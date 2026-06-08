«Есть риск, что дети перестанут думать»: в российских школах появятся уроки об искусственном интеллекте, а учебники уже пишут нейросети

С 1 сентября школьники начнут изучать искусственный интеллект на уроках информатики Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Затем эксперт Минпросвещения Максим Костенко рассказал ТАСС, что тема ИИ уже есть в школьной программе старших классов, но с 2027 года ее серьезно расширят.

На базовом уровне школьников обучат тому, что такое большие данные, машинное обучение и нейросети.

«Им расскажут о работе нейросетей, больших языковых моделях (вроде чат-ботов), что такое ошибки и „галлюцинации“ ИИ. Научат правильно составлять запросы (промпты) и проверять ответы генеративных сетей», — сказал Костенко.

MSK1.RU изучил, популярны ли нейросети у школьников сегодня, и обсудил будущее с педагогами.

Как школьники уже используют искусственный интеллект

В соцсетях гуляют фотографии контрольных работ, где ученики бездумно списали ответ чат-бота вместе с его наводящими вопросами. Много ли таких курьезов, мы не узнаем, но, как часто дети обращаются к нейросетям, выяснили компании «Архитех ИИ» и «Ассоциация школьного кластера».

Из их исследования (результаты опубликовал портал CNews) следует, что 78% школьников регулярно применяют нейросети в жизни, а 71% из них — для учебы. 20% опрошенных признались, что делают с помощью ИИ домашние задания, а 35% проверяют ответы. Целиком доверяют искусственному интеллекту только 17%, обычно ученики всё-таки перепроверяют данные.

Топ-5 предметов, в которых дети используют нейросети, выглядит так :

математика (17,6%);

иностранный язык (10,4%);

история (7,4%);

биология (6,1%);

русский язык (5,9%).

Учитель информатики одной из московских школ Олег Владимирович преподает уже 10 лет. По его словам, современные дети умело применяют искусственный интеллект.

«Работе с ИИ школьники могут и нас научить. Они уже прекрасно умеют им пользоваться, генерировать ответы. Но то, по какому принципу это работает, ни один ребенок не расскажет», — сказал он MSK1.RU.

Учат ли сейчас детей работе с ИИ

По словам Олега Владимировича, косвенно готовить школьников к изучению искусственного интеллекта начали еще три года назад. Работа ИИ основана на теории вероятностей, и в 2023 году ее ввели отдельным предметом.

ИИ строится на базовой концепции теории вероятностей, и ее в наши умы начали вкладывать в 2023 году более серьезно, более основательно. В России всерьез задумались о том, что нужно детям изучать для понимания базовых процессов. Олег Владимирович учитель информатики

Педагог хотел бы преподавать ИИ как отдельный предмет, но сомневается, что для этого найдут достаточное количество часов. Учителя в России, по мнению собеседника, готовы работать с этой темой и без проблем вольются в процесс.

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Кушнир, обучающий этой теме подростков, рассказал MSK1.RU, что в отдельных школах и кружках давно преподают ИИ, хотя единой государственной программы пока нет. Он добавил, что дети действительно быстро осваивают инструменты, но умение нажимать кнопки не равно пониманию.

«Задача учителя — научить не просто пользоваться, а думать критически: понимать, где ИИ ошибается, как проверять результат, где границы его применения. Что касается техники, в рамках обучения вполне можно использовать бесплатные онлайн-сервисы, которые требуют только компьютера», — сказал спикер.

По его словам, у младших школьников только формируются критическое мышление и навыки самостоятельной работы.

Если ввести ИИ слишком рано, есть риск, что дети просто перестанут думать сами. Поэтому я считаю, что системное изучение ИИ — это 9–11-й класс. В младших классах — только общее знакомство. Дмитрий Кушнир эксперт по кибербезопасности, преподаватель

Есть ли учебники

В феврале Министерство просвещения добавило в федеральный перечень первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Одобрены три книги под авторством Э. Р. Басырова, А. О. Бондарь и С. А. Буденного: для 5–6-х, 7–8-х классов и 9-го.

Корреспондент MSK1.RU изучил доступные в Сети фрагменты пособий, и структура книг выглядит следующим образом: детям объясняют, что такое ИИ, зачем он нужен и что умеет.

«В нашем учебнике порой используются тексты и иллюстрации, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Но всё же авторы писали сами, хотя порой и просили подсказки у искусственного интеллекта», — указано во введении.

В пособии для 9-го класса подход более серьезный, в нем уже больше терминов, появляется глава про программирование.

Содержание учебника для 9-го класса Источник: media.prosv.ru

Учиться детям поможет Йети Источник: media.prosv.ru

В мае президент России поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом технологий искусственного интеллекта. Их уже внедряют в медицину, а в будущем смогут использовать в судах.