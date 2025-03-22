«Нас скоро закроют»: как четверо учителей спасают маленькую школу

Надежда Владимировна преподает английский, биологию и рисование Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Крошечная школа с богатой историей есть в деревне Краснодарка Омской области. На уроки ходят всего шестеро детей, а учителей — четверо. Школе 117 лет, и она не раз переживала тяжелые времена. После революции здание разрушали, старые учебники сжигали, новых не выдавали. Но школа восставала из пепла, кормила учеников хлебом из собственного зерна и отстраивалась заново силами односельчан. О том, как живет школа, рассказывает NGS55.RU.

Здесь работают четверо педагогов, и их труды восхваляются на федеральном уровне. Ученики выигрывают на олимпиадах, а школа встает на всероссийскую доску почета благодаря высоким показателям подготовки. Учителя даже построили котельную собственными руками. Тем не менее с каждым годом тут всё меньше учеников, так как в деревне нет работы.

История — в одном видео Источник: NGS55.RU

Путь до школы

Любопытно, что от Омска и от Казахстана добираться до школы одинаково — чуть больше двух часов. Деревня находится в степи, близко к трассе. До реки Иртыш далеко. Озер нет.

Садимся в тесную «Ладу» и подгибаем ноги. Кутаемся в пуховики и ерзаем на ледяных сиденьях: таксист не стал прогревать машину перед поездкой.

Домики тут деревянные Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Кругом бескрайние поля, заваленные снегом, и березовые колки. Благодаря ровной местности деревни в прошлом году не топило. До населенных пунктов здесь добираются быстро. Правда так было не всегда. Еще несколько лет назад дорога занимала четыре часа из-за разбитого покрытия. Тем не менее люди отсюда уезжают. Всё чаще в Омск или другие населенные пункты, чтобы найти работу.

Мы заезжаем в деревню и видим лишь бескрайний снежный покров. День солнечный, слепит глаза. Проезжаем вперед, показываются деревянные домики. Их осталось около 14. Далее — заброшенный дом культуры, на фасаде которого сохранились лишь четыре буквы, и неработающий магазин в бывшем деревянном жилом доме.

На снегу — оставленные приборы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











То, что осталось от дома культуры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Школа — самое большое здание в деревне. Высокий флагшток, воткнутый во дворе, развевается на ветру. Оконные рамы заботливо выкрашены синей краской. Нет пластиковых окон и турникетов. Есть огород, палисадник, печная труба и уютный маленький деревянный забор.

По словам таксиста, малокомплектных школ вокруг становится больше с каждым годом, и в этом нет ничего особенного. Но та школа, куда мы направляемся, самое маленькое учебное заведение на юге Омской области, так как тут учатся всего шесть детей. А еще школе несколько лет подряд удавалось попасть на всероссийскую доску почета и встать рядом с топовыми региональными учреждениями.

Вот она — школа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











История деревни

Школа появилась в деревне 117 лет назад. Ее построили из самана (так называется кирпич-сырец, сделанный из глины и соломы) рядом с кирпичной церковью. В 1913 году в честь 300-летия дома Романовых в деревне заложили школу из красного дерева на высоком фундаменте из кирпича. В книге местного писателя Николая Свиркина «Наша история» рассказывается, что тогда село называлось Царскодарское:

— Название село получило в честь генерал-губернатора Акмолинской губернии, который посетил его то ли при открытии новой школы, то ли при ее закладке. Он приехал со свитой чиновников на шести фаэтонах (повозках с кучерами), а затем произнес речь про преданность Отечеству и любовь к Богу. На прощание раздал учебники каждому ученику, и такой чести, наверное, не было удостоено ни одно поселение.

Согласно карте времен 1914 года, Краснодарка действительно относилась к Акмолинской губернии Источник: etomesto.ru











Царскодарская школа была больше остальных, и учились в ней дольше. Здесь готовили жестянщиков, плотников, столяров, кузнецов, слесарей, писарей и счетоводов. Кроме того, здесь воспитывали детей-сирот со всей волости. После революции реальное училище закрыли, оборудование мастерских растащили, а деревню переименовали в Краснодарское. Учебники сожгли, а новых не выпускали. Школа продолжала жить. Учителя работали в сломанном здании и писали на досках мелом и грифелем. Хлеб пекли для учащихся из собственного зерна.

В 1967 году школа переехала в новое здание и расцвела. Следующие годы она выпускала по 30 детей. Их число стало заметно уменьшаться с 1978 года, но настоящий кризис школа пережила 15 лет назад. Тогда власти приказали закрыть ее из-за аварийных условий и отсутствия котельной. Педагоги и другие жители села работали несколько месяцев, чтобы восстановить крышу и подбить потолки, а также сделать котельную и провести тепло. Отстоять школу получилось.

В 70-х годах школа была полна учеников Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Несколько десятков лет здесь трудятся четверо педагогов: Мурейко Надежда Владимировна, Дорошенко Татьяна Васильевна, Нелепа Александр Константинович и Грушевская Ирина Николаевна. Последняя — в том числе директор школы. Она же спроектировала котельную, которая работает до сих пор.

Школа

Заходим в темные сени одноэтажной школы и открываем деревянную дверь. Обиваем ноги от снега. На полу разостланы картонки, края которых подогнулись от влаги, и резиновые коврики. На них стоит несколько пар детской обуви: дутые сапожки и легкие кроссовки для сменки.

Обувь учеников Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Стенд с кубками и грамотами занимает большое место на стене Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На то, что мы находимся в школе, указывают плакаты с правилами первой помощи и стены, которые завешаны стендом с кубками и грамотами. На маленьком листочке рукой написано расписание уроков. Пахнет булочками и маслом.

