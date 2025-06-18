Больше 600 школьников удалили с ЕГЭ: что они сделали

За найденную шпаргалку во время ЕГЭ ученику придется заплатить штраф Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











За весь период проведения ЕГЭ с экзаменов удалили уже более 600 школьников. Многие из них пользовались телефоном, что запрещено правилами. Об этом на полях ПМЭФ рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В этом году с ЕГЭ удалили 608 человек, 189 из них — за использование телефонов», — поделился глава Рособрнадзора с ТАСС.

Выпускники пользуются не только шпаргалками и смартфонами. В арсенале школьников умные очки, наушники и многое другое. Одна из выпускниц с помощью умных очков смогла записать КИМы ЕГЭ по обществознанию и русскому. Подробности этой истории рассказывали наши коллеги из «Фонтанки». Однако даже если ученикам в этом случае удается списать экзамен, его результаты всё равно будут аннулированы.

Примечательно, что пересдать экзамен в резервные дни нарушители не смогут. Такую возможность школьникам предоставят лишь в следующем году, а некоторые могут даже заплатить штраф за нарушение.

Например, за шпаргалку во время ЕГЭ придется заплатить 3–5 тысяч рублей. Санкции грозят и учителю-наблюдателю, который не заметил нарушение: штраф от 20 000 до 40 000 рублей. Такие правила утвердили в Рособрнадзоре.

Что нельзя делать на ЕГЭ:

брать с собой запрещенные вещи, например телефон, наушники, умные часы, шпаргалки или флешки;

разговаривать с другими учениками, передавать им что-то или брать у них;

делать фотографии, копировать или выносить из класса черновики или задания;

выходить из класса без разрешения и сопровождения, вести себя грубо или вызывающе.

Глава ведомства Музаев отметил, что число выпускников, которые пытаются нарушить правила, остается стабильным. О некоторых случаях попыток списать на ЕГЭ мы рассказывали отдельно.

Радует то, что нарушителей на экзаменах явно меньше, чем сдавших ЕГЭ. По информации главы Рособрнадзора, на 100 баллов ЕГЭ сдали уже 5780 человек, но их число будет расти, так как впереди резервные дни и возможность пересдачи.

Когда пройдут экзамены Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы