Отказавшихся от школьного питания детей стало вдвое больше: как власти решают проблему

Тема со школьным питанием в Ярославле уже давно стоит очень остро
Сегодня депутаты Ярославской областной думы и чиновники мэрии собрались, чтобы обсудить проблемы, связанные со школьным питанием. Оказалось, что в этом году количество детей, которые не едят в столовых, увеличилось вдвое.
— Причинами назвали трудности со сбором документов, которые дают возможность получать питание по льготной цене, список бумаг достаточно большой, и собрать весь необходимый комплект быстро не получается, некоторые родители предпочли давать детям перекус с собой из дома, некоторые школьники и их родители не удовлетворены качеством предоставляемого питания, — уточнили в мэрии Ярославля.
Пока депутаты и чиновники не пришли ни к чему — решили, что нужно собираться ещё и ещё. Пообещали обсудить не только доступность льгот для семей школьников, но и поговорить о качестве самой еды.
С 1 марта родители школьников младших классов стали отказываться от питания в школах. Родители учеников на взводе: завтраки и обеды подорожали, меню поменялось, но самое главное — в регионе ввели понятие «нуждаемость», из-за которого тысячи семей потеряли возможность питаться со скидкой. Кроме того, в конце прошлого года региональные власти согласились сократить часть социальных льгот и компенсаций в Ярославле. Под сокращение попали школьники начальных классов, которые раньше питались со скидкой в школе до 50%, — только в Ярославле это 27 тысяч детей.
Вот молодцы родители! Правильно! Надо отказываться от этого грабительства. Они решили нажиться на школьных завтраках, эта монопольная компания, - а не получается, очень многие просто отказываются, есть же предел человеческому терпению.