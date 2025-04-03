Как поступить в вуз без ЕГЭ? Что делать выпускникам колледжей и тем, кто окончил школу давно? Подробная инструкция

Для выпускников школ сдача основных предметов ЕГЭ обязательна, даже если они не планируют поступать в вуз Источник: Максим Серков / NGS.RU











Единый государственный экзамен — это основной способ поступления в российские вузы. Он обязателен для выпускников школ, и баллы, полученные на ЕГЭ, определяют шансы абитуриента попасть в выбранное учебное заведение. Но что если вы окончили школу много лет назад, не сдавали ЕГЭ или получили диплом колледжа? У вас есть несколько вариантов сдачи экзаменов и поступления. MSK1.RU решил разобрать возможные сценарии и составил эту полезную памятку.

Выпускники прошлых лет: можно ли использовать старые результаты ЕГЭ?

Согласно действующим правилам, результаты ЕГЭ действуют в течение 5 лет, включая год сдачи. Это значит, что для поступления в 2025 году можно использовать сертификаты с 2021 года. Однако перед подачей документов стоит учесть несколько нюансов.

1. Какие предметы нужны?

Каждый год вузы могут корректировать перечень обязательных предметов для поступления. Если ваш набор ЕГЭ больше не соответствует требованиям, необходимо сдать недостающие экзамены.

2. Достаточно ли ваших баллов?

Проходные баллы на бюджетные и платные места могут меняться. Важно заранее уточнить минимальные баллы для подачи документов, чтобы не потерять возможность участия в конкурсе. Если вы хотите повысить свои шансы, можно пересдать ЕГЭ.

Выпускники колледжей: ЕГЭ или только вступительные?

Многие выпускники средних специальных учебных заведений после колледжа планируют поступать в вузы. В этом случае есть два пути — поступить по результатам ЕГЭ или сдать вступительные испытания в самом вузе, минуя государственный экзамен.

Каждый университет сам решает, какие категории студентов он принимает без ЕГЭ. Например, в 2024 году Институт общественных наук Президентской академии предлагал поступление без ЕГЭ на программы «Психология», «Психология служебной деятельности» и ряд направлений «Реклама и связи с общественностью». Однако большинство наиболее востребованных программ в вузе требовали результаты ЕГЭ.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вы окончили школу давно: как поступить в вуз?

Если вы окончили школу до введения ЕГЭ или ваши результаты уже не действуют, у вас есть несколько вариантов:

записаться на ЕГЭ и сдать экзамены;

узнать, в какие вузы и на каких условиях принимают без сдачи ЕГЭ;

рассмотреть поступление в магистратуру (если у вас уже есть высшее образование).

Для поступления на бакалавриат или специалитет необходимо сдать ЕГЭ, если вы не выпускник колледжа или не входите в одну из особых категорий, для которых есть возможность поступления без экзаменов (иностранцы, профессиональные спортсмены, победители олимпиад и т. п.).

Если же у вас уже есть диплом бакалавра или специалиста, то можно поступить в магистратуру без ЕГЭ — по внутренним экзаменам вуза.

Как записаться на ЕГЭ самостоятельно?

Если вы не сдавали ЕГЭ в школе или хотите пересдать экзамены, необходимо подать заявку об участии в экзамене через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Сроки подачи таких заявок уже истекли: их принимали с 1 ноября 2024 года по 1 февраля 2025 года. Если в этом году пропустили срок, у вас будет возможность сдать в следующем, однако в исключительных случаях возможно добиться приема заявки вне срока.

Что нужно указать в заявке:

перечень предметов, необходимых вам для поступления;

удобное место проведения экзаменов (можно выбрать любой регион);

личные данные.

Какие документы потребуются:

паспорт;

СНИЛС;

аттестат о среднем общем образовании или диплом колледжа;

справка об обучении (если вы оканчиваете колледж в год подачи).

Можно ли пересдать ЕГЭ?

Да, выпускники прошлых лет могут пересдавать ЕГЭ неограниченное количество раз, если результаты недействительны или полученных баллов не хватает для поступления. Если вы никогда не сдавали этот экзамен (например, окончили школу до его введения), можно сдать его впервые.

Также важно знать, что ЕГЭ — это бесплатная государственная услуга. Никто не имеет права требовать с вас оплату за участие в экзамене.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как поступить в вуз без ЕГЭ в 2025 год?

Сразу после 11-го класса без ЕГЭ поступить нельзя: для получения аттестата нужно сдать хотя бы обязательные экзамены (русский и математика).

Поступление после колледжа: выпускники колледжей могут поступать в вуз по внутренним экзаменам вместо ЕГЭ, как мы писали выше. О такой возможности нужно узнать на сайте выбранного вуза.

Частные и некоторые государственные вузы принимают без ЕГЭ с дипломом колледжа или на основе вступительных испытаний (актуальные условия нужно уточнять). Также возможно дистанционное обучение: образовательные платформы крупных площадок предлагают освоение профессий без экзаменов, но обучение платное.

Кто еще может поступать без ЕГЭ:

иностранцы (по вступительным испытаниям вуза);

желающие получить второе высшее (по внутренним экзаменам);

переводящиеся из другого вуза;

инвалиды и льготные категории (по квотам, без ЕГЭ или по внутренним экзаменам);

победители федеральных олимпиад (по профильным предметам, без вступительных испытаний);

призеры спортивных соревнований (на спортивные направления);

абитуриенты, которые освоили программу среднего общего образования и прошли ГИА на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей до октября 2022 года.

Условия поступления для каждой из этих категорий стоит уточнить на сайте выбранного вами вуза.