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Сложный тест по истории — в Ярославле еще остались знатоки?

Попробуйте вспомнить даты важных событий и имена, без которых история была бы совсем другой

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У нас есть 10 вопросов&nbsp;— найдете ли вы на них ответы? | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUУ нас есть 10 вопросов&nbsp;— найдете ли вы на них ответы? | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

У нас есть 10 вопросов — найдете ли вы на них ответы?

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

История — это не просто набор дат и фамилий. Она объединяет судьбоносные битвы, дворцовые перевороты, великие географические открытия и многое другое. Вот только многое ли из этого вы помните? Чтобы проверить это, мы подготовили тест из 10 вопросов. Настоящим знатокам они дадутся без труда, а вот кое-кому придется крепко задуматься. Вы относитесь к первым или вторым?

ТЕСТПройден 28 раз
Тест по истории
1 / 10

Кто был последним императором Западной Римской империи?

  • Октавиан Август

  • Ромул Август

  • Константин I Великий

  • Калигула

2 / 10

Когда была Тридцатилетняя война?

  • С 1437 по 1467 год

  • С 1542 по 1572 год

  • С 1618 по 1648 год

  • С 1645 по 1675 год

3 / 10

Из какой династии был король Англии Генрих VIII?

  • Из династии Тюдоров

  • Из династии Стюартов

  • Из династии Виндзоров

  • Из династии Меровингов

4 / 10

Расположите в хронологической последовательности следующие исторические события.

1. Судебник Ивана III.

2. Падение Константинополя.

3. Завершение Реконкисты.

  • 1, 2, 3

  • 2, 3, 1

  • 1, 3, 2

  • 2, 1, 3

5 / 10

Кто из этих политических деятелей был современником Льва Толстого?

  • Александр I

  • Оливер Кромвель

  • Махатма Ганди

  • Наполеон I

6 / 10

В каком году произошла битва при Гавгамелах?

  • В 330 году до нашей эры

  • В 331 году до нашей эры

  • В 336 году до нашей эры

  • В 323 году до нашей эры

7 / 10

Какие из этих событий относятся к XIV веку?

1. Иван Калита становится Великим князем Московским.

2. Пятый крестовый поход.

3. Основан Карлов университет.

4. Война Алой и Белой розы.

5. Умер Тамерлан.

6. Три раздела Речи Посполитой.

  • 2, 4

  • 1, 3

  • 4, 5, 6

  • 2, 6

8 / 10

От этой страны в 1975 году Мозамбик получил независимость.

  • От Франции

  • От Великобритании

  • От Испании

  • От Португалии

9 / 10

Между кем был заключен Тордесильясский договор?

  • Испанией и Португалией

  • Между Священной Римской империей и Королевством Франция

  • Великобританией и Российской империей

  • Османской империей и Речью Посполитой

10 / 10

Кто такой Юстиниан I?

  • Римский поэт

  • Карфагенский военачальник

  • Древнегреческий философ

  • Византийский император

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Тест История Вопросы Знания Обучение Развлечение
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