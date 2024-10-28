Задала вопрос Путину, успевает вести блог: учитель из Ярославля рассказала об изнанке профессии

Что изменилось в образовательной системе в последние годы, читайте в этом материале Источник: Жанна Торхова / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU











В народе говорят, что работа учителем — это призвание. А что об этом думают сами педагоги?

В этом материале предлагаем окунуться в изнанку профессии. О том, как всё устроено, мы поговорили с учителем истории и обществознания 36-летней Жанной Торховой из Ярославля.

В 2021 году во время прямой линии президента России Владимира Путина Жанна Торхова подняла вопрос о негативном отношении к профессии учителя, транслируемого в соцсетях и по телевиденью. Через год после этого, в 2022-м, в составе Всероссийского экспертного педагогического совета утвердила максимальный перечень бумажной волокиты, которой должен заниматься учитель. Сейчас Жанна Торхова вдет блог и ежедневно делится с подписчиками нюансам своей работы.

Как изменилась профессия педагога за последние годы и как на это повлияла наша собеседница, — читайте ниже.

Что изменилось в новом поколении?

Когда 13 лет назад наша героиня только пришла работать в профессию, многое было устроено иначе. По мнению Жанны Торховой, в 2011 году в образовательных учреждениях еще не так акцентировали внимание на практикоориентированности.

— Изменения в профессии произошли. Общество не стоит на одном месте, — отметила учитель. — А вот дети такие же, только социум вокруг них изменился. Задача учителей грамотно и правильно их развивать в этом информационном потоке.

Развитие технологий и повсеместное распространение гаджетов повлияли на восприятие информации современным поколением.

— Дети сейчас в большинстве своем визуалы. Мало кто на слух воспринимает информацию. Исходя из этого и форма работы меняется. Я лично стараюсь материал структурировать в визуальный формат. Например, мы на уроках зарисовываем параграф, составляем схемы, надписи, подписи, даты. На опыте проверенно, что применяя творческий подход к изучению теоретического материала, дети лучше его запоминают. Бывает, дети приходят после летних каникул, я спрашиваю: «Помните проходили с вами Великую революцию?». В ответ — тишина. Добавляю: «Мы еще рисовали схему синенькую такую». Тут уже пошел гул по классу. Вспомнили.

Жанна Торхова из семьи педагогов. Мама и бабушка так же по профессии учителя Источник: Жанна Торхова / Vk.com











Вместе с подходом к работе изменился и функционал обязанностей учителя. Жанна Торхова отмечает, что за последние годы уменьшилась волокита с документами. К этому она лично приложила руку.

— Ранее я входила во Всероссийский экспертный педагогический совет. Там мы работали, в том числе, над вопросом создания точного перечня документов, которые должен заполнять преподаватель. В августе 2022 года перечень был принят Министерством образования. Всего было выделено пять пунктов, что учитель должен заполнять из документов: рабочую программу, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы, характеристику на обучающихся, — рассказала учительница.

«День планирую по минутам»

Наша героиня Жанна Торхова работает в двух школах: общеобразовательной и частной. Во второй она является гендиректором. Звонки и сообщения поступают весь день. Иногда и ночью.

— У меня двое детей. Сыну 12 лет, он учится в школе. Дочке два с половиной года, — поделилась Жанна. — Чтобы всё успеть, подъем у нас начинается рано, часов в 7 утра. Старшего отвожу в школу, младшую — в садик. Параллельно уже начинают литься звонки по работе. Получается, пока еду в школу, решаю часть задач.

С утра учитель истории и обществознания работает в частной школе, с 17 часов у нее уроки в общеобразовательной.

— С пяти до семи часов проходят уроки. Дальше надо забрать младшенькую из садика, сына отвести на секцию. Тетради и контрольные иногда проверяю прямо в машине, потому что нет другого времени на это.

Рабочий день не заканчивается, когда выходишь из школы. Он продолжается круглосуточно. Всегда есть вопросы, звонки, на которые нужно ответить. Жанна Торхова учитель истории и обществознания

Задач в течение дня у учительницы много: организационные хлопоты в частной школе, проверка тетрадей и контрольных в общеобразовательной, еще и забота о своих детях. Чтобы ничего не забыть, Жанна записывает все дела.

— Секрет продуктивности, во-первых, в том, что всё делаю с любовью. Если бы ее не было, то не получилось бы всё совмещать. Во-вторых, помогает грамотный тайм-менеджмент. Это основа. Я планирую день прямо по минутам, чтобы всё успеть, — поделилась своим маленьким секретом Жанна Торхова.

Задала вопрос Путину

Жанна Торхова задала вопрос президенту Владимиру Путину Источник: RT на русском / YouTube.com

В 2021 году на пресс-конференции президента Жанна Торхова подняла вопрос престижа профессии учителя.

— Отношение к учителю за последние годы сильно изменилось, — сказала президенту Жанна Торхова. — Очень странно, когда про работу учителя говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд коллег, это неправильно. Я не считаю, что оказываю услугу.

Владимир Путин поддержал учителя из Ярославля, согласившись с ней, что профессия педагога важна. А если слово «услуга» расстраивает кого-то, то от него следует отказаться в контексте профессии учителя.

Прошло три года с той пресс-конференции. Как отмечет Жанна Торхова, за это время многое изменилось:

— Отношение к профессии изменилось. Мы ушли от стереотипа, что учитель — это женщина с шалью на плечах и указкой в руках. Сейчас больше раскрывается образ учителя, как человека. Педагог — интересная личность, у которой также, как и у всех, есть свои увлечения и интересы.

Прееподавание vs личная жизнь

Учительница ведет блог в соцсетях. Рассказывает про образовательные мероприятия, которые проходят в Ярославле и делится впечатлениям от участия в них Источник: Жанна Торхова / Vk.com











По словам Жанны Торховой, на повышение престижа педагогической профессии отчасти повлияло развитие соцсетей. Учителя стали вести блоги, где делятся нюансами своей работы.

Но тут появилась другая проблема. Возник вопрос: «А имеет ли право учитель транслировать на своих страницах в соцсетях личную жизнь?». Речь идет про отношения, развлечения, фото в купальнике. Однозначного мнения по этому вопросу нет. Но Жана Торхова считает, что во всем важно соблюдать меру.

— Учитель — это публичный человек. И всё, что мы транслируем, выставляем в соцсетях, смотрят дети и их родители, — отметила наша собеседница. — Нет четкого запрета, что можно и нельзя выкладывать в соцсети. Но я от себя скажу, что не стала бы публиковать личные кадры, которые не вяжутся с образом учителя. Для меня это не ограничения, а особенность профессии.

Плюсы и минусы профессии

Как и в любой сфере, работа учителя имеет свои плюсы и минусы. Одним из самых часто обсуждаемых недостатков профессии является уровень зарплаты. Вот что по этому поводу думает Жанна Торхова:

— По сравнению с зарплатами на управляющих должностях на заводе или производстве, учителя получают меньше. Это если говорить про оклад. Но здесь важно отметить, что если взять классное руководство, дополнительно вести кружки, руководить методическими объединениями, то за каждую категорию будет отдельная оплата. Из этого и сложится зарплата. Плюс, существуют доплаты за категории учителей.

Плюсы работы учителем:

36-часовая рабочая неделя и длительный летний отпуск — 56 календарных дней;

работа с детьми: взаимообмен теплой и доброй энергией;

возможность постоянного развития: курсы повышения квалификации, конкурсы, гранты.

Минусы работы учителем:

необходимость общения с большим количеством людей в течение дня: переговоры отнимают энергию;

работа 24/7: у учителя, конечно, есть рабочее время и выходные, но чаще всего даже в личное время приходится решать вопросы, если они возникают; многозадачность: обязанностей у педагога много, надо успевать всё выполнять, при этом ничего не забывая.



Однако то, из-за чего многие педагоги годами остаются верными и преданным своей профессии, по мнению учителя Жанны Торховой, это дети.

— Дети — искренние, добрые и отзывчивые. Детей невозможно обмануть, что-то скрыть от них. Они всё чувствуют, понимают.