Сложный тест по истории — в Ярославле еще остались знатоки?

История — это не просто набор дат и фамилий. Она объединяет судьбоносные битвы, дворцовые перевороты, великие географические открытия и многое другое. Вот только многое ли из этого вы помните? Чтобы проверить это, мы подготовили тест из 10 вопросов. Настоящим знатокам они дадутся без труда, а вот кое-кому придется крепко задуматься. Вы относитесь к первым или вторым?