Стыдный тест на знания из школьной программы: попробуйте ответить на вопросы без ошибок

Школьные годы для многих давно остались позади, но знания, которые когда-то старательно вкладывали в нас учителя, никуда бесследно не исчезли. Мы по привычке помним простые математические правила, исторические даты, иногда автоматически ставим правильное ударение и можем ответить на вопросы, которые когда-то казались элементарными.
Предлагаем пройти небольшой тест на знание школьной программы и узнать, насколько хорошо вы помните то, что когда-то проходили на уроках. Удачи!
Начнем с вопроса по астрономии. Какая планета Солнечной системы самая горячая?
Плутон
Венера
Меркурий
Как называется самая длинная кость в теле человека?
Большеберцовая
Лучевая
Бедренная
Что означает приставка «гекто-»?
Увеличение единицы измерения в 100 раз
Увеличение единицы измерения в 1000 раз
Увеличение единицы измерения в 10 000 раз
Как называется прибор для измерения атмосферного давления?
Термометр
Барометр
Манометр
В каком случае ударение поставлено верно?
Верои́споведание
Вероиспове́дание
Вероисповеда́ние
Как называется процесс превращения пара в воду?
Испарение
Диффузия
Конденсация
Сколько сторон у додекагона?
8
10
12
В каком слове пишется две «н»?
Оловя…ый
Ветре..ый
Серебря..ый
Как называется наука о грибах?
Ботаника
Микология
Энтомология
Кто написал роман «Доктор Живаго»?
Борис Пастернак
Лев Толстой
Николай Островский