Выпускной для одного. Репортаж с последнего звонка в умирающем селе

В школе только один человек решил не уходить после 9-го класса Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU











Маленькое село Урейск находится в 265 километрах от Читы. Когда въезжаешь в него, первое, что предстает перед глазами, — бетонные руины некогда большого градообразующего завода. Когда-то здесь работало сразу несколько производств краевого уровня, был колхоз и даже свой родильный зал. Жизнь кипела, и население было больше 1000 человек. Представить это уже трудно: сейчас количество жителей продолжает сокращаться из года в год. Единственное, на чем держится село, — местная школа. В этом году в ней прошел особенный последний звонок. Если раньше тут выпускались целыми классами, то теперь случай уникальный: 11-й класс оканчивает всего одна ученица. Причем такая ситуация в школе впервые за всё время ее существования. Читайте репортаж наших коллег из CHITA.RU.

Последний звонок

Здание школы самое большое в селе, кирпичное, трехэтажное. Правда, заполнено оно даже меньше чем на 1/8. Всего учеников здесь около 120, хотя рассчитана школа на 645 ребят. Здание и снаружи, и внутри очень приличное, чистое, ухоженное, коридоры и кабинеты просторные, школа выглядит ничем не хуже городской. Выдают здесь сельское только старенькие компьютеры в кабинете информатики.

Главное отличие последнего звонка в селе от городского в том, что это не просто школьное мероприятие, а важное событие для всех жителей. В селе каждый выпускник на виду, знаком всем с самого детства, и его прощание со школой становится делом всей деревни. Более того, покинуть школу — значит покинуть и само село, ведь школьники уезжают поступать в городские техникумы. Чаще всего вместе с детьми уезжают и их родители, так что с каждым выпускным классом население Урейска сокращается.

В самой школе последний звонок тоже всеобщее мероприятие. В селе его отмечают не по параллелям, как в городе. В школе просто нет параллельных классов: каждый в одном экземпляре, соответственно, нет и традиционных букв: «А», «Б», «В» и так далее. Так что здесь на праздник старшеклассников приходит вся школа — от первого класса до самих выпускников.

Выпускной проходит в актовом зале школы, небольшом, но со сценой, ведущими, музыкой, микрофонами и воздушными шарами.

Готовится концертная программа с танцами, песнями от предвыпускников и самих оканчивающих школу ребят. Очень забавно поздравили выпускников первоклашки: они выстроились в шеренгу и по очереди по четверостишию читали стихотворение. Кто-то бубнил, кто-то торопился, кто-то всё напрочь забыл и долго стоял молча.

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Сегодня в центре внимания Лада Утюжникова — единственная выпускница 11-го класса. Ей на линейке действительно много внимания, с обращения к ней и началось торжество.

— Сегодня мы с вами даем последний звонок, напутственные слова единственной нашей выпускнице Утюжниковой Ладе, — говорит со сцены директор школы Наталья Нефедьева. — Сегодня мы, ребята, присоединяем к этим словам и выпускников девятого класса, так как, по имеющейся у нас информации, вы тоже мечтаете после 9-го класса заняться уже профессиональным образованием. Хочется пожелать вам одного — добра, удачи, благополучия. Добра, добра и добра!

После этих слов она пригласила Ладу на сцену. Лада — высокая, сдержанная, спокойная. Лада застенчива. Как она сама скажет позже, ей было неловко из-за такого большого внимания ей одной на последнем звонке.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Лада пришла на праздник одна, без родителей: мама уехала на вахту на заработки. Девочка живет с бабушкой. Друзья Лады все здесь, это ребята из младших классов этой же школы.

— Лада у нас оканчивает школу только на хорошо и отлично. Она у нас девушка очень активная, занималась в школе всем чем только можно. Девушка увлеченная. Позвольте вручить ей последние школьные, такие простые, но такие милые и важные школьные грамоты, — продолжает директор.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Ладе вручили грамоты за участие в жизни школы, за активную жизненную позицию — и «презент на шоколадку» от родителей.

