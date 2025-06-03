Какая школа в Ярославле самая крутая? Жители города предложили свои варианты

Ярославцы назвали лучшие школы города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редакция 76.RU решили выяснить, какая школа в Ярославле лучшая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это учебное заведение заслуживает почетного звания.

В 2024 году Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга учитываются результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.

В рейтинговом агентстве назвали 10 лучших ярославских школ на 2024 год Источник: Мария Романова / Городские медиа











Тогда на первом месте расположилась школа для старшеклассников «Провинциальный колледж» (улица Большая Октябрьская, 79). Следом за «Проколом» — 33-я школа имени Карла Маркса с углубленным изучением математики (улица Собинова, 22). На третьем месте — лицей № 86, расположенный на улице Зелинского в Красноперекопском районе.

А какая школа самая крутая, по мнению читателей 76.RU, мы выясняем в нашем телеграм-канале. Пишите свои варианты в комментариях под этим постом .

Составляем рейтинг школ в Ярославле Источник: 76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Читатели чаще всего упоминают школы № 42, 43, 37 и «Прокол». Вот как ярославцы объясняют свой выбор:

«Провинциальный колледж. Сильный педагогический состав. Многие учителя — преподаватели в вузах. Есть и молодые учителя, которые дают сильные знания, с ними еще и легче общаться, они с учениками на одной волне чаще всего. Хотя в „Проколе“ не так просто найти учителя, который бы не пошел навстречу, не ответил бы на вопросы, не взаимодействовал бы с учениками на уроках на равных».

«Школа № 70. Компетентное руководство, грамотные учителя».

«Школа № 90, очень красивая школа с крутым дизайном».

4 июля редакция отберет 10 учебных заведений, которые будут упомянуты чаще всего. После пройдет голосование на выбор лучшей школы Ярославля по версии читателей 76.RU.