«Какой толк от твоего стажа?»: родители пожаловались на войны между воспитателями в детском саду

Родители недовольны проблемами в детском саду Источник: читательница 76.RU











Родители воспитанников детского сада в Ярославском районе бьют тревогу. По их словам, из учреждения в деревне Иванищево начали увольняться сотрудники. Мамы и папы недовольны сложившейся обстановкой и переживают за детей. По их словам, виной случившемуся стали конфликты работников с коллегами и начальством.

Руководитель детсада же излагает другую версию событий и предполагает, что ее просто хотят выжить с места, которое она занимает долгие годы.

В этом тексте разбираемся в первопричинах конфликта и рассказываем, что происходит сейчас.

Воспитатели поссорились

Отдельного детского сада, как организации, в Иванищеве нет. Детей отдают в группы, относящиеся к Иванищевской средней школе. Всего их две — ясли и старшая группа. Но местные называют это детсадом.

По словам родителей, раньше все было хорошо: ребята были довольны, в детском саду часто проводились мероприятия, а воспитатели всегда были на связи с мамами и папами. Но осенью 2023 года начались проблемы. Три воспитательницы: Алевтина Сергеевна, Валентина Ивановна и Ангелина Петровна (имена изменены, — Прим. ред.) стали ссориться. И конфликты между сотрудницами дошли до того, что две из них подали заявления на увольнение.

«Человек не может справиться с детьми»

Родители рассказали: узнав о произошедшем, они сами пытались повлиять на ситуацию. Чтобы Алевтина Сергеевна не ушла, они обратились к руководству детского сада. Тогда они еще не знали, что Валентина Ивановна тоже планирует увольняться.

Алевтина Сергеевна поддалась уговорам родителей и осталась на работе. А вот Валентина Ивановна не смогла смириться с положением вещей и уволилась. Это стало первым ударом для родителей малышей.

Помимо Алевтины Сергеевны, за которую «боролись» родители, работать осталась Ангелина Петровна.

Родители малышей признают: у Ангелины Петровны за плечами обширный опыт работы с детьми. Но, по их словам, отпечаток на ее работу накладывает возраст. По сути, жалобы у родителей схожие: они недовольны, что малыши дерутся, а воспитатель не может на них повлиять.

«Я вижу, что человек не может справиться с детьми. Она меня учила в свое время. Ее детки не слушают. Много всяких нюансов, драки [между детьми], она уже не может уследить за ними», — рассказала мама мальчика, посещающего старшую группу.

Вопросы к образованию детей тоже имеются.

По своему сыну сужу — ему идти в школу, а он цифры в обратную сторону пишет. Мама мальчика, посещающего детский сад

«Дома мы не занимаемся, да. Рисует и рисует. А как-то взяла тетрадку посмотреть — у него все цифры в другую сторону. Ну неужели за семью детьми нельзя посмотреть и сказать: „Ты цифры не в ту сторону пишешь“? Мы с ним неделю на больничном позанимались, и я ему это поправила. Я была удивлена, ребенок-то он не глупый», — рассказала мама воспитанника детского сада.

Она не единственная, кто пожаловалась на работу Ангелины Петровны. Другие родители недовольны, что дети постоянно дерутся и приходят домой с синяками.

«У нас ребенок то исцарапанный придет весь из садика, то девчонки тоже, говорят, в синяках домой приходят. Они все дерутся. Она в ответ на это говорит: „Воспитатель не царь и не бог“. Так для чего ты там сидишь тогда?», — задалась вопросом Валентина Орлова — бабушка мальчика, который посещает детский сад.

«Я пошла к заведующей, говорю: „Вы понимаете, ребенок у меня под опекой. Пусть он мой внук, но он у меня под опекой. Он пришел — лицо в царапках. А завтра ко мне приедут из опеки и скажут: „Ненадлежащее отношение к ребенку“. У меня его заберут, и что делать?». Бабушка мальчика, посещающего детский сад

«Детки ревут»

По словам родителей, ситуация усугубилась, когда Алевтина Сергеевна вновь написала заявление на увольнение. Конфликт с Ангелиной Петровной не прекратился, и женщина, все же, решила оставить работу. В детском саду осталось двое сотрудников, которые могли следить за ребятами — заведущая и Ангелина Петровна.

На состоянии детей случившееся тоже отражается, рассказали родители малышей. Некоторые не хотят посещать свою группу и просят оставлять их дома. Доходит до слез и истерик.

«Детки у нас из садика идут и ревут. Слезы у них. Идти туда вообще не хотят», — рассказала одна из недовольных мам.

