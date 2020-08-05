5 августа среда
СЕЙЧАС +25°С
usd 73.38
eur 86.50
Тема дняВ пожаре погиб ребёнок из многодетной семьи

Все новости

Все новости

В Ярославской области сняли часть коронавирусных ограничений в образовании

Но работать учреждениям придётся в особом режиме

1 400
2Обсудить

Поделиться

Разрешена работа языковых школ, курсов повышения квалификации, кружков и секций

Разрешена работа языковых школ, курсов повышения квалификации, кружков и секций

В Ярославской области с 5 августа сняли часть коронавирусных ограничений в образовании. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

— Разрешаем работать в очном режиме всем организациям дополнительного образования. Это и языковые школы, и курсы повышения квалификации, и кружки, и секции, — отметил глава региона.

Однако при работе нужно будет выполнять все требования Роспотребнадзора — обеспечивать социальную дистанцию, организовывать перерывы между занятиями не менее 20 минут, формировать группы до 12 человек.

Также губернатор напомнил, что масочный режим в Ярославской области всё ещё действует — до особого распоряжения.

- Маска в помещении все еще обязательна. Понимаю, что это, особенно летом, не всегда удобно. Но это необходимая мера предосторожности, – пояснил он. – Ситуация в регионе стабильная, но у нас по-прежнему каждый день есть новые заболевшие. Мы не можем допустить ухудшения обстановки: это жизни людей, огромная нагрузка на врачей и медперсонал. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием.

Также в Ярославской области продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Напомним, также практически в привычном формате с 1 сентября начнут работать школы. Власти сообщили, что в День знаний пройдут традиционные праздничные линейки, а носить маски в школах будет не нужно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

губернатор Дмитрий Мироновкружкикурсыобразованиеограниченияшколыкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!