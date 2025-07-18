Бухгалтер заскучала в декрете и в 41 год стала педиатром — что она думает о работе в поликлинике

Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Людмила окончила с красным дипломом Источник: Людмила Достовалова

В 35 лет Людмила Достовалова из Красноярска в один момент решила круто поменять свою жизнь. Ей на пару с подругой пришла мысль освоить новую профессию. Стать они решили врачами. Не испугал ни собственный возраст, ни отсутствие опыта в сдаче ЕГЭ, ни сложность обучения в медицинском, ни цены на обучение. В итоге в 41 год Людмила окончила Красноярский медуниверситет с красным дипломом. Наша коллега, корреспондент NGS24.RU Светлана Чернушевич, пообщалась с новоиспеченным медиком и узнала, каким был путь к диплому врача и как изменилось отношение к профессии за время обучения.

«Мы сидели в декрете с подружкой и решили стать врачами»

На первый же вопрос, как она вообще в 35 лет решилась пойти учиться на врача, Людмила дает быстрый, но довольно неожиданный ответ.

— Мы сидели в декрете с подружкой и решили стать врачами, это если кратко, — делится теперь уже выпускница медицинского университета.

После такого ответа сразу хочется каких-то подробностей — правда, от них история кажется еще более по-хорошему сумасшедшей.

— Мы ходили на беби-йогу со своими детками, заинтересовались правильным питанием. Сначала решили стать нутрициологами, ну раз в декрете сидим. А потом я такая говорю: «Нет, давай лучше сразу врачами», — смеется Людмила. — «Врачами круче быть, чем нутрициологами». И просто такие [договорились]: «Ну давай ЕГЭ сдадим, попробуем в этом году».

Разговор подруг состоялся в декабре 2018 года, а в январе 2019 года будущие абитуриентки уже подали документы для сдачи единого государственного экзамена и начали усиленно готовиться.

— Мы никогда не сдавали ЕГЭ. Я 84-го года рождения и окончила школу в 2001-м. А тогда не было ЕГЭ. Я вообще поступила в свой первый университет по результатам олимпиады по математике. Никогда никаких вступительных экзаменов не сдавала в жизни, — делится Людмила. — Поэтому для нас вообще это было чем-то новым. Мы первый раз готовились. Три месяца я вставала с утра и до пяти вечера каждый день смотрела обучающие ролики, прорешивала задания, потому что особо не было денег на репетитора, и мы точно не знали, будем ли учиться, получится или нет, поэтому мы сами готовились. Сложно, но можно. И взрослому человеку, конечно, легче подготовиться.

В результате экзамены сдали неплохо. 75 баллов по биологии и 69 по химии. Даже хватило на скидку, рассказывает Людмила.

— Обычно все спрашивают, бесплатно или платно я учусь. Спрашивают, если у меня одни пятерки, то почему я учусь платно. Дело в том, что у меня уже есть первое высшее образование и второе нельзя получить бесплатно. Поэтому мы изначально знали, что идем учиться платно. И мы просто сдавали [ЕГЭ] как сдадим, не нужен был максимальный балл. А потом подали документы, поступили. И такие: «Ладно, посмотрим, подумаем. Понравится учиться — останемся», — вспоминает изначальный план Людмила Достовалова.

Людмила и ее подруга Светлана на своей первой лекции в медицинском университете Источник: Людмила Достовалова Подруги рука об руку прошли все шесть лет учебы на педиатрическом отделении Источник: Людмила Достовалова

Так и остались. Понравилось настолько, что Людмила педиатрический факультет Красноярского государственного медицинского университета окончила с красным дипломом.

— Я изначально знала, что я точно останусь. Я прям сильно хотела быть врачом. У меня оба родителя были врачами, я все детство жила с тем, что врачи — это настолько уважаемые люди, это полубоги, они спасают жизни, — делится женщина своей мотивацией.

Поддержал Людмилу в ее решении и супруг — что немаловажно не только морально, но и финансово.

— Он сразу не то чтобы просто обрадовался, он хотел, чтобы у него жена была врачом, чтобы гордиться этим. Он говорит: «Да-да, всё, давай», получается, так как учеба платная была, он оплачивал ее. Меня еще часто так спрашивают, кто вам оплачивал учебу, говорят: «Хорошо вам говорить, если есть деньги, на что учиться». Да, я училась платно, и муж оплачивал учебу. И плюс я первые четыре года вообще не работала, а просто училась. И получается, что я у него еще и на шее эти четыре года сидела. Я только на пятом курсе пошла медсестрой работать, — отмечает новоиспеченная выпускница медицинского университета.

