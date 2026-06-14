Стыдный тест на знания из школьной программы: попробуйте ответить на вопросы без ошибок

Школьные годы для многих давно остались позади, но знания, которые когда-то старательно вкладывали в нас учителя, никуда бесследно не исчезли. Мы по привычке помним простые математические правила, исторические даты, иногда автоматически ставим правильное ударение и можем ответить на вопросы, которые когда-то казались элементарными.