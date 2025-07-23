Сложный тест по истории — в Ярославле еще остались знатоки?

История — это не просто набор дат и фамилий. Она объединяет судьбоносные битвы, дворцовые перевороты, великие географические открытия и многое другое. Вот только многое ли из этого вы помните? Чтобы проверить это, мы подготовили тест из 10 вопросов. Настоящим знатокам они дадутся без труда, а вот кое-кому придется крепко задуматься. Вы относитесь к первым или вторым?
Кто был последним императором Западной Римской империи?
Октавиан Август
Ромул Август
Константин I Великий
Калигула
Когда была Тридцатилетняя война?
С 1437 по 1467 год
С 1542 по 1572 год
С 1618 по 1648 год
С 1645 по 1675 год
Из какой династии был король Англии Генрих VIII?
Из династии Тюдоров
Из династии Стюартов
Из династии Виндзоров
Из династии Меровингов
Расположите в хронологической последовательности следующие исторические события.
1. Судебник Ивана III.
2. Падение Константинополя.
3. Завершение Реконкисты.
1, 2, 3
2, 3, 1
1, 3, 2
2, 1, 3
Кто из этих политических деятелей был современником Льва Толстого?
Александр I
Оливер Кромвель
Махатма Ганди
Наполеон I
В каком году произошла битва при Гавгамелах?
В 330 году до нашей эры
В 331 году до нашей эры
В 336 году до нашей эры
В 323 году до нашей эры
Какие из этих событий относятся к XIV веку?
1. Иван Калита становится Великим князем Московским.
2. Пятый крестовый поход.
3. Основан Карлов университет.
4. Война Алой и Белой розы.
5. Умер Тамерлан.
6. Три раздела Речи Посполитой.
2, 4
1, 3
4, 5, 6
2, 6
От этой страны в 1975 году Мозамбик получил независимость.
От Франции
От Великобритании
От Испании
От Португалии
Между кем был заключен Тордесильясский договор?
Испанией и Португалией
Между Священной Римской империей и Королевством Франция
Великобританией и Российской империей
Османской империей и Речью Посполитой
Кто такой Юстиниан I?
Римский поэт
Карфагенский военачальник
Древнегреческий философ
Византийский император