У восьми школьников в Ярославской области аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку. Что это значит

В Ярославской области у восьми школьников аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области у восьми девятиклассников аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку. Как сообщили 76.RU в областном Министерстве образования, школьники нарушили правила проведения экзамена.

Напомним, итоговый экзамен по русскому языку для девятиклассников прошел в понедельник, 9 июня. Всего было зарегистрировано 13800 участников.

«В регионе было открыто 299 пунктов проведения экзамена, в том числе на дому — 32, в медучреждениях — 4, в УФСИН — 4. Аккредитовано 299 общественных наблюдателей», — уточнили в Минобре.

По итогам с экзамена в школах Ярославля, Рыбинска и Мышкинского муниципального округа удалили восемь человек. Причина — использование телефона на экзамене и семь шпаргалок.

В случае удаления с экзамена по русскому языку у школьника аннулируются результаты. Теперь несдавшие смогут попытать удачу в сентябре.

Ранее мы рассказывали, когда будут известны результаты экзаменов. По некоторым из предметов уже подведены итоги. К примеру, после оглашения результатов ОГЭ по химии школьники из разных регионов России стали жаловаться: им не засчитали правильный ответ.