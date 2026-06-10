«Большая ответственность — маленькие выплаты»: учитель откровенно рассказала о дежурствах на ОГЭ

Как проходят дежурства учителей на ОГЭ Источник: Александр Куренной / 76.RU

Наступила пора экзаменов. С конца мая школьники по всей России сдают ОГЭ и ЕГЭ. Правила во время проведения экзаменов строгие — за списывание и шпаргалки могут отправить на пересдачу, учеников, которые пытаются пронести телефоны выгоняют из классов.

На каждом экзамене дежурят учителя. Педагог из Ярославля Анастасия (имя изменено, — Прим. Ред.) работает в школе, где проводятся ОГЭ. В беседе с 76.RU она откровенно рассказала о том, какую нагрузку испытывают в это время учителя.

«Немало личного времени уходит»

Подготовка школьников к ОГЭ начинается с сентября. Каждую неделю учителя обязаны проводить факультативы. На дополнительные занятия у педагогов может уходить до четырех часов в неделю.

«У нас в школе была хорошая подготовка к ОГЭ. Математика и русский язык в расписании ставятся дополнительный обязательный урок для каждого класса, тут уже от нагрузки учителя зависит сколько у него классов, которые он готовит к ОГЭ. Может быть и плюс четыре часа в неделю, если педагог готовит всю параллель. Консультации для неуспевающих тоже ставят в дополнительное время, если там совсем проблемный ребенок. Немало личного времени уходит на эти дополнительные занятия. А дети могут взять и не прийти без предупреждения», — рассказала Анастасия.

Также существует одна дополнительная обязательная консультация перед экзаменом. Но, как объяснила учитель, явка на нее тоже полностью на совести самих учеников.

Уроки, которые проводятся для подготовки школьников к ЕГЭ, считаются дополнительной нагрузкой. Чаще всего оплату за них включают в стимулирующие выплаты.

По словам Анастасии, результат учеников на ОГЭ не влияет на зарплату педагога. То есть, если школьник не сдал экзамен, педагог не лишится премий, нюанс в другом.

«Тут больше про репутационные потери говорим, в любом случае, это стресс для всех, особенно для ребенка. Есть пересдачи, летом назначают и в сентябре. А в ОГЭ баллы переводятся в оценку, учителю может быть обидно, но это влияет только на аттестат ребенка. Но учителя не накажут, слава богу», — рассказала педагог.

То есть, плохой результат ОГЭ, по словам Анастасии, морально тяжело переживают и учителя.

«Большая ответственность — маленькие выплаты»

Дежурящие на ОГЭ учителя могут проводить на экзамене до шести часов. На пункты они приходят к восьми часов утра, а экзамены начинаются примерно в 9:40. На ОГЭ по русскому языку и математике отводится 3 часа 55 минут. Все это время учитель следит за порядком. Правда, есть экзамены, которые длятся меньше по времени — 2 часа 30 минут. Но учителя все равно приходят заранее. Они дежурят в классах и коридорах.

На дежурство могут отправить любого учителя, если он не на больничном или не в отпуске. Педагога могут освободить от работы на экзаменах в случае беременности, наличия маленьких детей или другой уважительной причины, если есть подтверждающий ее документ.

«Это считается рабочим временем, привлекают всех, но если есть какая-то занятость, то идут на встречу и не принуждают», — объяснила Анастасия.

Выплаты за такую дополнительную работу небольшие — около 200 рублей за один экзамен. Условно, если педагог работал на проведении трех экзаменов, он получит бонусом к зарплате около шестисот рублей. При этом он суммарно потратит около 20 часов своего времени.

«Мы все работаем по протоколу. Очень тяжело, большая ответственность, маленькие выплаты за такое количество часов работы», — рассказала Анастасия.