У шестерых учеников уроки. Стучимся в деревянную дверь кабинета физики. Она несколько раз покрыта краской, это видно по маленькой облупившейся царапине внизу. Из кабинета выходит Ирина Николаевна. Она здоровается и говорит, что дала задание подопечному и теперь может уделить нам немного времени.

— Ирина Ивановна, накройте нам на стол, пожалуйста, — говорит учитель кухарке, ведя нас в столовую.

На завтрак — булочки Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ирина Николаевна дает задание ученику Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Мы пьем густой домашний сок из кружек и заедаем его булочками, присыпанными сахарной пудрой. Так как в деревне нет магазина, машина с продуктами не приезжает к сельчанам. Всё нужное учителя привозят сюда сами из ближайших населенных пунктов. Булочки, супы, гуляши — всё готовит кухарка. Овощами запасаются с лета. Их помогают выращивать ученики на школьном огороде.

Пока перекусываем после долгой дороги, Ирина Николаевна рассказывает о былых временах. Сорок лет назад тут всегда стоял детский гул. В 80-е годы учеников привозили из соседних деревень, и в каждом классе было по 30 человек. Ирина Николаевна попала сюда по распределению, чтобы преподавать химию.

Такой грамотой школу отмечали в честь 115-летия Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Раньше у нас вытяжной шкаф стоял возле окошка, и труба выходила в окно. Я опыты там проводила. Как-то раз смешала натрий с водой и по неопытности положила большой кусок вещества. Представьте, огонь во все стороны, а птицы разлетелись, — смеется Ирина Николаевна, вспоминая молодость.

Она рассказывает, что юные учителя с годами выросли в профессионалов. Усердия педагогов дали плоды. Например в прошлом году одна из учениц прошла на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. А в 2018-м и 2019 годах школа попала на доску почета Российской Федерации.

Школа на сайте доски почета Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Кабинеты школьников и детсадовцев

Ирина Николаевна также работает учителем математики и физики. В ее кабинете — старенькие советские комоды с приборами, а также интерактивная доска и ноутбуки для учеников. Технику школе выделили в рамках программы «Цифровая информационная среда», и ее здесь берегут как зеницу ока. Хранителям знаний всего хватает. Переживают только, что учеников с каждым годом всё меньше.

— Детей мало, а работы не уменьшилась нисколько. Нет разницы, 50 у меня детей или 70, дело-то не в этом. Было бы интереснее, если бы учеников было больше. Они бы соревновались друг с другом, общались.

Мы пришли в школу, когда у одного из учеников было занятие по математике Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Всего в школе шестеро детей разных возрастов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Директор ведет нас в соседний кабинет, где работает Татьяна Васильевна Дорошенко, учитель начальных классов. На ее попечении — двое детей из третьего и четвертого классов. Кроме того, она заведует библиотекой.

Татьяна Васильевна показывает нам раритеты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Здесь всё богатство Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Кудрявая женщина в очках приветствует нас, идет вразвалочку к деревянной дверце и открывает ее. Включает тусклый свет и зовет посмотреть на книги. Нас обдает затхлым запахом старой бумаги. Учебники заботливо поставлены корешок к корешку. Часть полок закрыта тюлем. Кажется, будто находимся в амбаре деревенского дома.

Нам показывают самые старые экземпляры в коллекции. Это повесть Максима Горького «Детство» и поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Есть даже филологический анализ творчества Горького, который раньше конспектировали ученики старших классов. Всё это привезли в 50-е годы.

В библиотеке есть как учебники, так и книги Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











А это — самые старые экземпляры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Есть в коллекции и книги для самых маленьких. Их читали учителя для воспитанников детского сада, которые занимались здесь же. Детский кабинет всё еще обставлен игрушками, но ребячьего смеха не слышно два года. Выцвели наклеенные на скотч цыплята и собачки, а голубые стены покрылись тонкими трещинами.

Кабинет для детского сада находится рядом с кабинетом английского Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Так выглядит бывший детский сад Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Беседа о былых временах

Последний урок у детей общий — это физкультура. Один девятиклассник, два восьмиклассника, один семиклассник и ученики начальной школы строятся в коридоре и хором приветствуют Александра Константиновича Нелепу. Сегодня по плану — лыжи.

Строимся по росту, как положено Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Выходим на улицу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Улыбчивый мужчина крепкого телосложения — мастер на все руки и преподаватель истории, обществознания, географии, технологии и физкультуры — выезжает вместе с учениками. Холода, кстати, не помеха занятиям. При низких градусах дети тренируются в коридоре школы, но сегодня на улице тепло.

Александр Константинович выехал вместе с детьми Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Время обеда. Кухарка Ирина Ивановна накрывает учителям на стол. Преподаватель начальных классов Татьяна Васильевна приготовила небольшой бисквитный торт со сливочным кремом. На стол ставят его и кружки с чаем.

Сельчанки вспоминают, как они разбирали печи и здание детского сада для маленькой котельной и как до этого ученики сидели в пуховиках на уроках. С болью в душе директор говорит, что, скорее всего, школу закроют в ближайшие годы, хоть и условия сейчас намного лучше. Маленькая зарплата — ничуть не больше, чем у технички. Но сложнее всего смириться с тем, что в селе больше не осталось детей.

Когда за стол пришел Александр Константинович, стало веселее Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Долго о проблемах педагогам говорить не хочется. С урока возвращается физрук и садится с нами пить чай. Тут же, как и положено настоящему историку, он закидывает нас интересными фактами о родном крае. Например, как их предки построили школу без единого гвоздя и как раньше учителя разводили кроликов.