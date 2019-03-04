В Ярославле отменили социальные льготы: родители массово отказываются от дорогого школьного питания

Похоже, идея не нашла отклика
Сегодня в муниципалитете Ярославля обсуждают питание в школах. Дискуссия началась после многочисленных возмущений родителей, которые связаны с отменой социальных льгот и повышением стоимости питания с 1 января этого года.
Изменения по питанию коснулись именно начальной школы, где родителям теперь нужно собирать документы и доказывать свою малоимущность, чтобы получить скидку на питание для ребёнка. И они вступили в силу с 1 марта.
— 1 марта мы пережили тяжелый день. В начальной школе питаются 75% учеников. До 1 марта было около 90% охвата, — рассказали в компании «Соцпитание», которая организует школьные завтраки и обеды.
Депутаты предложили устраивать дегустацию меню в школах для родителей и провести массовое анкетирование о новом меню и причинах отказа родителей от питания.
— Отказавшиеся родители, скорее всего, считают лучшим, чтобы ребёнок завтракал дома и обедал дома. Но дети должны есть в школе. Ему дадут с собой бутерброд, а он может его проносить в портфеле три дня. Нет контроля. Но и нет конкретного запрета приносить что-то с собой. Однако если что-то произойдёт, ответственность будет на школе, директоре. Может быть, снова вводить полдник, экспресс-завтрак, — предложили представители Роспотребнадзора.
В одной из школ Ярославля, например, этот вопрос решили так: те, кто приносит еду с собой, едят ее со всеми в школьной столовой.
Возмущение родителей связано ещё и с тем, что за оплату питания по новой системе стали брать комиссию.
Расплодили голодрань. Все им бесплатно подавай.
Работайте и зарабатываете. Не можете достойно заработать (хоть по 500 долларов на члена семьи - уровень Нигерии), нечего и думать детей заводить. Зачем плодить люмпенов?
Привыкли наши люди: "Дал Бог зайку, даст и лужайку". Живут вчервером с двумя детьми в двушке, или с одним, но в однушке.
Чего эти дети видят? Театры, другие страны, языковые лагеря, санатории? Кто из них вырастет? Еще одно поколение рабов, как их папа, для которого поход в хороший ресторан - целое событие?!
Опомнитесь, люди!