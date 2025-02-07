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Образование Какие предметы на ЕГЭ захотели сдавать ярославские школьники: рейтинг

Какие предметы на ЕГЭ захотели сдавать ярославские школьники: рейтинг

Данные опубликовали в региональном Минобре

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3 комментария
В этом году ЕГЭ будут сдавать более шести тысяч человек | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ этом году ЕГЭ будут сдавать более шести тысяч человек | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В этом году ЕГЭ будут сдавать более шести тысяч человек

Источник:

26 десятиклассников из Ярославской области планируют сдавать ЕГЭ в этом году. Данные по грядущей государственной итоговой аттестации представили в региональном Министерстве образования.

— Всего зарегистрировалось 6043 человека, из них 5306 выпускников текущего года, 297 студентов профессиональных образовательных организаций, 414 выпускников прошлых лет и 26 десятиклассников, — сообщили в пресс-службе Минобра 6 февраля.

В министерстве отметили, что для получения аттестата традиционно нужно сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике профильного или базового уровня. Остальные предметы сдаются по выбору — в зависимости от выбранного для поступления вуза.

— В этом году в Ярославской области самым популярным предметом по выбору среди участников единого государственного экзамена вновь стало обществознание — его решили сдавать 2777 человек, — сообщили в Минобре.

Какие предметы выбирают для сдачи ЕГЭ:

  • обществознание — 2777 человек (46%);

  • информатика — 1472 человека (24,4%);

  • биология — 1185 человек (19,6%);

  • химия — 803 (13,3%);

  • история — 784 человека (13%).

Меньшей популярностью пользуются иностранные языки: французский планируют сдавать 23 старшеклассника, немецкий — 10, китайский — 4, испанский язык в этом году вновь выбрал один человек.

График сдачи ЕГЭ в 2025 году

Досрочный период ЕГЭ начинается с 21 марта, основной — с 23 мая, а дополнительный — с 4 сентября. Экзамен по базовой и профильной математике пройдет 27 мая, а по русскому языку — 30 мая.

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Комментарии
3
Гость
56 минут
Учится чтобы вкалывать за цифровые рубли без пенсии больничных отпуска? а смысл? купить китайское авто в кредит
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