В Ярославле студентам поднимут стипендии. Кого это коснется

Студентам ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в Ярославле поднимут стипендию. Об этом рассказал 6 июня ректор вуза Михаил Груздев:
«Сегодня мы утверждаем, что стипендия студента может составлять 25 тысяч рублей в месяц на протяжении всего периода обучения. И эта стипендия предусмотрена для тех, кто поступит в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского».
Как сообщила Министр образования Ярославской области Ирина Лобода, это решение принял губернатор области Михаил Евраев.
На стипендию смогут претендовать будущие студенты четырех направлений:
«физика и информатика»;
«информатика и математика»;
«технология и предпринимательство»;
«химия и биология».
Условием получения стипендии является заключение целевого договора.
«Ребята придут в наши школы и отработают три года», — добавила Ирина Лобода.
Есть два варианта заключения целевого договора. Первый — после всех собеседований абитуриент и школа договариваются о дальнейшем сотрудничестве. То есть, выпускник приходит работать в конкретную школу. Второй — если абитуриент готов работать в ярославской системе образования, но с местом не определился, договор могут заключить без указания конкретного учреждения, его найдут после. Договор будет заключаться с региональным Министерством образования.
Ранее стали известны первые результаты прошедших ЕГЭ. Максимальные 100 баллов по химии, литературе и истории набрали 30 выпускников в регионе.