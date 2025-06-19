«Это глупо»: в Госдуме призвали отменить домашнее задание

Дети и родители используют чат-боты вместо собственных знаний Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В российских школах нужно отменить домашние задания, поскольку школьники перестали делать их самостоятельно, а пользуются помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков на сессии, посвященной ИИ.

«Те домашние задания, которые [дают] сейчас, их нужно либо отменить, либо совсем переделать в какие-то совершенно другие задания, которые бы помогали детям думать», — заявил Даванков.

Родители тоже перестали проверять уроки в ручную Источник: forumspb.com

Даванков признался, что его сын делает домашние задания с помощью DeepSeek, а ему приходится проверять их через ChatGPT. Такую ситуацию Даванков назвал совершенно глупой и бессмысленной.

По его словам, так поступают многие школьники. Поэтому они не развиваются, а лишь тратят свое время и родителей, подчеркнул депутат.