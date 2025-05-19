«Люди должны принимать ответственность»: как будет работать пересдача ЕГЭ в 2025 году

Школьникам не стоит надеяться на чудо Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Выпускники, решившие пойти на пересдачу ЕГЭ, не смогут выбрать лучшие баллы. Правила экзамена менять не будут, чтобы избежать массовых попыток сдать экзамен лучше. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

«В течение недели или двух кардинально изменить результат невозможно, если нет сильной школьной основы. Поэтому мы не хотим мотивировать всех выпускников, чтобы они просто шли на пересдачу в надежде, чтобы засчитали лучший результат. Здесь своя ответственность и взвешенные решения, потому что выпускной экзамен — это уже шаг во взрослую жизнь, а взрослые люди должны принимать ответственные решения. Здесь позиция экспертов однозначная, что мы не меняем подходы в этом году», — сказал Музаев.

Для сдачи ЕГЭ предусмотрено три периода: с 21 марта (досрочный), с 23 мая (основной), с 4 сентября (дополнительный). Также есть возможность сдать экзамены в резервные дни. На это могут рассчитывать ученики, которые болели в основной день проведения экзамена или сдавали в это время другой предмет. Еще есть дополнительные дни — 3 и 4 июля. Именно в эти даты можно пересдать один из экзаменов и улучшить свой результат для поступления в вуз.

Выпускники 11-х классов смогут пересдать один из предметов Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











В 2025 году пересдавать ЕГЭ можно только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Результаты по предметам по выбору, таким как физика или обществознание, можно попробовать улучшить только на следующий год.

Право на пересдачу имеют только некоторые категории:

выпускники, не набравшие минимальный балл по обязательным предметам;

пропустившие ЕГЭ по уважительной причине, например, по болезни или из-за смерти близкого родственника;

те, чьи результаты аннулировали по вине организаторов, например при технических сбоях.

Для допуска к пересдаче важно подать заявление в школе в течение двух дней после основного экзамена, а на сентябрьскую попытку — не позднее 25 августа. При этом необходимо иметь подтверждение уважительной причины для пропуска.

А если вы не успели подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, то ситуацию еще можно спасти. Начать никогда не поздно. Рассказываем, как успеть улучшить свои знания в короткие сроки.

Некоторых абитуриентов ждут изменения, но только в новом учебном году. Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Теперь направление образовательных программ бакалавриата и специалитета будет соответствовать профилю программы среднего профессионального образования.

Соответствие программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз. Прием на обучение будет проводиться на основе результатов внутренних экзаменов. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.