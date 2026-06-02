Школьнице пришлось снять белье, чтобы попасть на ЕГЭ, но организаторы работали по правилам

В Санкт-Петербурге выпускнице якобы пришлось сдавать ЕГЭ без трусов. На нижнее белье девушки при входе в пункт проведения экзамена (ППЭ) сработал металлодетектор, но организаторы экзаменов действовали по инструкции. Наши коллеги из «Фонтанки.ру» выяснили, что делать в подобных ситуациях.

«Несовершеннолетний ребенок писал ЕГЭ без трусов»

В «Фонтанку» обратилась встревоженная родственница 17-летней девушки с сообщением, что одиннадцатиклассницу 1 июня не пропускали через рамки металлодетектора в школе из-за прозвеневших сигналов. По ее словам, школьница пыталась объяснить, что причина не в каких-либо устройствах связи или шпаргалках, а в ее нижнем белье. Однако девушке всё равно пришлось снять белье в туалете и писать экзамен без него.

На вопрос о том, что же такого в этом нижнем белье, журналист получил ответ: маленькие металлические колечки на трусах. Родственница добавила, что девушка пыталась объяснить проверяющим, что рамки срабатывают на нижнее белье, но получила ответ, что их это якобы не волнует.

«Несовершеннолетний ребенок писал ЕГЭ без трусов», — заявила женщина.

Сама же выпускница рассказала журналисту, что оказалась вынуждена снять трусы в туалете и отдать их учительнице химии, которая сопровождала сдающих экзамен. После этого девушка прошла через рамки металлодетектора, но всё равно перенервничала от ситуации и в таком состоянии писала ЕГЭ.

Расследование провели — организаторов проинструктировали

Глава администрации Приморского района Богдан Заставный рассказал, что уже было проведено достаточно серьезное расследование: опрошены организаторы, сопровождающие и общественные наблюдатели, а также изучены кадры школьного видеонаблюдения.

По словам Заставного, всё произошло за очень короткий промежуток времени. Девушка попыталась пару раз пройти через рамку, затем без конкретных уточнений сообщила куратору, что у нее звенит что-то в районе бедер. Ей было предложено найти источник срабатывания оборудования. После этого девушка вместе подругой отправилась в туалет, вернулась, прошла рамку и начала писать экзамен.

Глава администрации заверил, что выпускница не объяснила, на что именно срабатывает металлодетектор. Если бы она сообщила кураторам, то организаторы экзамена оперативно бы приняли скоординированное решение, чтобы девушка отправилась спокойно сдавать свой экзамен.

«Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам ППЭ не давалось и не могло даваться, видеозапись это подтверждает… Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена. Экзамены продолжаются, все организаторы дополнительно проинструктированы», — сообщили «Фонтанке» в администрации Приморского района.

Кроме того, Богдан Заставный уточнил, что у девушки есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат ее не устроит.

Что делать в сложных ситуациях на ЕГЭ?

В пресс-службе администрации Приморского района нам рассказали, что организация прохода на пункт проведения экзамена осуществлялась согласно правилам проведения ЕГЭ. Металлодетектор при входе среагировал на девушку, потому что зафиксировал наличие металла.

«Причина срабатывания технически идентифицирована быть не может, так как прибор фиксирует наличие любого металлического предмета, но не его природу», — заметили в администрации.

Рособрнадзор в этом году запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендации ведомства предписывают не прикасаться как к выпускникам, так и к их рюкзакам или одежде.