Рособрнадзор ввел новый запрет при проведении ЕГЭ в разгар экзаменов

Обычно ученики на ЕГЭ сидят в классах каждый за отдельной партой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В аудиториях, где проводится ЕГЭ, не должно быть круглых столов. Такое решение принял Рособрнадзор после жалобы учеников из Москвы, которым пришлось так сдавать экзамен.

«Жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — указано в Telegram-канале ведомства.

Об аудиториях с круглыми столами ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой поступило такое обращение от ученицы из Москвы.

«Экзамен проходил не по стандартной схеме — не за партами, а за круглым столом. Нас посадили по несколько человек за один стол, что создало дискомфорт: не было ощущения изолированности и конфиденциальности, как должно быть на ЕГЭ. Также некоторые ученики переговаривались между собой. Это нарушает принцип равных условий для всех участников экзамена и может повлиять на концентрацию», — написала школьница.

Мизулина выложила жалобу девочки в свой Telegram-канал и подписала: «Оригинальная ситуация. Не в настолку же играют». После этого глава Лиги безопасного интернета обратилась в Рособрнадзор.