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Образование

Сегодня девятиклассники сдали ОГЭ по русскому языку: что будет с теми, кто получит незачёт

Итоговое собеседование продолжалось около 15 минут

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У школьников было несколько часов, чтобы подготовиться к ОГЭ по готовому тексту

У школьников было несколько часов, чтобы подготовиться к ОГЭ по готовому тексту

Сегодня девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку. В Ярославской области итоговое собеседование прошли почти 13 тысяч школьников.

— Успешное прохождение собеседования является для учащихся допуском к государственной итоговой аттестации, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Итоговое собеседование в качестве обязательной процедуры проводится второй год. В 2019 году 99,1% ярославских школьников успешно справились с испытанием.

Итоговое собеседование продолжалось около 15 минут. За это время девятиклассники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Результатом итогового собеседования может быть зачёт или незачёт. Максимальная оценка — 20 баллов. Чтобы получить зачёт, выпускникам необходимо набрать не менее десяти баллов. Результаты ОГЭ объявят в школах не позднее 21 февраля 2020 года. А для учеников, получивших незачёт либо пропустивших экзамен, назначены даты для пересдачи — 11 марта и 18 мая.

Ранее в департаменте образования сообщили также, что в регионе 138 классов закрыты на карантин. Из-за этого в некоторых из них пришлось перенести каникулы.

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ОГЭшколаобразование
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
12 фев 2020 в 16:24

Только это не ОГЭ (которое в мае), а итоговое собеседование😁

Константин
12 фев 2020 в 14:56

Дети с ума сходят, волнуются, тресуться от Ваших ОГЭ и ЕГЭ