Отдельная важная часть — прощальные подарки, которые учителя вручают детям. Классная руководительница 9-го класса не стала говорить со сцены, она подошла к первому ряду, на котором сидели ее ученики, и произнесла речь о значении ее подарка.

— Хочу вам подарить карандаш. Потому что он простой. Самое главное — не дерево, из которого он сделан. А грифель — то, что внутри. Желаю вам, чтобы вы были крепкими, непоколебимыми, не ломались. Карандаш — это стержень, карандаш оставляет свой след. Я хочу, чтобы вы в жизни других людей, родителей, учителей оставили свой след, ни на кого не похожий. Но чтобы этот след был хорошим. Я хочу, чтобы ваш карандаш, ваш внутренний стержень вел вас по жизни, чтобы ваш ангел-хранитель вел вас только в добрые дела. Не надо плакать! Если вы сделаете ошибку, здесь есть резинка, и ее можно стереть. Я хочу, чтобы, если в вашей жизни случатся какие-то ошибки, вы могли бы их легко исправить и пойти дальше. Оставляйте свой след. Раскрасьте свой мир в цвет, в который вы захотите, пусть он будет ярким, веселым. Я вас очень люблю! Все-таки я сдержалась и не заплакала, — сказала классный руководитель.

Девочки расплакались. Учительница тоже не сдержалась.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Вообще, половина последнего звонка — это обмен подарками, что тоже несвойственно для городских выпускных. Одарила выпускников и глава села. Другой учитель тоже сделала небольшой презент выпускникам — каждому по кружке.

Единственной выпускнице 11-го класса подарила пакетик со сцены и классный руководитель. В своей речи она назвала Ладу целеустремленной и смелой, ведь она решилась пойти в 10-й класс совсем одна.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Концерт без света

После этого произошло нечто удивительное. В селе отключился свет, и в актовом зале без окон стало очень темно. Торжественная линейка прервалась. Как позже рассказала глава села, такие отключения света происходят каждый день в разное время и уже привычны для жителей. «Переключают какие-то линии, отключается обычно минут на 15».

В этот день отключение света выпало именно на такой важный момент. Но самое необычное — то, как отреагировали дети и учителя на это. Никакого галдежа, ора, хаоса. Дети послушано оставались сидеть на своих местах, а учителя не растерялись и на время, пока не вернется электричество, решили развлечь ребят.

Одна из педагогов предложила петь в темноте. Младшеклассники под ее дирижирование хором запели своими тоненькими голосочками «От улыбки станет день светлей» и другие детские песенки.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Другие учителя тоже взяли на себя инициативу. Паузу они заняли играми в коридоре и фотосессией.

Младшеклашек попросили выстроиться в одну линию и на счет «три» вместе прыгнуть вперед.

— Я потом еще таких видео сниму и всё смонтирую как надо, — говорила педагог.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU

Кажется, она задумала таймлапс для своих детей, где один прыжок вперед — один год. И так до самого их выпуска.

Пока была пауза, дети подходили ко мне и удивлялись, что я приехал к ним на последний звонок из Читы. Просили подержать фотоаппарат, сфотографировать их и поснимать самим.

Немного поболтал с выпускниками девятого класса. В 10-й класс переходить никто не хочет, все 11 ребят собираются поступать в техникумы в Чите.

— Да кого там делать? 10–11-й — это трата времени. Если есть возможность после 9-го класса поступить, то смело! — сказал один из выпускников.

Ребята рассказали, что один парень из их класса всё же думает насчет 11-го, но сам он смущенно стоял в стороне и отнекивался. Видимо, еще в раздумьях.

Когда свет включили, всё как ни в чем не бывало продолжилось. Еще были видеонарезка школьных дней, которые вот-вот станут частью прошлого, песня под гитару.

