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Образование В вузах появится шесть обязательных предметов — везде будут учить одинаково

В вузах появится шесть обязательных предметов — везде будут учить одинаково

Это упростит студентам перевод в другой университет

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1 комментарий
В России хотят повысить качество высшего образования | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ России хотят повысить качество высшего образования | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России хотят повысить качество высшего образования

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Во всех университетах России появится обязательный перечень предметов в рамках новой системы высшего образования. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин — история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура», — рассказали РИА Новости в министерстве.

Предметы из списка будут преподавать по единым рабочим программам. Знания тоже будут оценивать везде одинаково по единым оценочным материалам.

Обучаться в таком формате студенты будут в течение первых двух лет. Затем для погружения в специальность можно будет остаться в вузе или перевестись в другой. В министерстве считают, что единая программа поможет обеспечить качество образования, а также повысит мобильность студентов.

Синхронизация коснется и программ школьного образования. Изменения вступят в силу уже в следующем учебном году. Так, при переходе в новое учебное заведение школьники не почувствуют разницы в обучении.

Масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026–2027 годах. Тогда в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Президент России Владимир Путин уже подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Она предусматривает три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру взамен бакалавриата и магистратуры.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Инженер1
32 минуты
А где предмет "история единой России"? "Краткий курс прихватизации"?
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