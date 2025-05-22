В восемь раз больше учителей: в Минобрнауки рассказали, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов

Стало известно, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Министерстве науки и высшего образования РФ озвучили размер зарплат ректоров российских вузов. В таблицу с данными за 2024 год вошли представители университетов Ярославля.

Ректоры ярославских вузов, относящихся к Минобрнауки, зарабатывают на уровне мэра. Публикуем актуальные цифры.

Учредителями ярославских вузов являются министерства: в частности, ЯрГУ им. Демидова, ЯГТУ, Ярославская сельскохозяйственная академия и РГАТУ им. Соловьева подконтрольны Министерству образования и науки, ЯГПУ им. Ушинского — Министерству просвещения; театральный институт находится под руководством Министерства культуры, ЯГМУ — Министерства здравоохранения, а высшее военное училище противовоздушной обороны — Минобороны.

Ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова Артем Иванчин в 2024 году зарабатывал 456 тысяч рублей в месяц, главный бухгалтер — 215 тысяч рублей в месяц. Зарплаты проректоров составляли от 75 тысяч до 272 тысяч рублей в зависимости от специализации.

Ректор ЯГТУ Елена Степанова в прошлом году зарабатывала 355 тысяч рублей в месяц, первый проректор технического университета Денис Наумов — 360 тысяч рублей. Главбух — 177 тысяч рублей. Проректоры — от 197 тысяч до 273 тысяч рублей.

В Ярославском государственном аграрном университете ректору Светлане Гусар платили 314 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер при этом получал 257 тысяч рублей.

Кроме того, указаны данные по зарплатам сотрудников Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. Ректор вуза в Рыбинске Валерий Кошкин зарабатывал 317 тысяч рублей за месяц. Главбух вуза — 149 тысяч рублей ежемесячно. Проректоры в зависимости от направления работы — от 177 тысяч до 410 тысяч рублей.

Согласно материалам Министерства просвещения, ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев зарабатывал 454 тысячи рублей в месяц. Главный бухгалтер ЯГПУ — 299 тысяч рублей. Зарплаты проректоров в зависимости от направления работы составляли от 148 тысяч до 390 тысяч рублей.