Родители рассказали: они обращались в местный департамент образования, но результатов это не принесло. Проверка не выявила никаких нарушений.

«Толку от твоего стажа?»

Родители схожи во мнении: еще одним действующим лицом в этой ситуации является заведующая, точнее, заместитель директора Иванищевской школы, которая руководит детским садом. Они рассказали, что начальство встало на сторону Ангелины Петровны, что и стало причиной увольнения Алевтины Сергеевны и Валентины Ивановны.

«Я раньше так любила заведующую, все было так хорошо. А теперь все вот это повылезало откуда-то. [Она] одной воспитательнице во всем помогает, вот той, старой, которая осталась. Ангелина Петровна говорит постоянно: „У меня стаж 35 лет“. А толку от твоего стажа, если ты не можешь за детьми смотреть? Какой толк?», — задалась вопросами Валентина Орлова.

Сейчас родители требуют одного: чтобы в детском саду появился воспитатель, работой которого они будут довольны. Люди переживают, что группы вообще могут закрыть. А это — единственный детский сад в Иванищеве. В соседних населенных пунктах учреждения есть, но не все смогут ежедневно отвозить туда детей.

«Придет новый педагог»

Редакция 76.RU связалась с заместителем директора Иванищевской средней школы по учебно-воспитательной работе Еленой Бойцовой. Она изложила свой взгляд на ситуацию.

«У меня уволились два педагога. Один год назад, второй — сейчас. С чем это связано — не могу понять. Никогда ни на кого не нажимала, ничего сверхъестественного не требовала. Лишь то, что установлено должностной инструкцией. Со мной родители на контакт не идут. Не подходили, не просили, чтобы я собрала родительское собрание, в департамент нажаловались на меня», — рассказала Елена Бойцова.

По словам Елены, конфликтов с уволившимися сотрудниками у нее не было. Да и от вышестоящего руководства замечаний не поступало.

Сейчас Елена Бойцова выполняет функции воспитателя в ясельной группе, при этом организовывает мероприятия. Но вскоре на работу должен прийти еще один воспитатель.

«Я нашла нам воспитателя, буквально на днях она выйдет на работу. Педагог с высшим образованием. [Сейчас] у меня работает две группы: от полутора до четырех [лет] и от четырех до семи. Мы работаем вдвоем по 10,5 часа», — рассказала Елена Бойцова.

«Это просто наговоры»

Рассказы родителей о драках между детьми и недостаточным присмотром за ними Елена Бойцова назвала «наговорами».

«Я не знаю, что они [родители] хотят сделать и чего добиться. Чтобы мы обе ушли или еще что-то», — рассказала Елена Бойцова.

О конфликтах между воспитателями Елена Бойцова знала. Она считает, что Алевтина Сергеевна и Валентина Ивановна пытались «выжить» Ангелину Петровну. Мол, коллеги постоянно ее упрекали и в открытую посмеивались над пожилой коллегой. По словам заведующей, Ангелина Петровна стала изгоем из-за того, что ее постоянно цепляли коллеги.

«Она выполняла все, что требуется по ее должностной инструкции. Но просто не устраивала Валентину Ивановну. И с Алевтиной Сергеевной тоже была ситуация», — рассказала Елена Бойцова.

По словам заведующей, детский сад участвовал в конкурсе. Одним из заданий было нарисовать рисунки на тему нескольких номинаций. Ангелина Петровна выполнила задания и получила грамоты за свое творчество.

«И того воспитателя, который не участвовал в конкурсе, ее это немножко взбесило. Она сказала: „Она ничего не делает, только рисует, и ей за это грамоты?“. Понимаете, конфликт на пустом месте. Человек взрослый, разве можно так себя вести?», — задалась вопросом Елена Бойцова.

«Где моя вина?»

Итогом ссоры стало увольнение Алевтины Сергеевны. Воспитатели так и не смогли наладить отношения.

«Где моя вина? Что мы такого сделали, или что сделал педагог, который участвовал в выставке, плохого? А она [Алевтина Сергеевна] начала кричать: „Что за цирк? Я устала от этого цирка, я работаю каждый день“. А кто не работает? Все работают по 10,5 часов», — рассказала Елена Бойцова.

Елена Бойцова рассказала, что после увольнения воспитательницы родители организовали собрание и написали обращение в районное управление образования. Заведующая предполагает, что это было сделано ради того, чтобы ее место занял кто-то другой.

«Конечно, ситуация очень неприятная, когда отрабатываешь столько лет. Возможно, кто-то хотел на мое место, но у него это не получилось», — рассказала Елена Бойцова.