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Образование Народный рейтинг Какая школа в Ярославле самая крутая? Жители города предложили свои варианты

Какая школа в Ярославле самая крутая? Жители города предложили свои варианты

Голосуйте в нашем телеграм-канале

2 730
13 комментариев
Ярославцы назвали лучшие школы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы назвали лучшие школы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы назвали лучшие школы города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решили выяснить, какая школа в Ярославле лучшая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это учебное заведение заслуживает почетного звания.

В 2024 году Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга учитываются результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.

В рейтинговом агентстве назвали 10 лучших ярославских школ на 2024 год | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ рейтинговом агентстве назвали 10 лучших ярославских школ на 2024 год | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В рейтинговом агентстве назвали 10 лучших ярославских школ на 2024 год

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Тогда на первом месте расположилась школа для старшеклассников «Провинциальный колледж» (улица Большая Октябрьская, 79). Следом за «Проколом» — 33-я школа имени Карла Маркса с углубленным изучением математики (улица Собинова, 22). На третьем месте — лицей № 86, расположенный на улице Зелинского в Красноперекопском районе.

А какая школа самая крутая, по мнению читателей 76.RU, мы выясняем в нашем телеграм-канале. Пишите свои варианты в комментариях под этим постом.

Составляем рейтинг школ в Ярославле

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Читатели чаще всего упоминают школы № 42, 43, 37 и «Прокол». Вот как ярославцы объясняют свой выбор:

«Провинциальный колледж. Сильный педагогический состав. Многие учителя — преподаватели в вузах. Есть и молодые учителя, которые дают сильные знания, с ними еще и легче общаться, они с учениками на одной волне чаще всего. Хотя в „Проколе“ не так просто найти учителя, который бы не пошел навстречу, не ответил бы на вопросы, не взаимодействовал бы с учениками на уроках на равных».

«Школа № 70. Компетентное руководство, грамотные учителя».

«Школа № 90, очень красивая школа с крутым дизайном».

4 июля редакция отберет 10 учебных заведений, которые будут упомянуты чаще всего. После пройдет голосование на выбор лучшей школы Ярославля по версии читателей 76.RU.

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram.

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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
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Комментарии
13
Гость
3 часа
Вся эта крутизна мнимая, для выпендрежа родителей друг перед другом. Все шильдики на чем угодно как способ получить деньги из воздуха, на который покупается определенная группа людей. Лучше быть отличником в обычной школе, чем двоечником а "элитной".
Гость
1 час
"Каждый кулик своё болото хвалит..." Лучшая школа та - где ты учился или работаешь - про другие ты почти ничего не знаешь
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