В Ярославле студентам поднимут стипендии. Кого это коснется

В Ярославском вузе поднимут стипендию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Студентам ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в Ярославле поднимут стипендию. Об этом рассказал 6 июня ректор вуза Михаил Груздев:

«Сегодня мы утверждаем, что стипендия студента может составлять 25 тысяч рублей в месяц на протяжении всего периода обучения. И эта стипендия предусмотрена для тех, кто поступит в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского».

Как сообщила Министр образования Ярославской области Ирина Лобода, это решение принял губернатор области Михаил Евраев.

На стипендию смогут претендовать будущие студенты четырех направлений:

«физика и информатика»;

«информатика и математика»;

«технология и предпринимательство»;

«химия и биология».

Условием получения стипендии является заключение целевого договора.

«Ребята придут в наши школы и отработают три года», — добавила Ирина Лобода.

Есть два варианта заключения целевого договора. Первый — после всех собеседований абитуриент и школа договариваются о дальнейшем сотрудничестве. То есть, выпускник приходит работать в конкретную школу. Второй — если абитуриент готов работать в ярославской системе образования, но с местом не определился, договор могут заключить без указания конкретного учреждения, его найдут после. Договор будет заключаться с региональным Министерством образования.