Стоимость обучения Людмила не скрывает. Год учебы на педиатрическом факультете обходился в 244 000 рублей. За хорошие баллы ЕГЭ на первый год ей с подругой дали скидку — платить нужно было примерно по 60 000 в семестр.

«И полы мы мыли, и ватки катали»

К моменту поступления у Людмилы было двое детей — 10 и 5 лет. Они, делится вчерашняя студентка, сами того не подозревая, подтолкнули ее к выбору специализации.

— Как раз у нас [с подругой] дети были маленькие. Мы сидели в декрете, нам педиатрия на тот момент была сильно интересна, и мы подумали, что педиатр может и терапевтом работать, и педиатром, и в семейную медицину может пойти, то есть он больше всего знает, поэтому мы и выбрали педиатрию. И чтобы заодно и детей лечить тоже, — говорит Людмила.

С подругой так за партой все шесть лет и просидели. В зачетке у Людмилы одни пятерки, у подруги — всего пара четверок. И в рейтинге курса Людмила на первом месте. На вопрос, как ей удалось обойти всех более молодых и активных, говорит, все просто — усиленно училась.

Опытом учебы в медицинском Людмила делится в личном блоге в социальных сетях Источник: Людмила Достовалова / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Первые три года в меде самые сложные, когда самая база идет — анатомия, гистология, патанатомия. И обычно детям после школы очень сложно по 100 страниц в день учить, сидеть днями и ночами, корпеть над этим. И они как-то забивают, на отвали сдают, лишь бы сдать, — делится своими наблюдениями выпускница педиатрического факультета. — А мы эту базу первые 3 года, практически не поднимая головы, сидели и учили. Плюс я до этого с серебряной медалью школу окончила. У меня в первом университете тоже красный диплом (по первому образованию Людмила — бухгалтер. — Прим. ред.). Я в принципе человек с синдромом отличника: мне нужно хорошо учиться, прилежно. Ну и еще у меня было всегда такое чувство, что я же такая взрослая, 35-летняя женщина, ну стыдно перед детьми, что вот такая взрослая тетка будет на двойки учиться. У меня постоянно это чувство было, что мы вроде как должны показать детям, как нужно учиться хорошо.

При этом никаких сложностей в коммуникации с одногруппниками не было.

— Ну первые дни они нас на «вы» называли, еще стеснялись нас. Но потом мы как-то перешли на «ты», — вспоминает Людмила. — И эта разница в возрасте все шесть лет не была заметна. То есть мы все общались просто как одногруппники. Не было такого, что они относились к нам как к матерям или взрослым. Просто одинаково мы общались, и всё как обычно.

И суровую студенческую практику первокурсники тоже проходили все вместе.

— На первом курсе нас заставляли швы между кафелем чистить щетками, и мы смеялись, что вот нам по 35 лет, а мы эти швы чистим сейчас с первокурсниками. И полы мы мыли, и ватки катали. Прошли весь этот этап, — вспоминает Людмила.

Дежурства — неотъемлемая часть учебы Источник: Людмила Достовалова / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) От практики студентки тоже не отлынивали Источник: Людмила Достовалова

Единственное отличие студенток постарше — им оценки по многим предметам перезачли из дипломов о первом высшем образовании. Из-за этого на первом курсе вместо истории, философии или русского можно было уделить больше времени профильным предметам.

«Государственная система всё делает, чтобы все шли работать на участки»

Сейчас Людмила работает в клинике современной трихологии и готовится к поступлению в ординатуру.

— На четвертом курсе все сдают экзамен на медсестру и могут идти работать. Многие идут работать в ночь медсестрами в БСМП, в больницы, а мне, как взрослой женщине, уже в ночь тяжеловато, и я выбрала пока просто рядом с домом в день работать медсестрой, — рассказывает выпускница педиатрического факультета. — Процедуры делаю — забор крови, анализы, прочие манипуляции. И сейчас я очень сильно хочу поступить в ординатуру. Готовлюсь к поступлению. Но там тоже очень сложная история — в этом году очень большой конкурс, практически нереально поступить. Сначала надо год поработать педиатром на участке. То есть если я не поступлю [в этом году], я должна год проработать педиатром на участке, зарабатываю 100 баллов за это и уже на следующий год поступаю в ординатуру. Вот такая история.

