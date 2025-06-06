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Образование В Ярославле студентам поднимут стипендии. Кого это коснется

В Ярославле студентам поднимут стипендии. Кого это коснется

Новые правила озвучило руководство одного из университетов

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2 комментария
В Ярославском вузе поднимут стипендию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославском вузе поднимут стипендию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском вузе поднимут стипендию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Студентам ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в Ярославле поднимут стипендию. Об этом рассказал 6 июня ректор вуза Михаил Груздев:

«Сегодня мы утверждаем, что стипендия студента может составлять 25 тысяч рублей в месяц на протяжении всего периода обучения. И эта стипендия предусмотрена для тех, кто поступит в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского».

Как сообщила Министр образования Ярославской области Ирина Лобода, это решение принял губернатор области Михаил Евраев.

На стипендию смогут претендовать будущие студенты четырех направлений:

  • «физика и информатика»;

  • «информатика и математика»;

  • «технология и предпринимательство»;

  • «химия и биология».

Условием получения стипендии является заключение целевого договора.

«Ребята придут в наши школы и отработают три года», — добавила Ирина Лобода.

Есть два варианта заключения целевого договора. Первый — после всех собеседований абитуриент и школа договариваются о дальнейшем сотрудничестве. То есть, выпускник приходит работать в конкретную школу. Второй — если абитуриент готов работать в ярославской системе образования, но с местом не определился, договор могут заключить без указания конкретного учреждения, его найдут после. Договор будет заключаться с региональным Министерством образования.

Ранее стали известны первые результаты прошедших ЕГЭ. Максимальные 100 баллов по химии, литературе и истории набрали 30 выпускников в регионе.

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Комментарии
2
Гость
8 минут
Пенсии по инвалидности подымайте!!!!
Гость
15 минут
Студентам, которые хорошо учатся надо минимум 20 т платить, что б они могли хоть как то существовать, а не думать постоянно о заработке, вместо учебы
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