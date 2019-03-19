Отказавшихся от школьного питания детей стало вдвое больше: как власти решают проблему

Сегодня депутаты Ярославской областной думы и чиновники мэрии собрались, чтобы обсудить проблемы, связанные со школьным питанием. Оказалось, что в этом году количество детей, которые не едят в столовых, увеличилось вдвое.



— Причинами назвали трудности со сбором документов, которые дают возможность получать питание по льготной цене, список бумаг достаточно большой, и собрать весь необходимый комплект быстро не получается, некоторые родители предпочли давать детям перекус с собой из дома, некоторые школьники и их родители не удовлетворены качеством предоставляемого питания, — уточнили в мэрии Ярославля.

