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Образование В Ярославской области появились первые стобалльники по ЕГЭ: сколько их

В Ярославской области появились первые стобалльники по ЕГЭ: сколько их

И где живут самые умные

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В Ярославле назвали количество первых стобалльников ЕГЭ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле назвали количество первых стобалльников ЕГЭ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле назвали количество первых стобалльников ЕГЭ

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области появились первые стобалльники по результатам ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве региона 16 июня.

Результаты уже пришли по химии, литературе и истории. Всего по области экзамен на 100 баллов по этим предметам сдал 21 выпускник.

«Это подтверждение высокого уровня образования в нашем регионе. Ежегодно ярославские выпускники демонстрируют отличные результаты на ЕГЭ, а некоторые становятся стобалльниками сразу по нескольким предметам», — поздравил учеников губернатор Михаил Евраев.

По информации министра образования Ирины Лободы, из них высший бал получили: 14 человек — по химии, 6 — по литературе и 1 — по истории. Это выпускники из Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Угличского, Тутаевского и Мышкинского округов.

Власти напоминают, каждый, кто недоволен своим результатом ЕГЭ, может пересдать один предмет по выбору при аннулировании предыдущих баллов. Резервные дни сдачи — 8 и 9 июля.

Ранее мы рассказывали, как ярославский школьник пронес на ЕГЭ необычный гаджет. Авантюру не сразу заметили!

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ЕГЭ Стобалльник Стобалльница Химия Литература История
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Дело не в ста баллах, а в том где дальше учиться и где работать.
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Гость
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