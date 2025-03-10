«Контекст будто понятен»: задачка про дроны насторожила родителей второклашек

За уроками с детьми можно узнать много интересного Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Задачка про дроны для второго класса насторожила родителей челябинских второклашек. Они недоумевают, зачем с раннего возраста погружать детей в военную тематику. Впрочем, педагоги ничего критичного в таких примерах не видят. Но есть в этой истории и другой момент: современный контекст появился в учебниках, двое авторов которых умерли несколько лет назад, а третьему сейчас 90 лет. Подробности — в материале 74.RU.

«Слово „дрон“ стало популярно после начала СВО»

Родители прислали в редакцию 74.RU вот такую задачку: «Полностью заряженный дрон может находиться в воздухе 75 минут. После последней полной зарядки дрон был в полете 1 час и 5 минут. Сколько еще минут дрон может пролететь без подзарядки?» Она приведена в учебнике по программе «Школа России», по ней учат детей в большинстве школ страны.

Вот такую задачку детям задали на дом Источник: читатель 74.RU











— Понятно, что дроны используются и в мирной жизни, но в быту их раньше называли квадрик или коптер, а слово «дрон» стало популярно после начала СВО. И будто понятен контекст становится, — объяснил папа школьницы свое смятение.

По таким учебникам учится большая часть школьников России Источник: читатель 74.RU











Обсуждают эту тему родители по всей стране и делятся другими задачками.

— Зачем авторы придумали такую задачу, можно же было вместо дронов указать, сколько груза поднял первый кран и так далее, — возмущена мама из Республики Коми. — Пришлось сначала объяснить, что такое дрон, а далее — решение задачи.

Вот еще задачка Источник: Черное & Белое Сыктывкар и Коми / Vk.com

— Это вообще что происходит? — задается вопросом еще одна родительница.

— Подготавливают специалистов, — иронизирует папа.

Вот и определение Источник: Черное & Белое Сыктывкар и Коми / Vk.com

Примечательно, что учебник выпущен в 2023 году, это 15-е издание «Математики», авторами книги значится коллектив известных ученых: Мария Игнатьевна Моро (1926–2018 гг.), Мария Александровна Бантова (1918–2008 гг.), Галина Васильевна Бельтюкова (родилась в 1935 году) и другие. Вряд ли осовремененные задачки придумали перечисленные авторы. Мы спросили об этом у издательства «Просвещение», ответ опубликуем, как только он поступит в редакцию.

«Мы должны показывать им примеры из реальной жизни»

Впрочем, учитель начальных классов образовательного центра № 5 Челябинска Савелий Тарасов считает задачу вполне обычной.

— На мой взгляд, обучая детей, мы должны показывать им примеры из реальной жизни, держать связь науки и реального мира, окружающего ребенка. Иначе всё зря, и непременно будет вопрос «А зачем нам это учить?». Изучая тему «Время», нам [учителям] необходимо также на жизненных примерах показывать, где нам нужны эти знания и как ими пользоваться правильно, — объяснил педагог. — Например, ребенок хочет знать, сколько времени держит заряд его батарея на телефоне, чтобы поиграть после уроков: тут нужны знания. Или как приехать на общественном транспорте до школы, если урок начинается в 08:00, а автобус едет от дома до школьной остановки 23 минуты. Тут аналогичная ситуационная задача на время. Конечно, легко увидеть черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. И если родители думают, что это как-то связано с нынешней геополитической ситуацией, это их право. Но истина ли это?

Савелий Тарасов напомнил, что дроны используют не только в военных, но и мирных целях.