НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

зап.

 748мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ранило при атаке БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Чествование «Локомотива». Видео
Нет горячей воды
Образование Как изменится ЕГЭ из-за беспилотников: в этом году готовы отступиться от правил

Как изменится ЕГЭ из-за беспилотников: в этом году готовы отступиться от правил

Заявление главы Рособрнадзора

88
Регионам уже отправили инструкцию по работе на экзамене | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРегионам уже отправили инструкцию по работе на экзамене | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Регионам уже отправили инструкцию по работе на экзамене

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Самым большим вызовом для проведения ЕГЭ в 2026 году станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Экзамены могут прерывать из‑за беспилотной опасности, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

По словам Музаева, ведомство уже направило во все регионы инструкции о действиях при таких ситуациях. Если во время экзамена объявят угрозу, его остановят в целях безопасности, а позже участники смогут продолжить.

«Если они (участники экзамена — прим. ред.) запереживали из‑за этого сильно, они могут заявиться на резервный день», — сказал Музаев.

Если предусмотренных резервных дней окажется недостаточно, Рособрнадзор обеспечит необходимое количество дополнительных попыток для сдачи экзамена. Музаев подчеркнул, что у ведомства уже есть опыт работы в таких условиях, особенно с учетом событий последних двух недель, связанных с ракетной и беспилотной опасностью.

Он добавил, что в этом году, как и в прошлом, в пунктах проведения единого государственного экзамена будут присутствовать представители родителей. Они смогут в режиме реального времени сообщать о возможных нарушениях через платформу обратной связи. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Анзор Музаев Рособрнадзор ЕГЭ Беспилотник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Через три года будет полегче, экзамены будут устными и принимать их будет персонально искусственный интеллект в маленькой кабинке.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем