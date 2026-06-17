В Ярославской области появились первые стобалльники по ЕГЭ: сколько их

В Ярославле назвали количество первых стобалльников ЕГЭ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области появились первые стобалльники по результатам ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве региона 16 июня.

Результаты уже пришли по химии, литературе и истории. Всего по области экзамен на 100 баллов по этим предметам сдал 21 выпускник.

«Это подтверждение высокого уровня образования в нашем регионе. Ежегодно ярославские выпускники демонстрируют отличные результаты на ЕГЭ, а некоторые становятся стобалльниками сразу по нескольким предметам», — поздравил учеников губернатор Михаил Евраев.

По информации министра образования Ирины Лободы, из них высший бал получили: 14 человек — по химии, 6 — по литературе и 1 — по истории. Это выпускники из Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Угличского, Тутаевского и Мышкинского округов.

Власти напоминают, каждый, кто недоволен своим результатом ЕГЭ, может пересдать один предмет по выбору при аннулировании предыдущих баллов. Резервные дни сдачи — 8 и 9 июля.