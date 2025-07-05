В вузах появится шесть обязательных предметов — везде будут учить одинаково

В России хотят повысить качество высшего образования Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Во всех университетах России появится обязательный перечень предметов в рамках новой системы высшего образования. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин — история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура», — рассказали РИА Новости в министерстве.

Предметы из списка будут преподавать по единым рабочим программам. Знания тоже будут оценивать везде одинаково по единым оценочным материалам.

Обучаться в таком формате студенты будут в течение первых двух лет. Затем для погружения в специальность можно будет остаться в вузе или перевестись в другой. В министерстве считают, что единая программа поможет обеспечить качество образования, а также повысит мобильность студентов.

Синхронизация коснется и программ школьного образования. Изменения вступят в силу уже в следующем учебном году. Так, при переходе в новое учебное заведение школьники не почувствуют разницы в обучении.