирус всё-таки не сильно усугубил проблему.

— В прошлом учебном году ситуация была аналогичная. Общеобразовательные программы были реализованы в полном объеме путем распределения учебной нагрузки между педагогическими работниками. Серьёзного изменения числа вакансий в связи с эпидемиологической обстановкой нет, — добавили в мэрии.

Закрывать существующие вакансии в школах опять же намерены с помощью перераспределения работы между другими учителями. А еще привлекать в школы студентов. По федеральному закону, принятому в июне этого года, молодежь, которая учится по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогика» и успешно прошедшая промежуточную аттестацию не менее чем за 3 года обучения, может работать на ставках педагогов в школах.

Напомним, в этом году режим работы школ существенно изменится из-за коронавируса — дети будут учиться преимущественно в одном классе, по особому графику приходить в школу и посещать столовую, родителей в учебные заведения пускать запрещено. При этом власти опровергают слухи о том, что с 20 сентября все школы вернутся к дистанционному обучению.

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