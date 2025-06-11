Как узнать результаты ЕГЭ в 2025 году: где и когда их опубликуют

Роспотребнадзор утвердил официальные сроки проверки бланков ЕГЭ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Публикация результатов ЕГЭ — момент едва ли не более волнительный, чем сама сдача. Свои баллы можно узнать несколькими способами, после того как работа пройдет проверку. Где и в какие сроки смотреть результаты, как получить доступ к сканам ответов и что делать, если не согласны с оценкой, — MSK1.RU собрал всё, что нужно знать, в этой понятной инструкции.

Как проверяются бланки ЕГЭ

Обработка результатов проходит в несколько этапов:

Работы собирают и отправляют в Региональные центры обработки информации (РЦОИ). Срок проверки — 6 календарных дней для обязательных предметов и 4 дня для предметов по выбору. Затем бланки отправляют в Федеральный центр тестирования, где проходит повторная проверка (5 дней). После этого Государственная экзаменационная комиссия утверждает результаты (еще 1 день). Только затем баллы загружаются в единую базу данных.

Когда будут опубликованы результаты

В 2025 году Рособрнадзор установил даты, к которым должны быть опубликованы результаты ЕГЭ. Сроки для каждого экзамена разные, их мы собрали в таблицах.

1 из 3 Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Результаты могут появиться и раньше, если эксперты быстрее проверят все работы.

Где можно посмотреть результаты ЕГЭ

1. На портале Рособрнадзора

На официальном сайте ЕГЭ (Ege.edu.ru) можно узнать свои результаты, если вы сдаете экзамен в 2025 году. Данные за 2024 и более ранние годы там не отображаются.

Что нужно для просмотра:

Ф. И. О. полностью;

регистрационный номер ЕГЭ (12 цифр с пропуска) или номер паспорта (без серии);

регион проживания;

согласие на обработку данных и проверка «Я не робот».

После ввода данных откроется страница с результатами: общий балл, сканы бланков с ответами, первичные баллы за задания.

2. На портале «Госуслуги»

Доступен для учащихся из всех регионов.

Как найти результаты:

зайти в личный кабинет;

перейти в раздел «Документы и данные» → «Образование».

На «Госуслугах» отображаются только итоговые баллы, без расшифровки и сканов бланков.

3. На сайтах Региональных центров обработки информации (РЦОИ)

У каждого из 89 регионов есть свой РЦОИ. Функционал отличается:

где-то публикуются только баллы (как на «Госуслугах»);

где-то — и сканы бланков, и ошибки, и правильные ответы (например, в Башкирии).

4. В школе

Результаты можно получить у классного руководителя, учителя или завуча.

Чтобы узнать баллы, потребуется паспорт. Если за информацией пришел родитель, понадобится и его паспорт, и документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о рождении ребенка). Если выпускнику больше 18 лет, нужна доверенность.

Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Пересдача экзаменов

Тем, кто хочет улучшить оценку, разрешено пересдать один экзамен 3 или 4 июля, пока идет прием в вузы. Однако стоит учитывать, что результат пересдачи может быть ниже первоначального, а учитываться будет только он: баллы, полученные при первой сдаче, аннулируются.

Апелляция

Если вы не согласны с оценкой, можно подать апелляцию:

лично — в общественную приемную РЦОИ по месту жительства;

онлайн — через «Электронный дневник» (если доступен в регионе).

Срок — в течение 2 рабочих дней после публикации результатов.

Важно: апелляция — это не пересдача, а повторная проверка. Баллы могут как повыситься, так и остаться прежними или даже понизиться, если эксперты найдут в работе ошибки, не замеченные раньше.

Как узнать результаты прошлых лет

Результаты ЕГЭ действуют 5 лет (включая год сдачи). Например, экзамены 2023 года действительны до конца 2027 года.

Где можно посмотреть результаты экзаменов, сданных раньше:

на портале «Госуслуги» в разделе «Образование»;

в своей школе или колледже, где который сдавался экзамен;

на сайтах РЦОИ (в некоторых регионах). Например, Свердловская область предоставляет архив с 2010 по 2022 год. Нужны Ф. И. О. и данные паспорта.