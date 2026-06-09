Сократят ли школьникам срок обучения? Ответ Минпросвещения

Изменения в системе образования не скажутся на сроках обучения Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В российских школах не планируют увеличивать или сокращать срок обучения. В Минпросвещения РФ считают, что одиннадцатилетнее образование — это оптимальный вариант. Об этом заявил заместитель главы ведомства Владимир Желонкин.

«У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет — это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», — объяснил Желонкин в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что Минпросвещения продолжит донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленного 11-летнего обучения.

С нового учебного года школьную программу ждет сразу несколько крупных изменений. Так, с 1 сентября ученики начнут изучать новый профиль — «искусственный интеллект», а позже, после январских каникул, в расписании появится дополнительный предмет — «духовно-нравственная культура России».