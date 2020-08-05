В Ярославской области сняли часть коронавирусных ограничений в образовании

Также губернатор напомнил, что масочный режим в Ярославской области всё ещё действует — до особого распоряжения.



- Маска в помещении все еще обязательна. Понимаю, что это, особенно летом, не всегда удобно. Но это необходимая мера предосторожности, – пояснил он. – Ситуация в регионе стабильная, но у нас по-прежнему каждый день есть новые заболевшие. Мы не можем допустить ухудшения обстановки: это жизни людей, огромная нагрузка на врачей и медперсонал. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием.

Также в Ярославской области продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Напомним, также практически в привычном формате с 1 сентября начнут работать школы. Власти сообщили, что в День знаний пройдут традиционные праздничные линейки, а носить маски в школах будет не нужно.