При этом, как говорит Людмила, и этот вариант не стопроцентный. К примеру, в этом году выпустились с педиатрического отделения 147 человек, а мест в ординатуре по этому направлению всего два. Опыт работы на участке у Людмилы уже есть. В субординатуре по педиатрии она год сидела с педиатром на участке — раз в неделю помогала специалисту проводить прием в государственной поликлинике.

Год Людмила проработала с педиатром на участке в государственной поликлинике Источник: Людмила Достовалова

— И как ваши впечатления? Не пропало у вас желание работать?

— Пропало, — честно отвечает Людмила. — Пропало именно [желание] сидеть на участке с педиатром. Я поэтому очень сильно хочу в ординатуру, потому что это просто адская работа педиатра на участке. Ну реально, если по-честному говорить, это очень тяжелая работа. Они там и перерабатывают, и в субботу выходят, и там у них должно быть 6 вызовов в день, им 23 ставят. И они, например, до семи часов вечера сидят, а потом идут по вызовам после семи вечера, хотя они с утра ходили и не всех успели обойти. И там эти таблицы бесконечные, отчеты, много бумажек.

Увиденное напомнило Людмиле о временах работы бухгалтером, только в сочетании с адскими переработками и ответственностью за детей и их здоровье. Женщина говорит честно: работать всю жизнь педиатром на участке после увиденного не хотела бы. Она по-прежнему хочет работать с детьми, но узким специалистом — к примеру, эндокринологом, нефрологом или неврологом.

— Но если я не поступлю в ординатуру в этом году, у меня не будет другого выбора. Единственный путь, куда может идти человек, который окончил шесть лет учебы на педиатра, — только на участок педиатром. У него даже другой возможности нет, либо на скорую работать с педиатром. И вариантов нет, если ты поступишь в ординатуру. Что-то другое, если хочешь, пожалуйста, иди в ординатуру, поступай, а конкурс просто нереальный, — рассказывает Людмила. — Государственная система всё делает, чтобы все шли работать на участки, потому что специалистов не хватает.

И анализы посмотреть, и вдохновить, если нужно

Своим опытом в новой профессии Людмила делится на личной странице в социальных сетях.

— Поначалу я просто вела блог для себя, у меня вообще там много лет было 1500–1800 подписчиков, — рассказывает Людмила. — И тут у меня «залетел» ролик с тем, что я в сорок один год окончила мед, и на меня сразу семь тысяч человек подписались за короткий период времени. И получилось, что люди пишут: «Вы вдохновляете». Наверное, цель [этого блога] — вдохновлять людей поступать, и менять профессию, и идти к своей цели какой-то. Потому что я встречаю очень много людей, которые говорят, что тоже так хотели, но думают, что в 30 поступать уже поздно. Во многих головах такая установка стоит, что если тебе 30 лет, то нужно уже работать тем, кем ты работал.

Помимо своих подписчиков, вдохновила Людмила еще как минимум одного человека. Ее сын только что окончил девятый класс и начинает готовиться к поступлению, вероятно, пойдет по маминым стопам.

Сын Людмилы вдохновился маминым примером и готовится к поступлению в медицинский университет Источник: Людмила Достовалова

— Я его брала специально на день открытых дверей в наш университет, ему там очень понравилось, он так вдохновился. Каждый год медуниверситет проводит день открытых дверей для школьников, они там прям очень интересные локации делают. Где-то сердечно-легочную реанимацию [демонстрируют], где-то глюкозу им измеряют, где-то органы пластмассовые они собирают. В общем, много-много станций, чтобы заинтересовать детей поступать в университет, — объясняет Людмила. — А мои одногруппники сводили его и на топографическую анатомию — трупы показали, и в столовку, в общем, они ему более расширенную программу провели по университету. Он вдохновился так. А потом я еще его специально взяла на награждение, когда мне вручали награду. И когда мы вышли, он сказал: «Я тоже хочу, чтобы меня так же наградили».

А среди друзей и родных Людмила теперь, как водится, ходячая медицинская энциклопедия.