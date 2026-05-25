Как изменится ЕГЭ из-за беспилотников: в этом году готовы отступиться от правил

Регионам уже отправили инструкцию по работе на экзамене Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Самым большим вызовом для проведения ЕГЭ в 2026 году станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Экзамены могут прерывать из‑за беспилотной опасности, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

По словам Музаева, ведомство уже направило во все регионы инструкции о действиях при таких ситуациях. Если во время экзамена объявят угрозу, его остановят в целях безопасности, а позже участники смогут продолжить.

«Если они (участники экзамена — прим. ред.) запереживали из‑за этого сильно, они могут заявиться на резервный день», — сказал Музаев.

Если предусмотренных резервных дней окажется недостаточно, Рособрнадзор обеспечит необходимое количество дополнительных попыток для сдачи экзамена. Музаев подчеркнул, что у ведомства уже есть опыт работы в таких условиях, особенно с учетом событий последних двух недель, связанных с ракетной и беспилотной опасностью.