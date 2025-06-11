Как узнать результаты ЕГЭ в 2025 году: где и когда их опубликуют

Публикация результатов ЕГЭ — момент едва ли не более волнительный, чем сама сдача. Свои баллы можно узнать несколькими способами, после того как работа пройдет проверку. Где и в какие сроки смотреть результаты, как получить доступ к сканам ответов и что делать, если не согласны с оценкой, — MSK1.RU собрал всё, что нужно знать, в этой понятной инструкции.
Как проверяются бланки ЕГЭ
Обработка результатов проходит в несколько этапов:
Работы собирают и отправляют в Региональные центры обработки информации (РЦОИ). Срок проверки — 6 календарных дней для обязательных предметов и 4 дня для предметов по выбору.
Затем бланки отправляют в Федеральный центр тестирования, где проходит повторная проверка (5 дней).
После этого Государственная экзаменационная комиссия утверждает результаты (еще 1 день).
Только затем баллы загружаются в единую базу данных.
Когда будут опубликованы результаты
В 2025 году Рособрнадзор установил даты, к которым должны быть опубликованы результаты ЕГЭ. Сроки для каждого экзамена разные, их мы собрали в таблицах.
Результаты могут появиться и раньше, если эксперты быстрее проверят все работы.
Где можно посмотреть результаты ЕГЭ
1. На портале Рособрнадзора
На официальном сайте ЕГЭ (Ege.edu.ru) можно узнать свои результаты, если вы сдаете экзамен в 2025 году. Данные за 2024 и более ранние годы там не отображаются.
Что нужно для просмотра:
Ф. И. О. полностью;
регистрационный номер ЕГЭ (12 цифр с пропуска) или номер паспорта (без серии);
регион проживания;
согласие на обработку данных и проверка «Я не робот».
После ввода данных откроется страница с результатами: общий балл, сканы бланков с ответами, первичные баллы за задания.
2. На портале «Госуслуги»
Доступен для учащихся из всех регионов.
Как найти результаты:
зайти в личный кабинет;
перейти в раздел «Документы и данные» → «Образование».
На «Госуслугах» отображаются только итоговые баллы, без расшифровки и сканов бланков.
3. На сайтах Региональных центров обработки информации (РЦОИ)
У каждого из 89 регионов есть свой РЦОИ. Функционал отличается:
где-то публикуются только баллы (как на «Госуслугах»);
где-то — и сканы бланков, и ошибки, и правильные ответы (например, в Башкирии).
4. В школе
Результаты можно получить у классного руководителя, учителя или завуча.
Чтобы узнать баллы, потребуется паспорт. Если за информацией пришел родитель, понадобится и его паспорт, и документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о рождении ребенка). Если выпускнику больше 18 лет, нужна доверенность.
Пересдача экзаменов
Тем, кто хочет улучшить оценку, разрешено пересдать один экзамен 3 или 4 июля, пока идет прием в вузы. Однако стоит учитывать, что результат пересдачи может быть ниже первоначального, а учитываться будет только он: баллы, полученные при первой сдаче, аннулируются.
Апелляция
Если вы не согласны с оценкой, можно подать апелляцию:
лично — в общественную приемную РЦОИ по месту жительства;
онлайн — через «Электронный дневник» (если доступен в регионе).
Срок — в течение 2 рабочих дней после публикации результатов.
Важно: апелляция — это не пересдача, а повторная проверка. Баллы могут как повыситься, так и остаться прежними или даже понизиться, если эксперты найдут в работе ошибки, не замеченные раньше.
Как узнать результаты прошлых лет
Результаты ЕГЭ действуют 5 лет (включая год сдачи). Например, экзамены 2023 года действительны до конца 2027 года.
Где можно посмотреть результаты экзаменов, сданных раньше:
на портале «Госуслуги» в разделе «Образование»;
в своей школе или колледже, где который сдавался экзамен;
на сайтах РЦОИ (в некоторых регионах). Например, Свердловская область предоставляет архив с 2010 по 2022 год. Нужны Ф. И. О. и данные паспорта.
Ранее в Роспотребнадзоре подвели первые итоги ЕГЭ-2025: прокомментировали сливы и чрезмерно сложные задачи. В этом году многие школьники действительно жаловались на нерешаемые варианты, например по профильной математике.