Сдать IELTS и не сесть. Гид по поступлению за рубеж в 2025 году: в одну сторону — с билетами, визой и нервами

Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Несмотря на геополитическую турбулентность, санкции и сложности с международными экзаменами, за рубежом российских студентов всё еще ждут и без особых проблем принимают в вузы. «Фонтанка» разобралась, как поступить за границей, сколько это будет стоить и что делать с экзаменом IELTS.

Германия, Дубай, Венгрия. Куда едут учиться россияне прямо сейчас

О том, как геополитика и санкции повлияли на возможность россиян учиться за границей, «Фонтанка» рассказывала еще два года назад. Спойлер — путь в престижные вузы Европы и Америки для выпускников из РФ никто не отрезал (за редким исключением). По последним данным ЮНЕСКО, в 2022 году учиться за границу из России уехали 57 591 студент. Цифры за 2023 год приводит Education Index — более 49 тыс. студентов, не считая тех, кто выбрал провести студенчество в Китае. В числе самых популярных направлений на 2023 год — Германия (11 тыс.), Чехия (8 тыс.), США (4,5 тыс.), Великобритания (3,3 тыс.), Франция (2,7 тыс.), Италия (2,5 тыс.) и Армения (2 тыс.).

В агентстве международного образования «Инсайт Лингва» «Фонтанке» рассказали, что желающих поехать на краткосрочные курсы подтянуть язык к 2025 году стало больше, а число тех, кто поступает после школы в заграничный вуз, осталось примерно на том же уровне. В числе самых популярных направлений — Венгрия, где учеба обходится сравнительно недорого, Германия, Великобритания и ОАЭ.

Выпали из перечня доступных Польша и Чехия. Среди других стран, куда путь для выпускников из РФ теперь тернист или закрыт совсем, — Финляндия, Дания и Нидерланды. «Но Нидерланды не связаны с нашей национальной принадлежностью. В этой стране просто как-то образовалась большая проблема с бронированием студенческого жилья — они это связали с тем, что у них слишком много иностранных студентов. И стали снижать прием на уровне государства», — объяснили координаторы поступления за рубеж. Такого плана ограничения начали вводить в Канаде и Австралии — там правительство решило в целом ограничить число выдаваемых студенческих виз.

Если говорить не о странах, а о направлениях, то чаще всего российские абитуриенты едут за рубеж учиться на IT или инженерные направления. На втором месте по популярности медицина, на третьем — психология и лингвистика.

Сдал IELTS — сядешь

Пару дней назад на пути к образованию за рубежом появилось новое препятствие: Генпрокуратура России объявила нежелательной организацией British Council*, который проводит международный экзамен по английскому языку IELTS (International English Language Testing System — международная система тестирования на знание английского языка). По версии ведомства, совет под предлогом обучения продвигает «долгосрочные британские интересы» и поддерживает ЛГБТ**. При этом экзамен IELTS — один из самых распространенных способов подтвердить знание языка для поступления в иностранные вузы.

Напомним, что закон запрещает не только участвовать в деятельности нежелательных организаций, но и распространять их материалы. Те, кто сдавал экзамен в этом году, рассказали, что в квитанции об оплате указано, что деньги напрямую идут в The British Council*. Выходит, что человек, сдающий экзамен, финансирует нежелательную в РФ организацию.

Юрист Анастасия Билялова подчеркнула, что, согласно ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»), финансирование нежелательной организации грозит лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. При этом есть хитрое замечание: лицо, совершившее такого рода преступление, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно прекратило участие в деятельности такой организации.

За финансирование нежелательной организации (в этом случае — за оплату экзамена) могут привлечь и по более мягкой ст. 20.33 КоАП — это грозит штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

— Практику по данной организации еще только нужно будет смотреть. Тем не менее, как нашлись различные «заменители» зарубежных компаний за это время, то и в части сдачи экзамена тоже могут быть изменения. Как многие бренды возвращаются в РФ, так и здесь может появиться отдельная структура, подтверждающая знание языка и готовящая к экзамену по тем же материалам, но по форме без единого упоминания нежелательной организации и без ее эмблем, — объяснила Анастасия Билялова.

Не только IELTS. Какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить за границей?

Оговорим, что и до решения Генпрокуратуры сдача IELTS и его американского аналога TOEFL была не то чтобы простой задачей для россиян — и дело далеко не в уровне сложности самих заданий. Еще в 2022 году у России отозвали лицензию, так что подтвердить английский на территории РФ нельзя уже три года — за сертификатом надо ехать к соседям. Билеты, проживание, сама сдача экзаменов — набегало тысяч 30, а то и 70, рассказывают студенты. Дело в том, что результаты тестирования приходят не сразу, а далеко не каждая компания готова высылать официальные сертификаты в Россию. Так что в стране-экзаменаторе приходится задерживаться на определенный или не очень срок — и платить.

В агентстве международного образования «Инсайт Лингва» успокоили: фактическая отмена IELTS для россиян — это не трагедия. У экзамена альтернативы, в том числе — американский TOEFL, тесты Pearson и онлайн-экзамены от Duolingo. Часть из них можно сдавать и из России. Вопрос лишь в том, куда человек планирует с результатами этого экзамена идти — у каждого учебного заведения требования свои, но почти все предоставляют выбор, как свое знание языка подтвердить и какой сертификат принести.

