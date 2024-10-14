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Образование «Ощущение, что нас выживают»: директора ярославских школ пожаловались на сокращение зарплат

«Ощущение, что нас выживают»: директора ярославских школ пожаловались на сокращение зарплат

Что об этом сказали в мэрии

726
14 комментариев

Сколько получают директора школ

В Ярославле зреет новый скандал в сфере образования. Директора городских школ пожаловались на урезание зарплат. У некоторых за последние три года выплаты сократились почти на 30%.

— В течение последних трех лет зарплаты становятся всё меньше. Уже со слезами заглядываем в зарплатные ведомости. Получаем меньше 40 тысяч! А ведь на директоре такая ответственность! Ощущение, что нас просто выживают, — пожаловались порталу 76.RU руководители учебных учреждений.

Зарплата директоров школ состоит из двух частей — базового оклада и различных надбавок. Именно из-за последних, по словам директоров школ, их зарплаты и становятся меньше. Критерии для назначения стимулирующих выплат департамент образования в последнее время каждый год переписывает. Причем так, что получить надбавку, по словам руководителей, становится всё сложнее.

К примеру, за последние два года из перечня критериев для дополнительных выплат пропали такие пункты, как отсутствие несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками (давало прибавку в 5% к окладу), отсутствие обоснованных жалоб на организацию питания, допущенных по вине образовательного учреждения (давало прибавку в 5% к окладу), предоставление учреждением платных образовательных услуг, организованных в установленном порядке (давала прибавку в 15% к окладу). Эти критерии, по словам директоров, были одними из самых легко достигаемых.

Среди тех показателей, которые остались, фигурируют, например, выплаты за ученую степень, почетную грамоту президента, наличие у школы статуса инновационной площадки или вхождение в его состав «Кванториума».

— Выполнить такие условия могут единицы. Причем часто это зависит не только от руководителя учебного учреждения, — говорят директора.

Мы обратились за комментариями по ситуации в городской департамент образования.

— В соответствии с трудовым законодательством работодатель вправе поощрять работников за добросовестный эффективный труд. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных образовательных организаций по результатам труда ежегодно анализируются и корректируются работодателем — департаментом образования мэрии Ярославля. Регулирование видов и размеров стимулирующих выплат направлено на повышение мотивации и эффективности работы руководителя в целях дальнейшего развития и улучшения качества предоставления образовательных услуг, — прокомментировали нам в мэрии.

То есть, меняя критерии по дополнительным выплатам, департамент как бы пытается подтолкнуть руководителей школ работать еще лучше. Правда, итог может оказаться обратным. Вместо того, чтобы прыгать выше головы, часть директоров школ уже задумались о том, чтобы писать заявления об уходе.

По данным департамента образования мэрии Ярославля, зарплата директоров школ формируется исходя из базового оклада, коэффициентов группы муниципальных учреждений, стажа руководящей деятельности и специфики работы учреждения, а также доплат и надбавок компенсационного характера, выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, выплат стимулирующего характера.

Напомним, тема образования в последнее время вошла в круг самых обсуждаемых в Ярославле. Причиной стало решение областных и городских властей объединить несколько школ и садиков в так называемые образовательные комплексы, у которых будет один руководитель. По мнению чиновников, это позволит сократить ряд административных должностей и поднять зарплаты оставшимся сотрудникам. По последним решениям, в Ярославле должно появиться три образовательных комплекса. Также комплексы появятся в Рыбинске и Переславле-Залесском.

Как считаете, 40 тысяч и меньше — достойная зарплата для директора школы?

Вполне
Нет, нужно больше
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
15
Гость
49 минут
Чиновников и депутатов надо сокращать . Заменить их мобильным приложением слуги народа.
Гость
36 минут
Ощущение, что нас выживают»: директора ярославских школ пожаловались на сокращение зарплат. Карма за бюллетеней
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