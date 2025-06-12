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Образование У восьми школьников в Ярославской области аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку. Что это значит

У восьми школьников в Ярославской области аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку. Что это значит

Ученики нарушили правила проведения экзамена

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В Ярославской области у восьми школьников аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области у восьми школьников аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области у восьми школьников аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области у восьми девятиклассников аннулировали результаты ОГЭ по русскому языку. Как сообщили 76.RU в областном Министерстве образования, школьники нарушили правила проведения экзамена.

Напомним, итоговый экзамен по русскому языку для девятиклассников прошел в понедельник, 9 июня. Всего было зарегистрировано 13800 участников.

«В регионе было открыто 299 пунктов проведения экзамена, в том числе на дому — 32, в медучреждениях — 4, в УФСИН — 4. Аккредитовано 299 общественных наблюдателей», — уточнили в Минобре.

По итогам с экзамена в школах Ярославля, Рыбинска и Мышкинского муниципального округа удалили восемь человек. Причина — использование телефона на экзамене и семь шпаргалок.

В случае удаления с экзамена по русскому языку у школьника аннулируются результаты. Теперь несдавшие смогут попытать удачу в сентябре.

Ранее мы рассказывали, когда будут известны результаты экзаменов. По некоторым из предметов уже подведены итоги. К примеру, после оглашения результатов ОГЭ по химии школьники из разных регионов России стали жаловаться: им не засчитали правильный ответ.

Результаты ОГЭ по русскому языку школьники узнают до 24 июня.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ОГЭ Экзамены Результаты экзаменов Школьники Минобразования
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