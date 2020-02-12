Сегодня девятиклассники сдали ОГЭ по русскому языку: что будет с теми, кто получит незачёт

У школьников было несколько часов, чтобы подготовиться к ОГЭ по готовому тексту

Сегодня девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку. В Ярославской области итоговое собеседование прошли почти 13 тысяч школьников.



— Успешное прохождение собеседования является для учащихся допуском к государственной итоговой аттестации, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Итоговое собеседование в качестве обязательной процедуры проводится второй год. В 2019 году 99,1% ярославских школьников успешно справились с испытанием.



Итоговое собеседование продолжалось около 15 минут. За это время девятиклассники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.