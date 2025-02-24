Миллион рублей и больше! Топ самых дорогих специальностей в вузах Ярославля

Смотрим топ самых дорогих специальностей в университетах Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU











В начале года вузы традиционно проводят Дни открытых дверей, чтобы помочь будущим студентам определиться с выбором. Одиннадцатиклассники к 1 февраля должны были окончательно утвердить список предметов ЕГЭ. Теперь им предстоит выбрать специальности, на которые они будут подавать документы.

Мы составили рейтинг самых дорогих направлений обучения в государственных вузах Ярославля. Спойлер: цены могут шокировать.

Стоит отметить, что данные о стоимости обучения в вузах Ярославля представляют собой информацию на 2024-2025 учебные годы. Обновленные цены на следующий год станут известны ближе к концу весны. Стоимость обучения ежегодно индексируется, поэтому возможны изменения.

ЯГПУ имени Ушинского

Приемная комиссия ЯГПУ располагается на улице Республиканская, 108/1 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Получить высшее образование в Ярославле наиболее бюджетно можно в ЯГПУ имени К. Д. Ушинского. Там самое дорогое направление стоит 155 тысяч рублей: такую сумму просят за год на направлениях «журналистика», «био- и фармацевтические технологии» и «страноведение и международный туризм».

На втором месте по стоимости находится обучение по двойному профилю «педагогическое образование: английский и китайский языки». За год учебы просят 152 тысячи рублей. Обучение на остальных направлениях стоит от 134 до 150 тысяч рублей.

ЯрГУ имени Демидова

Приемная комиссия ЯрГУ располагается на улице Кирова, 8/10 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова одно из самых дорогих направлений — «прикладная информатика». Обучение стоит 172 тысячи рублей в год для иностранных граждан и лиц без гражданства. Для российских абитуриентов обучение обойдется дешевле — 164 тысячи рублей в год, а полная стоимость четырех курсов бакалавриата составит 656 тысяч рублей.

Столько же будет стоить обучение на физическом факультете, а также на факультете биологии и экологии. Чуть дороже обойдется учеба на факультете лингвистики — 165 тысяч рублей в год.

Технический университет (ЯГТУ)

Приемная комиссия ЯГТУ располагается на Московском проспекте, 88 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Следующим в рейтинге идет Ярославский государственный технический университет. Самое дорогое обучение в ЯГТУ на программе дизайна составляет 219 тысяч рублей за год. За четырехлетний срок обучения придется отдать порядка 876 тысяч рублей. Чуть дешевле стоит учеба по направлению «архитектура» — 177 тысяч рублей. В диапазоне от 135 до 153 тысяч рублей за год находятся остальные направления, в их числе: «экономика», «менеджмент», «биотехнология», «информационные системы и технологии» и другие.

В техническом университете также есть магистратура. Год обучения, в зависимости от направления, стоит от 146 до 164 тысяч рублей.

Медицинский университет (ЯГМУ)

Приемная комиссия ЯГТУ располагается на улице Чкалова, 6/7 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одна из самых дорогих программ предлагается в Медицинском университете. За обучение по направлению «лечебное дело» придется заплатить 262 тысячи рублей в год. Однако такая стоимость установлена для иностранных студентов. Обучение ведется на английском языке. Для сравнения, аналогичная программа на русском языке стоит около 195 тысяч рублей в год.

На втором месте по стоимости находится направление «медицинская биохимия», стоимость которого составляет 244 тысячи рублей за год. Следующая специальность в рейтинге самых дорогих — «стоматология». За год обучения необходимо заплатить 198 тысяч рублей. Пять лет учебы обойдутся в круглую сумму — почти 1 миллион рублей.

Театральный институт (ЯГТИ)

Приемная комиссия ЯГТУ располагается на Депутатской улице, 15/43 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Уже не первый год по дороговизне обучения лидирует Ярославский государственный театральный институт. Стоимость обучения на 2024–2025 год на направлении «актерское искусство» составляет 270 тысяч рублей. Таким образом, чтобы получить актерское образование в Ярославле, за четыре года обучения потребуется отдать более миллиона рублей.

Однако есть и более бюджетный вариант. Актерскому мастерству можно обучиться на заочном отделении, это стоит почти в четыре раза меньше — 74 тысячи рублей в год. Всего в ЯГТИ представлено три направления: актерское мастерство, театроведение и режиссура.