И вот кульминация. Снова на сцене главная героиня дня Лада. Она танцует свой выпускной школьный вальс. Так как в своем классе она единственная, то ее партнером в танце стал ее друг, парень из 8-го класса.

Источник: Александр Хамраев / СHITA.RU











После этого Лада с колокольчиком в руках даст последний звонок, пройдя вокруг зала.

А дальше все пошли к выходу. Девочки в слезах, а парни с радостными криками: «Свобода!» Хотя, уверен, им тоже тоскливо, просто они так прятали эмоции.

Выпускной — непозволительная роскошь

Впереди ребят ждут экзамены, потом линейка с вручением аттестата и выпускной. Но выпускного в традиционном его виде в селе не бывает. Опять же из-за нехватки денег у семей и отсутствия инфраструктуры. Вместо этого выпускники соберутся в школьном кабинете на чаепитие. Но там же будут и родители, и танцы, и песни.

Выпускных в Урейске нет уже почти два десятка лет. Исключение сделали только в 2017 году. Тогда для села было нетипично много выпускников: около 15 девятиклассников и 7–8 одиннадцатиклассников, — и школа настояла на празднике для детей.

— Мы объединили их, у них был один выпускной. Настоящий, как раньше, в советское время, большой, — вспоминает директор.

В прошлом году 11-й класс в Урейске оканчивали две ученицы, для них выпускной прошел в сельском Доме культуры в селе Акша — там была и дискотека, и застолье в кафе.

— В Акше всё глобально. Выпускается обычно более 20 выпускников, есть место для творчества, для разбега. А нам как-то сложно это. Особенно финансово. Много лет назад, когда проблемы начинались в стране, родители у нас на выпускные не соглашались. Так что в первой половине дня мы вручаем аттестаты в торжественной обстановке, потом они пьют с родителями чай в классе. Обстановка более простая, чем выпускной. Скромненько. У нас выпускается из 11-го класса по 2–3 человека. Родители говорили, что платье не могли купить. Представление было такое, что раз выпускной, то они должны быть в глобальном наряде и так далее, и постепенно всё это сошло на нет, — говорит директор.

Линейку и выпускной для одной Лады никто, конечно, не будет устраивать. Ее для праздника объединят с выпускниками девятого класса. Хоть пиршества и ресторанов нет, всё равно день проводят, насколько это возможно, торжественно: костюмы у мальчиков, платья у девочек. Только без банкета.

«На контрольных никто не помогал». История выпускницы Лады

После последнего звонка мы встретились с Ладой в кабинете и пообщались.

Хотя Лада и плакала на сцене, когда обменивалась подарками со своими учителями, после последнего звонка она счастлива. Несмотря на неловкость из-за такого большого к ней внимания, она сегодня главный герой дня. Девушка признается: было одиноко на последнем звонке.

Я спрашиваю, что она почувствовала, когда поняла впервые, что будет выпускаться одна. Лада ответила, что даже немного была горда собой.

Она не считает себя звездой школы, но все младшие школьники и даже взрослые в селе знали ее и удивлялись ее положению. Она говорит, что и на улице нередко подходили и спрашивали: «Это ты одна учишься в одиннадцатом?»

Прежде чем Лада осталась одна в классе, с ней учились пять парней и шесть девчонок. Все поступили в колледжи в Чите. Я поинтересовался, не было ли ей одиноко.

— Было, особенно поначалу, в десятом классе. Иногда сильно грустила. Но потом всё изменилось: остались друзья из других классов, стало легче.

Она призналась, что после девятого тоже хотела уйти, как и все. Не поддаться влиянию большинства было сложно. Однако она не смогла поступить на тренера, как хотела: несмотря на хороший аттестат, она не прошла физподготовку из-за травмы колена. Это и стало решающим.

Когда она узнала, что будет учиться одна, то сначала удивилась, потом приняла это спокойно. Расстройства не было.

