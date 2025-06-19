«Это глупо»: в Госдуме призвали отменить домашнее задание

В российских школах нужно отменить домашние задания, поскольку школьники перестали делать их самостоятельно, а пользуются помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков на сессии, посвященной ИИ.
«Те домашние задания, которые [дают] сейчас, их нужно либо отменить, либо совсем переделать в какие-то совершенно другие задания, которые бы помогали детям думать», — заявил Даванков.
Даванков признался, что его сын делает домашние задания с помощью DeepSeek, а ему приходится проверять их через ChatGPT. Такую ситуацию Даванков назвал совершенно глупой и бессмысленной.
По его словам, так поступают многие школьники. Поэтому они не развиваются, а лишь тратят свое время и родителей, подчеркнул депутат.
В России школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ (единого государственного экзамена) с 1 сентября 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, также важным шагом для системы образования РФ станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу), до 10% от общего объема учебного времени. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов с начала учебного года количество домашней работы тоже будет нормировано.