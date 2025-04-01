НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 759мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,50
EUR 92,43
В лесу нашли первые грибы
Когда отключат отопление
Кто выкупил гостиницу
Зачисление в первые классы
Продают недострой
Отправят ли срочников на СВО
Новый микрорайон у третьего моста
Погода в апреле
Кому одобрят ипотеку
Все о весеннем призыве 2025
Образование обзор ЕГЭ-2025: полное расписание экзаменов и пересдач с датами и предметами

ЕГЭ-2025: полное расписание экзаменов и пересдач с датами и предметами

Все дни досрочного, основного и дополнительного периодов — в удобном календаре

155
1 комментарий
Выпускники 2025 года уже начинают считать дни до ЕГЭ, а родители&nbsp;— запасы валерьянки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВыпускники 2025 года уже начинают считать дни до ЕГЭ, а родители&nbsp;— запасы валерьянки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Выпускники 2025 года уже начинают считать дни до ЕГЭ, а родители — запасы валерьянки

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одиннадцатиклассники вовсю готовятся к Единому государственному экзамену, а некоторые школьники и вовсе пишут досрочные экзамены. Когда сдавать русский язык, математику и другие предметы, а в какие дни назначены резервные экзамены и когда можно пересдать обязательные? Наши коллеги из MSK1.RU собрали полное расписание ЕГЭ-2025 в одной публикации — с датами, периодами и удобной инфографикой.

Когда выпускники сдают ЕГЭ досрочно?

В 2025 году досрочный период для сдачи ЕГЭ утвержден с 21 марта по 21 апреля. Он уже начался, и вот расписание экзаменов по предметам:

  • 21 марта — география, литература;

  • 25 марта — русский язык;

  • 28 марта — математика;

  • 1 апреля — биология, физика, иностранные языки (письменная часть);

  • 4 апреля — иностранные языки (устная часть);

  • 8 апреля — информатика, обществознание;

  • 11 апреля — история, химия.

Резервные дни для досрочников

Если вдруг экзамен нужно пересдать, резервные дни тоже предусмотрены — с 14 по 21 апреля.

  • 14 апреля — русский язык;

  • 17 апреля — математика;

  • 18 апреля — биология, физика, обществознание, литература, иностранные языки (письменная часть);

  • 21 апреля — география, химия, история, информатика, иностранные языки (устная часть).

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыИсточник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Когда выпускники сдают ЕГЭ в основной период?

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня. Все экзамены начинаются в 10:00 местного времени.

  • 23 мая — история, литература, химия;

  • 27 мая — математика (базовый и профильный уровни);

  • 30 мая — русский язык;

  • 2 июня — обществознание, физика;

  • 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть: английский, испанский, китайский, немецкий, французский);

  • 10 июня — информатика, иностранные языки (устная часть);

  • 11 июня — информатика, иностранные языки (устная часть).

Резервные дни основного периода

Если что-то пошло не так, не переживайте — пересдать экзамен можно в резервные дни.

«Если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, участие в ЕГЭ возможно в резервные сроки (16–20 июня и 23 июня)», — объяснили в Минпросвещения России.

  • 16 июня — география, литература, обществознание, физика;

  • 17 июня — русский язык;

  • 18 июня — история, химия, устная часть иностранных языков;

  • 19 июня — биология, письменная часть иностранных языков, информатика;

  • 20 июня — математика;

  • 23 июня — резервный день для всех предметов.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыИсточник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Когда можно пересдать ЕГЭ?

Минобр предоставляет выпускникам еще один шанс сдать единые госэкзамены или улучшить результат после основного. 3 и 4 июля 2025 года отведены для пересдачи. Это возможность подтянуть баллы и повысить свои шансы на поступление в вуз мечты.

  • 3 июля — русский язык, обществознание, физика, химия, информатика, письменная часть иностранных языков;

  • 4 июля — математика, история, литература, биология, география, устная часть иностранных языков.

Дополнительный период пересдачи

Если сдать ЕГЭ летом не получилось по разным причинам, у вас будет шанс исправить ситуацию осенью — с 4 по 23 сентября.

  • 4 сентября — русский язык;

  • 8 сентября — математика (базовый уровень);

  • 23 сентября — последняя возможность пересдать русский язык и базовую математику.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыИсточник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

ЕГЭ ждут перемены — почитайте, что изменится в экзамене и при каких условиях его отменят.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
ЕГЭ ЕГЭ-2025 Экзамен Выпускной Поступление в вуз Единый госэкзамен Единый государственный экзамен
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Когда это ЕГЭ отменят?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление