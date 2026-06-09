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Образование Сократят ли школьникам срок обучения? Ответ Минпросвещения

Сократят ли школьникам срок обучения? Ответ Минпросвещения

В ведомстве рассказали о планах на школьную программу

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Изменения в системе образования не скажутся на сроках обучения | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИзменения в системе образования не скажутся на сроках обучения | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Изменения в системе образования не скажутся на сроках обучения

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В российских школах не планируют увеличивать или сокращать срок обучения. В Минпросвещения РФ считают, что одиннадцатилетнее образование — это оптимальный вариант. Об этом заявил заместитель главы ведомства Владимир Желонкин.

«У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет — это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», — объяснил Желонкин в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что Минпросвещения продолжит донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленного 11-летнего обучения.

С нового учебного года школьную программу ждет сразу несколько крупных изменений. Так, с 1 сентября ученики начнут изучать новый профиль — «искусственный интеллект», а позже, после январских каникул, в расписании появится дополнительный предмет — «духовно-нравственная культура России».

Кроме того, школьникам начнут ставить отметки за поведение. В Минпросвещения уточнили, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность. При этом получать такие оценки будут не все. Исключениями станут первоклассники и учащиеся 9–11-х классов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Школа Обучение Школьная программа Система образования Ученик Минпросвещения
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