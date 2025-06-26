В Ярославле планируют возвести новые корпуса у трех школ и одного садика. Соответствующие изменения предложено внести в Генплан города. Публичные слушания по проекту прошли 26 июня в здании администрации Кировского и Ленинского районов.

«Изменения внесены с учетом информации департамента образования мэрии Ярославля о дефиците мест в существующих объектах образования для детей», — пояснил главный архитектор города Артем Цымбалов.

На публичных слушаниях инициативу поддержали. Окончательное решение за мэром и муниципалитетом Ярославля.

Напомним, сейчас в Ярославле строятся две новые школы — на Московском проспекте и улице Большой Федоровской. Сдать их в эксплуатацию должны были еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года.

Буквально на днях власти объявили, что сроки завершения работ на объекте на Московском проспекте опять переносятся. Завершить стройку вместо 1 июля обещают до 1 октября.

Школа на Московском проспекте рассчитана на прием 1100 учеников. Она будет состоять из двух корпусов с переходами. Главный корпус разделяется на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр. Там предусмотрены спортзалы и бассейн длиной 25 метров.

Школа на улице Большой Федоровской рассчитана на 500 мест. В здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала, библиотека, мастерские для уроков технологии.