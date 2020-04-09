С понедельника все школы Ярославской области перешли на удаленку. И для родителей это оказалось домашним адом. Под колонкой мамы в комментариях другие ярославские родители бросились делиться своей болью.
Из-за перегруза рушились сайты, поддерживающие связь между учеником и учителем, школьники вникали в новый формат получения знаний, педагоги пытались справится с установкой аккаунтов, а родители напряглись сильнее всех, так как на них выпала самая ответственная доля — соблюдение дисциплины своих детей и собственно помощь в выполнении заданий.
Некоторых родителей Бетховен, Лермонтов и прыжки в высоту доводят до валерьянки.
Ну что ж, иногда поделиться своей болью означает облегчить её. Публикуем мнения родителей о дистанционном образовании.
Елена
— Второй день. Уроков задано, как на неделю, после работы нет сил сидеть и разбирать сначала темы, потом проверять и помогать делать уйму заданий. Ужасно. На работе аврал, дома аврал.
Гость
— Нам по физической культуре задали доклад сделать — прыжки в высоту ножницами. C картинками.
Гость
— Почему Лермонтов выбирает форму исторической песни, близкой к былине? Я не знаю почему, а-а-а. Литература 7 класс.
Гость
— У нас началка — 3 класс. Ребенок не глупый, учились хорошо. Но замучилась фоткать, записывать аудио и отсылать учителям.
Тоже мама
— А у нас плюсом к урокам еще и задания от педагогов по кружкам. Мне не трудно объяснить дочери тему и помочь, но по факту я целый день занимаюсь с ребенком с перерывом на приготовить еду и покушать, а еще малой — он тоже требует внимания и поиграть с ним, садик ведь закрыт. Ах да, работа, что не успела днем, то делаем ночью…
Надя
— У меня трое детей: старший в 7 классе, средний — в 4-м, а младший — во 2-м. И это полный треш. У меня просто уже взрыв мозга. Я после карантина поеду в дурку. Я конечно все понимаю, но Бетховен — это уже перебор.
Гость
— Терпите люди — скоро лето!
Гость
— Перестаньте ныть уже! Всем выпала возможность почувствовать себя в вузе. Вуз — это, в основном, самообучение (хочешь действительно получить образование, а не просто в очереди за дипломом троечным отстоять 5 лет и потом работать «менеджером оп продажам любой фигни» — учись дополнительно сам).
Прививайте деткам необходимость самообразования. Все привыкли проглотить то, что в клювик положили и разжевали, а инициативы — ноль!
Любые кризисы показывают, кто чего стоит. Кто ищет оправдания собственному бездействию, страдают сильнее. Так что не ищите оправдания, ищите как решить вопросы и, глядишь, жить легче станет.
Гость, уставший от воплей мамашек
— Куда ни ткни — родители вопят.
Гость
— У истеричных родителей как правило и детки-истерички.
Ольга
— Да, я никогда в жизни столько не занималась. Да, задают на день столько, сколько раньше на неделю. Да, у дочери шило в заду. Но мы не ноем, а занимаемся. даже оценки подтянули. И фиг нас сломаешь трудностями, главное — не ныть!
Гость
— Дочь. 8 класс. Учится самостоятельно. Никакой паники, всё успевает. Пользуется сайтами с обучающими видеоматериалами, если не понимает тему сама.
Гость
— Трое учеников — 1 класс, 3 класс, 7 класс, студент 1 курса техникума. Кроме них двое малышей — 8 месяцев и 1,9. Вот это полный треш. Задания нужно сдавать по времени. Младшим нужно внимание и ещё всем помочь темы разобрать. Папа работает. Так что дома полный хаос. Домашние дела и готовка — по ночам.
Наталия
— О, физкультура: бег на 60 метров, броски мяча в кольцо, ведение мяча правой и левой рукой в движении, 70 прыжков на скакалке. Благодарность соседей не знает границ. Хорошо ещё, что видеоотчет не требуется.
Гость
— Очень много задают, сижу дома, и всей семьей делаем уроки, мы-то на подмене, а ребенок это делает один. В темы углубляться даже нет времени, скачем с темы на тему.