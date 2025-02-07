Какие предметы на ЕГЭ захотели сдавать ярославские школьники: рейтинг

26 десятиклассников из Ярославской области планируют сдавать ЕГЭ в этом году. Данные по грядущей государственной итоговой аттестации представили в региональном Министерстве образования.
— Всего зарегистрировалось 6043 человека, из них 5306 выпускников текущего года, 297 студентов профессиональных образовательных организаций, 414 выпускников прошлых лет и 26 десятиклассников, — сообщили в пресс-службе Минобра 6 февраля.
В министерстве отметили, что для получения аттестата традиционно нужно сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике профильного или базового уровня. Остальные предметы сдаются по выбору — в зависимости от выбранного для поступления вуза.
— В этом году в Ярославской области самым популярным предметом по выбору среди участников единого государственного экзамена вновь стало обществознание — его решили сдавать 2777 человек, — сообщили в Минобре.
Какие предметы выбирают для сдачи ЕГЭ:
обществознание — 2777 человек (46%);
информатика — 1472 человека (24,4%);
биология — 1185 человек (19,6%);
химия — 803 (13,3%);
история — 784 человека (13%).
Меньшей популярностью пользуются иностранные языки: французский планируют сдавать 23 старшеклассника, немецкий — 10, китайский — 4, испанский язык в этом году вновь выбрал один человек.
График сдачи ЕГЭ в 2025 году
Досрочный период ЕГЭ начинается с 21 марта, основной — с 23 мая, а дополнительный — с 4 сентября. Экзамен по базовой и профильной математике пройдет 27 мая, а по русскому языку — 30 мая.