Некоторых родителей Бетховен, Лермонтов и прыжки в высоту доводят до валерьянки.



Ну что ж, иногда поделиться своей болью означает облегчить её. Публикуем мнения родителей о дистанционном образовании.

Елена



— Второй день. Уроков задано, как на неделю, после работы нет сил сидеть и разбирать сначала темы, потом проверять и помогать делать уйму заданий. Ужасно. На работе аврал, дома аврал.



Гость



— Нам по физической культуре задали доклад сделать — прыжки в высоту ножницами. C картинками.



Гость



— Почему Лермонтов выбирает форму исторической песни, близкой к былине? Я не знаю почему, а-а-а. Литература 7 класс.



Гость



— У нас началка — 3 класс. Ребенок не глупый, учились хорошо. Но замучилась фоткать, записывать аудио и отсылать учителям.



Тоже мама



— А у нас плюсом к урокам еще и задания от педагогов по кружкам. Мне не трудно объяснить дочери тему и помочь, но по факту я целый день занимаюсь с ребенком с перерывом на приготовить еду и покушать, а еще малой — он тоже требует внимания и поиграть с ним, садик ведь закрыт. Ах да, работа, что не успела днем, то делаем ночью…

