ЕГЭ ждут перемены: что изменится в экзамене и при каких условиях его отменят

При поступлении в вузы будут учитывать не только уже всем привычные баллы по ЕГЭ, а также достижения школьников Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Процедуру проведения ЕГЭ в ближайшем будущем хотят преобразовать. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, какие изменения произойдут и с чем придется столкнуться школьникам.

— Практическую часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии могут ввести в течение трех ближайших лет, — отметил руководитель Рособнадзора. А вот необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО пока нет.

Музаев поделился, что самым популярным предметом по выбору в ЕГЭ пока остается обществознание. Глава Рособнадзора отметил, что его выбрали свыше 300 тысяч человек — 42%. На втором месте у учеников информатика — 21%, а на третьем биология — 19,8%. Также в пятерке лидеров оказались физика и химия.

Кстати, при поступлении в вузы будут учитывать не только уже всем привычные баллы по ЕГЭ, а также достижения школьников. Этот процесс планируют утвердить в 2032/2033 учебном году, добавил глава ведомства. По предположениям Музаева, в перспективе такое портфолио может добавить при поступлении в вузы более 10 баллов.

Это значит, что в информационную систему качества образования будут включать достижения школьников в творческой деятельности, в спортивной, а также успехи в волонтерстве.

— Главное, чтобы эти достижения были не куплены в интернете, а были действительно ребятами заслуженно получены, — подчеркнул Музаев.