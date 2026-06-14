НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +19

5 м/c,

зап.

 744мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,91
EUR 82,97
Последствия атаки БПЛА
«Мазутный дождь»: видео
Где отдохнуть этим летом
БПЛА атаковали хранилище топлива
Как следить за своим самочувствием
Каким был Ярославль в 18 веке
Проблемы с бензином на АЗС
Смертельное ДТП
Породистые щенки в Ярославле
Образование Тест Стыдный тест на знания из школьной программы: попробуйте ответить на вопросы без ошибок

Стыдный тест на знания из школьной программы: попробуйте ответить на вопросы без ошибок

Насколько хорошо вы помните то, что когда-то проходили на уроках?

223
Делитесь результатами в комментариях | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUДелитесь результатами в комментариях | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Делитесь результатами в комментариях

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Школьные годы для многих давно остались позади, но знания, которые когда-то старательно вкладывали в нас учителя, никуда бесследно не исчезли. Мы по привычке помним простые математические правила, исторические даты, иногда автоматически ставим правильное ударение и можем ответить на вопросы, которые когда-то казались элементарными.

Предлагаем пройти небольшой тест на знание школьной программы и узнать, насколько хорошо вы помните то, что когда-то проходили на уроках. Удачи!

Пройден 40 раз
1 / 10

Начнем с вопроса по астрономии. Какая планета Солнечной системы самая горячая?

Источник:

Александр Ощепков / NGS42.RU

  • Плутон

  • Венера

  • Меркурий

2 / 10

Как называется самая длинная кость в теле человека?

Источник:

Александр Левчук / NGS42.RU

  • Большеберцовая

  • Лучевая

  • Бедренная

3 / 10

Что означает приставка «гекто-»?

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

  • Увеличение единицы измерения в 100 раз

  • Увеличение единицы измерения в 1000 раз

  • Увеличение единицы измерения в 10 000 раз

4 / 10

Как называется прибор для измерения атмосферного давления?

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

  • Термометр

  • Барометр

  • Манометр

5 / 10

В каком случае ударение поставлено верно?

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

  • Верои́споведание

  • Вероиспове́дание

  • Вероисповеда́ние

6 / 10

Как называется процесс превращения пара в воду?

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

  • Испарение

  • Диффузия

  • Конденсация

7 / 10

Сколько сторон у додекагона?

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

  • 8

  • 10

  • 12

8 / 10

В каком слове пишется две «н»?

Источник:
Игорь До / E1.RU

  • Оловя…ый

  • Ветре..ый

  • Серебря..ый

9 / 10

Как называется наука о грибах?

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

  • Ботаника

  • Микология

  • Энтомология

10 / 10

Кто написал роман «Доктор Живаго»?

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

  • Борис Пастернак

  • Лев Толстой

  • Николай Островский

ПО ТЕМЕ
Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Тест Школа Эрудиция Знания Школьник Ум
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Зачем это детям,правописание да,а остальное ерунда
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Рекомендуем