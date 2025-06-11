Школьники массово пожаловались на ОГЭ по химии: им не засчитали правильный ответ

Девятиклассники получили ноль баллов сразу за два задания из первой части ОГЭ, который сдавали 26 мая Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Екатеринбурге школьники и их родители массово пожаловались на ОГЭ по химии. Они уверены, что в задачи № 18 и 19 закралась ошибка в ключах, из-за чего правильные ответы система засчитала как неверные.

В результате все дети, верно решившие задания, потеряли 2 первичных балла из 38. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности и разбираются в ситуации с экспертами.

Паршивая овца всё стадо портит

В задании на экзамене школьникам сначала нужно было вычислить массовую долю кальция в фосфате кальция.

Следующая задача была связана с предыдущей — с помощью массовой доли кальция нужно было посчитать, какую массу этого вещества получает одна овечка в сутки на ферме. Приводим целиком текст заданий.

18. Вычислите массовую долю (в процентах) кальция в фосфате кальция. Запишите число с точностью до целых. 19. Фосфат кальция (Ca 3 (PO 4 ) 2) используется в животноводческом комплексе в качестве минеральной добавки. Фермер при приготовлении корма для 20 овец использует 200 г фосфата кальция в сутки. Какую массу (в граммах) кальция получает одна овца в сутки? Запишите число с точностью до целых.

Екатеринбурженка Татьяна Булатова поделилась с E1.RU решением задачи, которая на экзамене написала ее дочь.

Вот пример решения задания № 18.

Девочка допустила ошибку в первом уравнении, но потом исправилась и получила правильный ответ Источник: Татьяна Булатова

А вот решение 19-го задания.

Это задание было напрямую связано с предыдущим Источник: Татьяна Булатова











Однако оба ответа система засчитала как неправильные.

Вот только система не приняла ни один из ответов Источник: Татьяна Булатова











«Хоть у нас всё равно получилась пятерка, мы планируем поступать в хорошую гимназию, поэтому каждый балл на вес золота, — рассказала E1.RU Татьяна. — Мы, безусловно, будем бороться. Данные задачи относятся к категории „задания с кратким ответом“ и проверяются компьютером, а не человеком. Такие апелляции принимают к рассмотрению, только если компьютер неправильно считал почерк ученика. По правилам, по итогам апелляции могут изменяться только баллы за вторую часть, за задания с развернутым ответом».

В нашем случае ошибка именно в самих ключах, но как это доказать? Татьяна Булатова мама школьницы, сдававшей ОГЭ по химии

Из-за ошибки дети лишились двух баллов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











И это не единичный случай

В редакцию E1.RU поступили многочисленные обращения от родителей, связанные с этими двумя заданиями на ОГЭ по химии. Все твердят об одном: на экзамене было несоответствие задания ключам.

«Дети выходили, помнили всё, сверяли с заданием в интернете. Попалось задание из базы — понятное и простое. Решили верно, но в ключах, видимо, ошибка», — пожаловалась читательница E1.RU.

Подавать апелляцию бесполезно, многие лишились двух баллов! Учителя знают об этой ситуации, но говорят, что сделать ничего нельзя. Что в ключах — никто не знает. читательница E1.RU мама девятиклассницы из Екатеринбурга

«Ответ 39 — верный, но компьютер посчитал его неверным. Это же число необходимо было использовать в следующем задании, соответственно, и следующее задание автоматически у всех неверное», — продолжила читательница E1.RU.

От этих баллов, убеждены родители, зависит итоговая оценка ребенка по химии, без которой не перейти в 10-й класс.

«Ребенок в слезах, отняли два балла, которых как раз не хватало до пятерки на экзамене», — говорит еще одна мама девятиклассницы.

Правильно ли всё решили дети?

Задачи по химии мы показали Александру Иванову — физику-ядерщику из Екатеринбурга, ученому, ведущему инженеру УрФУ и автору популярного YouTube-канала «Химия — просто».

Ученый подтвердил E1.RU, что школьники всё решили правильно. Ответ на задание № 18 — 38,7%, если округлить число до целых, то получится 39%.

Ответ на задание № 19 — 3,9 грамма на одну овцу. При округлении в большую сторону получается 4 грамма.

«Это даже не химические задачи, а просто математика. Если машина проверяла только формат записи ответа в бланке, не обращая внимания на то, что девочка писала в решении, то всё верно, а 3,9 по правилам округляется до 4, — объяснил E1.RU Александр Иванов. — Что означает фраза „запишите ответ с точностью до целых“ — вопрос. Я бы писал: „Запишите ответ, округлив полученное значение до целых“».

Как правильно решить задачи? Узнать Вот пример правильного решения 18-й задачи. Сначала надо посмотреть по таблице Менделеева массу каждого элемента: Ca = 40, O = 16, P = 31. Считаем массу по формуле: 40 x 3 + (31 + 16 x 4) x 2 = 310. Считаем долю кальция (Ca): 40 x 3 / 310 = 38,7%. В задании надо округлить до целых — значит, правильный ответ 39%. А вот как можно было решить задание № 19. На 20 овец фермер берет 200 граммов фосфата. Значит, одна овца в сутки получает 200 / 20 = 10 граммов фосфата. В фосфате кальция не 10 граммов, а 39% от его массы; значит, чистого кальция овца получит: 10 x 0,39 = 3,9 грамма. Ответ с точностью до целых — значит, 4 грамма.

Учитель химии Мария Власова, которая работает в репетиторском центре ИП Певневой Н. С., тоже уверена, что дети правильно решили задачу. Подвох может быть в формулировке записи ответа.

«С точки зрения оформления, если просят написать число с точностью до какого-то знака, до целых либо до десятых, это означает, что нужно число это округлить до определенного разряда или оставить определенный знак после запятой, — ответила E1.RU Мария Власова. — Если нужен ответ с точностью до целых, по идее, округлить нужно до целых. Честно, не знаю, почему не засчитали ответ».

В ситуациях, когда нужно оставить только целую часть, пишут: «Укажите целую часть числа, которую вы получили». Здесь действительно есть нестыковка. Мария Власова учитель химии, репетитор

Можно ли подать апелляцию? Узнать Конечно, ребенок может подать жалобу. Всего существует два основания для подачи заявления на апелляцию. Несогласие с выставленными баллами. Если школьник уверен, что его работа заслуживает более высокой оценки, он имеет право запросить пересмотр результатов. При этом баллы за тестовую часть обычно не пересматриваются, за исключением случаев, когда компьютер неправильно распознал или прочитал ответ. Заявление можно подать в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов ОГЭ по этому предмету в региональный центр обработки информации (РЦОИ). Если апелляцию удовлетворят, количество баллов могут пересчитать как в большую, так и в меньшую сторону (если комиссия найдет ошибки). Несоблюдение правил проведения экзамена — например, если что-то помешало ученикам увидеть или услышать задания. Чаще всего речь идет о шуме в аудитории, технических ошибках или плохой работе динамика во время аудирования. Пожаловаться на содержание экзамена, а именно контрольно-измерительных материалов (КИМ), можно напрямую в Рособрнадзор.

Редакция E1.RU обратилась за комментарием в Рособрнадзор. Как только нам ответят, новость будет обновлена.

В этом году задания на ЕГЭ попались непростые. Учителя уже нашли подвох в одном из упражнений из экзамена по русскому языку, а до этого школьники пожаловались, что ЕГЭ по профильной математике на Урале было сложнее, чем в Москве. Мы проверили эту теорию заговора вместе с преподавателями.