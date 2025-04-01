ЕГЭ-2025: полное расписание экзаменов и пересдач с датами и предметами

Одиннадцатиклассники вовсю готовятся к Единому государственному экзамену, а некоторые школьники и вовсе пишут досрочные экзамены. Когда сдавать русский язык, математику и другие предметы, а в какие дни назначены резервные экзамены и когда можно пересдать обязательные? Наши коллеги из MSK1.RU собрали полное расписание ЕГЭ-2025 в одной публикации — с датами, периодами и удобной инфографикой.
Когда выпускники сдают ЕГЭ досрочно?
В 2025 году досрочный период для сдачи ЕГЭ утвержден с 21 марта по 21 апреля. Он уже начался, и вот расписание экзаменов по предметам:
21 марта — география, литература;
25 марта — русский язык;
28 марта — математика;
1 апреля — биология, физика, иностранные языки (письменная часть);
4 апреля — иностранные языки (устная часть);
8 апреля — информатика, обществознание;
11 апреля — история, химия.
Резервные дни для досрочников
Если вдруг экзамен нужно пересдать, резервные дни тоже предусмотрены — с 14 по 21 апреля.
14 апреля — русский язык;
17 апреля — математика;
18 апреля — биология, физика, обществознание, литература, иностранные языки (письменная часть);
21 апреля — география, химия, история, информатика, иностранные языки (устная часть).
Когда выпускники сдают ЕГЭ в основной период?
Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня. Все экзамены начинаются в 10:00 местного времени.
23 мая — история, литература, химия;
27 мая — математика (базовый и профильный уровни);
30 мая — русский язык;
2 июня — обществознание, физика;
5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть: английский, испанский, китайский, немецкий, французский);
10 июня — информатика, иностранные языки (устная часть);
11 июня — информатика, иностранные языки (устная часть).
Резервные дни основного периода
Если что-то пошло не так, не переживайте — пересдать экзамен можно в резервные дни.
«Если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, участие в ЕГЭ возможно в резервные сроки (16–20 июня и 23 июня)», — объяснили в Минпросвещения России.
16 июня — география, литература, обществознание, физика;
17 июня — русский язык;
18 июня — история, химия, устная часть иностранных языков;
19 июня — биология, письменная часть иностранных языков, информатика;
20 июня — математика;
23 июня — резервный день для всех предметов.
Когда можно пересдать ЕГЭ?
Минобр предоставляет выпускникам еще один шанс сдать единые госэкзамены или улучшить результат после основного. 3 и 4 июля 2025 года отведены для пересдачи. Это возможность подтянуть баллы и повысить свои шансы на поступление в вуз мечты.
3 июля — русский язык, обществознание, физика, химия, информатика, письменная часть иностранных языков;
4 июля — математика, история, литература, биология, география, устная часть иностранных языков.
Дополнительный период пересдачи
Если сдать ЕГЭ летом не получилось по разным причинам, у вас будет шанс исправить ситуацию осенью — с 4 по 23 сентября.
4 сентября — русский язык;
8 сентября — математика (базовый уровень);
23 сентября — последняя возможность пересдать русский язык и базовую математику.
ЕГЭ ждут перемены — почитайте, что изменится в экзамене и при каких условиях его отменят.