Нюанс — университеты Великобритании. Для получения студенческой визы необходимо сдавать не обычный IELTS, а специальный — с дополнительными мерами контроля над тем, насколько честно вы сдаете экзамен. «Но всё равно — британское посольство признает четыре вида тестов. Главное — выбрать правильный формат и подобрать тестовый центр, который предъявляемым требованиям будет соответствовать. Куда можно прийти и лично экзаменатору свои знания языка подтвердить», — объяснили «Фонтанке» в «Инсайт Лингва».

Студенты, которые планируют поступать учиться за границей, в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» обратили внимание на еще один момент: что делать, если несколько лет готовился именно к IELTS? Как теперь в срочном порядке перестроиться на совершенно другие тесты, которые можно сдать без серьезных рисков. В агентстве-координаторе поступления российских выпускников за рубеж пояснили: суть у всех тестов одна и та же. Проверяют разговорную речь, письмо, чтение и способность воспринимать английский на слух.

«По сути, надо просто учить английский язык. Подготовка к конкретному тесту и прорешивание типовых заданий — это последний этап подготовки к экзамену, с которым можно управиться за 2–4 недели», — заверили «Фонтанку».

Другой вопрос в том, что если вы едете не в англоговорящую страну, то с вами — сюрприз — могут отказаться говорить на английском. Даже если у вас уверенный C1 по итогам IELTS, TOEFL и далее по списку. Не наберет вуз достаточно иностранцев — преподавать будет на языке государственном и имеет на это полное право. Такие истории рассказывают иностранные студенты на форуме Littleone:

— Знаю девушку, она приехала учиться в Лиссабон дизайну на английском. Выбрала хорошую программу, она из-за английского еще и очень дорого вышла. А португальцы решили вести ее почти полностью на португальском — иностранцев было всего три человека. Это, конечно, неприятный сюрприз для тех, кто вообще не знает языка.

«Полтора миллиона — это минимум». Сколько стоит учеба за границей

О ценах на учебу «Фонтанка» уже рассказывала. Самые дорогие страны для переезда — Великобритания и Швейцария. В первой обучение может обойтись в сумму от 10 до 38 тыс. фунтов стерлингов (от 985 тыс. до 3,7 млн рублей), а аренда жилья в английском городе может превышать 1,2 тыс. фунтов в месяц (118 тыс. рублей). В Швейцарии, даже если за учебу платить попросят по-божески — до 800 евро (70 тыс. рублей), то само проживание будет стоить от 1,9 до 2,2 тыс. евро в месяц (от 165 до 190 тыс. рублей).

В «Инсайт Лингва» «Фонтанке» рассказали, что «самое бесплатное обучение» обойдется студенту в полтора миллиона рублей. «Это в Словакии. Нужно год проучиться на платной подготовительной программе, нести расходы на обучение, на жизнь в этой стране. А уже дальше студент может поступить в государственный университет и там учиться на словацком языке — и это будет абсолютно бесплатно. Такая же схема была в Чехии», — объяснили в агентстве.

В Германии в государственных университетах образование «условно бесплатное» — платить нужно только студенческие взносы размером в 500–700 евро в год. Но опять же — сразу после школы попасть на первый курс вуза в Германии невозможно. Нужно год отучиться в стране, сдать немецкую версию ЕГЭ и уже по ней подаваться в университет. Кроме того, чтобы получить саму студенческую визу, нужно открыть в стране счет и разом послать туда почти 12 тыс. евро — предполагается, что на эти деньги студент будет жить в течение года. Каждый месяц ему будет поступать сумма с этого счета, которой он может распоряжаться.

Формат «сразу поступить на бюджет» в заграничных вузах встречается редко, отмечают в «Инсайт Лингва». Программы со стипендией, которая по сути возмещает стоимость обучения, есть в Венгрии, но попасть на нее довольно сложно, в Великобритании бесплатного образования нет в принципе, а в США есть гранты, но тут нужно внимательно искать и быть отличником, волонтером и/или активистом.

«Отучился — до свидания». Как выбрать страну и вуз, чтобы точно не выгнали

В первую очередь — определиться с имеющимся бюджетом и целями. «Условно говоря, ехать, например, в Малайзию, чтобы учиться на оперного певца, смысла нет никакого. А если учиться на оперного певца в Вене, смысла есть очень даже много», — отмечают координаторы.

Если в планах использовать учебу в вузе как лазейку для переезда, то лучше, во-первых, поступать в ту страну, в которой и планируешь остаться жить. Во-вторых, внимательно читать правила получения ВНЖ. «В Евросоюзе после окончания учебы можно получить рабочий ВНЖ на срок от полугода до полутора лет. И потом уже работодатель будет его продлевать. Сложнее всего с этим в Великобритании, поскольку там достаточно высокие требования по минимальной зарплате для получения ВНЖ, а вчерашним студентам высокооплачиваемую работу найти сложно. В других странах с этим проще. Но, например, в Малайзии вообще нет такой схемы. Отучился — и до свидания», — рассказали «Фонтанке» в «Инсайт Лингва».

Кроме того, нужно быть готовым к куче бюрократических проблем и тонкостей. Например, в странах ЕС нужно сначала получить одобрение по студенческой визе — это займет от одного до трех месяцев. После переезда нужно снова подавать документы, чтобы получить ВНЖ, — это еще полгода.

«Пока у студента нет карты ВНЖ, он не может открыть счет в местном банке и ходит с наличкой. Либо открывает счет где-нибудь в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Кыргызстане — и временно пользуется им», — объясняют координаторы.