— Я радовалась, что вернулась в школу, пусть даже и одна. Здесь родные стены, знакомые люди.

— Что побудило тебя все-таки выбрать именно высшее образование?

— Мама всегда говорила, что я обязательно должна его получить.

При этом сама мама не училась в вузе. Она тоже окончила 11 классов, но, как говорит девушка, не успела подать документы.

— А каково это вообще — учиться одной в классе?

— Хорошо, — отвечает она без колебаний.

О плюсах и минусах учебы в одиночестве она говорит с легкой иронией:

— Никто не мешал, не кричал. Удобно было слушать учителя. Узнала больше, чем в обычном классе, потому что всё внимание мне одной.

А вот минусы были тоже очевидны: «На контрольных никто не помогал».

Обычно уроки строились просто: учитель объяснял материал, она выполняла задание, а в конце отвечала. К доске никогда не вызывали, в этом не было надобности. Парты в классе у нее своей не было — могла сидеть где захочет. Обычно на первой или второй.

Некоторые предметы шли совместно с другими классами, например физкультура или информатика. Несмотря на то что Лада училась одна, перемены в одиночестве не проходили, дружила с ребятами из других классов.

Самое главное, отношения с учителями за эти 2 года стали особенными.

— Они стали мне как друзья. Только постарше, — улыбается она.

— Представь, что ты в книге. Как бы ты назвала главу про твои последние 2 года жизни?

— Наверное, что-то было связано с одиночеством. Но не в грустном смысле, в положительном.

Лада сдает ЕГЭ по четырем предметам: русскому, базовой математике, биологии и обществознанию. Поступить она мечтает в Иркутскую область на кинолога.

— Я люблю животных, особенно собак. И в детстве даже мечтала открыть ветеринарную клинику, но тут подумала, если буду поступать на кинологию, хочу открыть приют для собак.

— Представь, что ты встречаешь школьника, который вот так же остался один в классе, в 10-м и 11-м классе. Что бы ты ему сказала, что посоветовала?

— Пожелала бы, во-первых, удачи, во-вторых, сказала бы, чтобы он сильно не грустил, ведь в этом тоже есть свои плюсы и свои преимущества: всё внимание на тебя. Даже если не поймешь тему, тебе объяснят еще раз, может, даже более подробно. И что в этом нет ничего грустного, даже если ты хорошо общался со своим классом, найдутся люди, которые также поддержат тебя.

Напоследок стало интересно узнать, как она проводит время вне школы. Для детей тут есть несколько творческих секций при школе — театр и танцы — и спортивные секции. Раньше Лада занималась всем подряд, но теперь нет.

Молодежь в селе гуляет. Просто ходят взад-вперед по дороге. Излюбленный маршрут — дойти пешком от Урейска до соседнего села Дорожного, что в паре километров. Так время и проводят.

Утверждают, что они не пьют. Но, как говорят взрослые, есть среди молодежи тут такая беда.

Село умирает. Директор — о том, что ждет школу

Сейчас в школе в течение учебного года количество учеников колеблется — примерно 120 детей. При этом в советское время в школе училось до 430 учеников. Тогда в деревне было много предприятий, сам населенный пункт был большим и активным.

— То есть раньше и классы были большими?

— Выпускные классы были очень крупными. У нас почти все дети оканчивали 11 классов. Очень немногие уходили после 9-го в техникумы — это была редкость.

— А с чем связано такое снижение числа одиннадцатиклассников сегодня?

— Изменилось всё. В советское время здесь был большой совхоз, работало предприятие краевого уровня — вся сельхозтехника со всего края ремонтировалась именно у нас. Работала передвижная механизированная колонна, занимавшаяся удобрениями, строительством, дорогами. Было большое ДЭУ. Соседнее село Дорожное активно развивалось.

