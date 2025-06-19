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Образование ПМЭФ-2025 «Это глупо»: в Госдуме призвали отменить домашнее задание

«Это глупо»: в Госдуме призвали отменить домашнее задание

Всему виной нейросети

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8 комментариев
Дети и родители используют чат-боты вместо собственных знаний | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUДети и родители используют чат-боты вместо собственных знаний | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Дети и родители используют чат-боты вместо собственных знаний

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В российских школах нужно отменить домашние задания, поскольку школьники перестали делать их самостоятельно, а пользуются помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков на сессии, посвященной ИИ.

«Те домашние задания, которые [дают] сейчас, их нужно либо отменить, либо совсем переделать в какие-то совершенно другие задания, которые бы помогали детям думать», — заявил Даванков.

Родители тоже перестали проверять уроки в ручную

Источник:

forumspb.com

Даванков признался, что его сын делает домашние задания с помощью DeepSeek, а ему приходится проверять их через ChatGPT. Такую ситуацию Даванков назвал совершенно глупой и бессмысленной.

По его словам, так поступают многие школьники. Поэтому они не развиваются, а лишь тратят свое время и родителей, подчеркнул депутат. 

В России школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ (единого государственного экзамена) с 1 сентября 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, также важным шагом для системы образования РФ станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу), до 10% от общего объема учебного времени. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов с начала учебного года количество домашней работы тоже будет нормировано. 

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Корреспондент оперативной редакции
Владислав Даванков ПМЭФ-2025 Искусственный интеллект
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Комментарии
8
Гость
3 часа
Очередной идиотизм от депутатов. Омывайку метиловую тоже запретили из-за кучки идиотов, которые стали ее пить. При этом в Европе она в ходу. И пофиг, что страдают миллионы водителей и создается опасность на дорогах. Зато об алконавтах такая забота! Из-за наркоты вырубают все кусты, вместо того, чтобы ловить распространителей. Большинство детей продолжают делать домашние задания в нормальном режиме. "Способные" пусть делают с ИИ, с АА, с ОО и т.д. На заводах и во дворах нужны рабочие руки и дворники.
Гость
3 часа
вообще школы надо отменить , научить считать до 100 и подпись крестиком ставить и хватит
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