Что можно и нельзя приносить на ЕГЭ-2025 и как одеться, чтобы не выгнали с досмотра

К ЕГЭ нужно готовить не только знания Источник: Максим Серков / NGS42.RU











До начала ЕГЭ остаются считаные недели, а значит пора подумать и о том, как собраться и в чем прийти на экзамен. Ведь эти вопросы волнуют выпускников не меньше, чем повторение пройденного и зубрежка. MSK1.RU рассказывает и показывает в удобных карточках, что должно быть на столе во время экзамена, что запрещено проносить и почему важно продумать внешний вид.

Что можно брать с собой на экзамен

Список разрешенных предметов во время ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) четко прописан в совместном приказе Минпросвещения и Рособрнадзора под номером 223/552. Вот что можно брать с собой на экзамен:

паспорт;

гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;

лекарства, если нужны по состоянию здоровья;

специальные технические средства — только для тех, кто имеет ограничения по здоровью, это должно быть подтверждено документами.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Также на ЕГЭ по математике , биологии , географии , физике , химии можно взять непрограммируемый калькулятор и линейку без справочной информации.

Непрограммируемый — это обычный калькулятор, который умеет выполнять только простые вычисления: сложение, вычитание, умножение, деление, проценты, извлечение квадратного корня. На нём нельзя писать и запускать программы, строить графики или сохранять данные.

Для сочинения и изложения правила почти те же, но есть пара отличий. Можно взять с собой в экзаменационную аудиторию воду и перекус, чтобы упаковка не шуршала и не мешала окружающим запахом или звуком.

Выпускники, которые пишут итоговое сочинение, могут воспользоваться орфографическим словарем, его выдают организаторы ЕГЭ.

Участникам итогового изложения положены два словаря — орфографический и толковый, их тоже предоставляют организаторы экзамена.

Что можно брать на ЕГЭ детям с ОВЗ или инвалидностью

Для выпускников с ограничениями по здоровью действуют особые условия при сдаче ЕГЭ. Если есть справка и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, то можно:

пригласить ассистента, который поможет с передвижением, заполнением полей в бланке ЕГЭ и переносом ответов;

использовать звукоусиливающую аппаратуру или помощь сурдопереводчика;

получить контрольно-измерительные материалы (бланки ЕГЭ), напечатанные шрифтом Брайля, или доступ к ним с помощью компьютера;

работать с увеличительными устройствами (например лупой);

выполнять задания на компьютере (по желанию).

Правда, эти условия нужно обязательно согласовать с экзаменационной комиссией заранее. Например, просто прийти с ноутбуком на экзамен нельзя.

Что запрещено брать на ЕГЭ

Список запрещенного на ЕГЭ и итоговом сочинении довольно внушительный. Нарушение любого из пунктов приведет к тому, что вас удалят из аудитории, а пересдать экзамен вы сможете только на следующий год. Поэтому оставляем все эти вещи дома или сдаем их на входе:

телефоны, смарт-часы и другие средства связи — даже выключенные;

фото-, аудио- и видеотехнику;

справочники, шпаргалки и любые бумажные записи;

личные словари;

художественную литературу, мемуары, дневники и публицистику — всё, что может напоминать текст литературного материала;

бумага для черновиков — ее дадут в аудитории.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Чтобы попасть в пункт проведения экзамена, все выпускники должны сдать запрещенные на ЕГЭ личные вещи в специально отведенное место. Там можно оставить сумку, телефон, наушники и другие гаджеты. На входе всех школьников ждет обязательный досмотр почти как в аэропорту, причем просят показать даже содержимое карманов.

В чем приходить на ЕГЭ

Требования к одежде, в которой выпускники должны прийти на экзамен, официально не регламентированы. Однако есть негласный дресс-код — стиль должен быть классический или деловой. Подойдут костюмы, рубашки с брюками для юношей, для девушек — простые платья, блузки с юбками нейтральных оттенков, без вызывающих принтов, сложного кроя.

Одежда и обувь должны быть удобными, чтобы ничего не отвлекало от сдачи экзамена. В аудитории может быть прохладно или наоборот жарко — учтите и этот нюанс.