А потом начался резкий спад. Всё начало разваливаться, приватизироваться в девяностые. Совхоз закрылся одним из первых. Руины «Сельхозтехники» до сих пор стоят на окраине села — раньше это была богатейшая организация. Разрушена и «Агроремтехника». Осталось только здание. А ведь у нас раньше был большой медпункт, районный детский реабилитационный центр, даже родильный зал был. Представьте: рожали прямо в деревне, своих не вывозили. Классы были по 32–35 человек. Сейчас совсем другая ситуация.

— Когда начался такой спад в количестве учеников?

— Начало 2000-х. Население резко сократилось, исчезли все строительные и производственные предприятия, работать негде. Сейчас основное учреждение в селе — это школа. Есть еще маленький ФАП, детский садик. Больше работы в деревне нет.

— А почему, как вы считаете, дети не хотят идти в 10-й класс?

— Они хотят быстрее получить профессию. Мотивация к продолжению школьного образования упала. Особенно в сельской местности. Раньше, в советское время, родители имели большие ожидания. Мы сами были детьми СССР. Тогда было важно окончить 11 классов и поступить в вуз. Это считалось престижным. У меня трое детей — я никогда даже не думала, чтобы они ушли после девятого класса. Родители хотели, чтобы их дети получали высшее образование, это была своего рода мода.

— А что изменилось?

— Помимо ушедших производств, появилась система ЕГЭ. И она показала, что уровень знаний у сельских школьников стал заметно слабее. Часто результаты не позволяли поступать в вузы. Поэтому дети стали уходить в техникумы, не дожидаясь 11-го класса. И мы сами стали к этому подходить разумно.

Сейчас нужны люди со средним профессиональным образованием. Сейчас человек учится всю жизнь, переучивается, перепрофилируется. Дети стали самостоятельнее.

— Вы как-то агитируете учеников оставаться до 11-го класса?

— Честно говоря, нет. Мы работаем индивидуально. Если у ребенка есть перспективы успешно сдать ЕГЭ, мы его настраиваем на высшее образование. А если понимаем, что будет трудно, тогда помогаем подобрать хорошее профессиональное учебное заведение. Работаем и с родителями, и с детьми. Но мы не тянем всех в 11-й класс только ради статистики. Главное — реальный результат.

— А как вы относитесь к ситуациям, когда в 10-м классе остается один ученик, как, например, Лада? Это не создает проблем?

— Сначала было непривычно. Очень долго привыкали. Коллектив у нас творческий, работал всегда с большими классами. Мы привыкли к активной жизни, кипели работой. А потом — тишина, одинокие дети в классах. Это угнетало. Но потом мы адаптировались. Научились работать в разновозрастных группах, проводить мероприятия при малом составе. Мы выживали за счет гибкости.

— Никогда не возникала мысль: может, лучше вообще не набирать 10–11-е классы?

— Нет. Такого не было. Даже когда у нас на базе школы здесь было ПТУ и дети фактически учились под нашей крышей, но уже не были нашими учениками, мы боролись за каждого, пытались оставить. Мы не хотим терять контингент, не хотим, чтобы школу закрыли.

— А такая угроза вообще существует?

— Прямо сейчас в законе нет легкого механизма для перевода средней школы в основную. Но модно стало объединять школы. Мы стараемся выполнять задачу сохранить школу как среднюю. Это и есть наша государственная миссия.

Сейчас у нас ощущение, что дети куда-то торопятся. Им нужно быстрее, скорее попасть во взрослый мир. Они хотят самостоятельности. Раньше выпускной класс был как единое целое, все поступали вместе, общие цели. Сейчас всё иначе. Только в последние 4–5 лет наблюдаем такую тенденцию.

Сейчас в 1-м классе 14 человек. В следующем году будет только 6. Через год — 11. А через 2 года — всего 4. Это для нас трагедия. Встал вопрос о переводе начальной школы на режим малокомплектных классов. Стараемся сохранить всё как есть, но ситуация сложная. директор школы в Урейске