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Зарплаты ректоров вузов
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Образование Обзор В восемь раз больше учителей: в Минобрнауки рассказали, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов

В восемь раз больше учителей: в Минобрнауки рассказали, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов

Публикуем официальные данные

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54 комментария
Стало известно, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, сколько зарабатывают ректоры ярославских вузов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве науки и высшего образования РФ озвучили размер зарплат ректоров российских вузов. В таблицу с данными за 2024 год вошли представители университетов Ярославля.

Ректоры ярославских вузов, относящихся к Минобрнауки, зарабатывают на уровне мэра. Публикуем актуальные цифры.

Учредителями ярославских вузов являются министерства: в частности, ЯрГУ им. Демидова, ЯГТУ, Ярославская сельскохозяйственная академия и РГАТУ им. Соловьева подконтрольны Министерству образования и науки, ЯГПУ им. Ушинского — Министерству просвещения; театральный институт находится под руководством Министерства культуры, ЯГМУ — Министерства здравоохранения, а высшее военное училище противовоздушной обороны — Минобороны.

Ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова Артем Иванчин в 2024 году зарабатывал 456 тысяч рублей в месяц, главный бухгалтер — 215 тысяч рублей в месяц. Зарплаты проректоров составляли от 75 тысяч до 272 тысяч рублей в зависимости от специализации.

Ректор ЯГТУ Елена Степанова в прошлом году зарабатывала 355 тысяч рублей в месяц, первый проректор технического университета Денис Наумов — 360 тысяч рублей. Главбух — 177 тысяч рублей. Проректоры — от 197 тысяч до 273 тысяч рублей.

В Ярославском государственном аграрном университете ректору Светлане Гусар платили 314 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер при этом получал 257 тысяч рублей.

Кроме того, указаны данные по зарплатам сотрудников Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. Ректор вуза в Рыбинске Валерий Кошкин зарабатывал 317 тысяч рублей за месяц. Главбух вуза — 149 тысяч рублей ежемесячно. Проректоры в зависимости от направления работы — от 177 тысяч до 410 тысяч рублей.

Согласно материалам Министерства просвещения, ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев зарабатывал 454 тысячи рублей в месяц. Главный бухгалтер ЯГПУ  — 299 тысяч рублей. Зарплаты проректоров в зависимости от направления работы составляли от 148 тысяч до 390 тысяч рублей.

Ранее министр образования региона Ирина Лобода озвучила, сколько зарабатывают учителя в школах Ярославля. По ее данным, средняя зарплата педагогов в Ярославской области составляет 51 348 рублей (для сравнения в 2022 году — 38 695 рублей).

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
54
Гость
22 мая, 09:37
Всегда было интересно, почему так старательно подменяется суть понятий? «Зарабатывает» и «получает» имеют ли одинаковый смысл?
Гость
22 мая, 19:23
В аграрном университете при огромной нагрузке доценты, кандидаты наук, получают на порядок меньше ректора и главного бухгалтера! Такая разница между зарплатами руководства и преподавателей унизительна, недопустима и ведёт к уничтожению высшей школы!
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