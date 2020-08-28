Несколько дней до начала учебного года: в Ярославле не хватает 150 школьных учителей

Через несколько дней начнется новый учебный год, но на данный момент в школах Ярославля не хватает нужного количества учителей.



— На начало 2020/2021 учебного года вакантными остаются около 150 ставок педагогов, — рассказали в департаменте образования мэрии Ярославля.



Больше всего не хватает учителей начальных классов, английского языка, математики, русского языка и литературы. Родители подозревают, что отчасти на ситуацию повлиял коронавирус.



— У нас несколько пожилых учителей уволились, опасаясь заразиться, — рассказали родители одной из брагинских школ.

